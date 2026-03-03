Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, carga contra el diseño adictivo de las redes sociales

A lo largo de los últimos 20 años, el MWC ha atraído a cientos de miles de personas de todo el mundo a Barcelona. Entre ellas, algunas de las personalidades que moldean el mundo digital que habitamos gran parte del día. Sin embargo, quizás ningún invitado ha sido tan influyente como Tim Berners-Lee, el inventor de la World Wide Web.

El padre del Internet moderno ha protagonizado la segunda jornada de la feria tecnológica y lo ha hecho desde Talent Arena, el evento satélite que, desde el año pasado, reúne a miles de programadores, desarrolladores de software y talento digital joven en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

En su charla, la atracción principal del congreso, el ingeniero e informático teórico británico ha cargado contra el diseño adictivo de las redes sociales. "Han aprendido a entrenar a la IA dentro de sus sistemas para optimizar la permanencia de las personas en la plataforma, con contenidos atractivos y una clara intención de generar adicción a la sociedad", ha lamentado en una crítica cada vez más compartida socialmente.

Berners-Lee ha señalado que se siente satisfecho con la evolución de la web, pero que aun así también siente decepción por el uso de algoritmos "adictivos" por parte de plataformas digitales especialmente como TikTok, pero también como Instagram, YouTube o X, entre otras. Es por ello que ve con buenos ojos la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años, una propuesta lanzada por el Gobierno de España que sigue los pasos de países como Australia, Francia o Reino Unido.

El creador de la web también ha hablado del tema de moda en la influyente industria tecnológica, la inteligencia artificial, y como la acelerada comercialización de esos modelos generativos puede afectar el rumbo de internet. "La IA debería desarrollarse de manera abierta y colaborativa para garantizar que las personas no sean vulnerables", ha remarcado.

La web, un espacio abierto

A sus 70 años, el idealista Berners-Lee sigue creyendo que la red debe ser el espacio abierto y descentralizado de colaboración ciudadana que concibió en sus orígenes, hace ya 37 años (en 1989), y no una infraestructura de poder concentrada en manos de un puñado de corporaciones tecnológicas como Google, Meta, Apple, Microsoft o Amazon.

Tanto es así que ha aprovechado su participación en el Talent Arena para subrayar el rol de Solid, un proyecto que anunció ya en 2018 y que propone devolver a los usuarios la capacidad de controlar sus datos y decidir qué hacer con ellos. "Las aplicaciones almacenan datos personales constantemente; todos tenemos nubes personales y lo aceptamos sin más, lo que resulta bastante desempoderador", ha explicado. "Con Solid, el protocolo consiste en almacenar los datos de forma que te pregunte dónde quieres guardarlos; tú controlas tus datos".