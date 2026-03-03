Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MOBILE WORLD CONGRESS

Timekettle realiza demostraciones en vivo de sus auriculares traductores W4 en el MWC 2026

Pruebas reales con IA de baja latencia y acceso directo a expertos para público interesado

Auriculares que traducen en tiempo real.

Auriculares que traducen en tiempo real.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Los auriculares Timekettle W4, que destacan por su capacidad de traducción simultánea en 40 idiomas y 93 acentos, se podrán probar en directo en el Mobile World Congress (MWC) 2026 con el software más actualizado. Estos dispositivos destacan por su precisión del 98% en entornos ruidosos gracias a la tecnología Bone Voice Print y tres micrófonos con cancelación de ruido, ofreciendo una latencia mínima de 0,2-0,5 segundos en conversaciones cara a cara o conferencias.

Para profesionales y viajeros

Ideales para profesionales y viajeros, los W4 incorporan auriculares inalámbricos manos libres con hasta 6 horas de traducción por carga y 18 horas con el estuche, además de funciones como traducción de llamadas, medios y modo offline en 8 idiomas. En el evento, se demostrarán novedades como el motor de IA SOTA con mejoras continuas, disponible en todos los dispositivos antes del fin del tercer trimestre, y opciones de personalización de voz y velocidad.

Los asistentes podrán conversar uno a uno con los product managers para detalles técnicos o capacidades, y solicitar información complementaria.

Características destacadas del producto

Traducción IA para conferencias: Soluciones que se integran en eventos, ofreciendo traducción simultánea precisa.

Dispositivos portátiles: Auriculares inalámbricos con potente batería, adecuados para profesionales en movimiento.

Evolución del software: Motor SOTA en constante mejora, con la versión actual disponible en todos los dispositivos antes del fin del tercer trimestre.

