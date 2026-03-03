ZTE presenta en el MWC la nueva serie nubia Neo 5, móviles ‘gaming’ con ventilador integrado y gatillos laterales

ZTE, ha presentado en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona 2026 su nueva serie nubia Neo 5, encabezada por el nubia Neo 5 GT, el único smartphone de gama media que integra un ventilador activo real y un diseño completamente plano sin salientes de cámara. La gama se completa con los modelos nubia Neo 5 y nubia Neo 5 Max —este último con una pantalla única de 7,5 pulgadas—, pensados para jóvenes gamers y usuarios de la generación Z que buscan un estilo de vida digital integral.

Estos dispositivos destacan por su sistema de refrigeración Cold-Core Trinity, que combina un ventilador activo con una superficie de disipación de 29.508 mm² y conductos de flujo continuo hacia CPU y batería, garantizando tasas de FPS estables en sesiones largas. Equipados con el chip MediaTek D7400 de 4 nm, memoria LPDDR Max de 6400 Mbps gestionada por NeoTurbo Engine, antena gaming de 360° y gatillos Neo Triggers 5.0 de 550 Hz (latencia inferior a 5,5 ms y respuesta táctil de 3.049 Hz), cuentan con certificación oficial para 120 FPS en Garena Free Fire y Mobile Legends: Bang Bang, además de 90 FPS en Delta Force.

Características destacadas

La pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas ofrece resolución 1,5K, 144 Hz de refresco y 4.500 nits de brillo máximo para visibilidad en exteriores, con certificación Eye Care de SGS contra fatiga ocular. Incluyen altavoces estéreo duales DTS:X Ultra, motor lineal X-Axis, iluminación LED personalizable "Eagle Eye" en la trasera y ventilador, batería de doble celda de 6.210 mAh con carga rápida de 80 W (45 W en Europa), modo extremo para 23 minutos extra de juego y Bypass Charging.

Centro de control

El AI Game Space 5.0 centraliza el control con el asistente AI Copilot Demi 2.0, que ofrece Gaming Coach para actualizaciones en tiempo real en FPS y MOBA, Gaming Chatbot para consultas instantáneas y Demi Auto-Chat para respuestas automáticas. Más allá del gaming, suman cámaras triple trasera de 50 MP y frontal de 16 MP con IA para memoria, alerta de estafas, generación de imágenes/texto y traducción, cubriendo entretenimiento, trabajo y creatividad diaria.

Precio y disponibilidad

El lanzamiento mundial arranca tras el MWC: primero en Sudeste Asiático en marzo, luego en Europa en abril, con llegada a España en el segundo trimestre de 2026. Los precios oscilarán entre 299 y 599 euros según configuración, país y versión, disponibles en tres acabados distintos