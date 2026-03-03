Timekettle realiza demostraciones en vivo de sus auriculares traductores W4 en el MWC 2026

Los auriculares Timekettle W4, que destacan por su capacidad de traducción simultánea en 40 idiomas y 93 acentos, se podrán probar en directo en el Mobile World Congress (MWC) 2026 con el software más actualizado. Estos dispositivos destacan por su precisión del 98% en entornos ruidosos gracias a la tecnología Bone Voice Print y tres micrófonos con cancelación de ruido, ofreciendo una latencia mínima de 0,2-0,5 segundos en conversaciones cara a cara o conferencias.

Para profesionales y viajeros

Ideales para profesionales y viajeros, los W4 incorporan auriculares inalámbricos manos libres con hasta 6 horas de traducción por carga y 18 horas con el estuche, además de funciones como traducción de llamadas, medios y modo offline en 8 idiomas. En el evento, se demostrarán novedades como el motor de IA SOTA con mejoras continuas, disponible en todos los dispositivos antes del fin del tercer trimestre, y opciones de personalización de voz y velocidad.

Los asistentes podrán conversar uno a uno con los product managers para detalles técnicos o capacidades, y solicitar información complementaria.

Características destacadas del producto

Traducción IA para conferencias: Soluciones que se integran en eventos, ofreciendo traducción simultánea precisa.

Dispositivos portátiles: Auriculares inalámbricos con potente batería, adecuados para profesionales en movimiento.

Noticias relacionadas

Evolución del software: Motor SOTA en constante mejora, con la versión actual disponible en todos los dispositivos antes del fin del tercer trimestre.