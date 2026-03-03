TCL refuerza su presencia en pantallas saludables con el nuevo NXTPAPER 70 Pro

TCL aprovecha el marco del Mobile World Congress 2026 para reafirmar su apuesta por la tecnología más humana. La compañía ha presentado el NXTPAPER 70 Pro, un exclusivo dispositivo que integra hasta siete tecnologías simultáneas de protección visual, y ha anunciado la evolución de su familia de pantallas NXTPAPER, que incorporará paneles AMOLED para ofrecer un nuevo estándar de comodidad y calidad de imagen.

El NXTPAPER 70 Pro, buque insignia de esta nueva etapa, ha sido concebido bajo el lema “Make Technology More Human”. Su tecnología NXTPAPER 4.0, avalada por certificaciones internacionales de SGS y TÜV, replica la sensación de la luz natural mediante un conjunto de soluciones que incluyen luz sin parpadeo, filtrado avanzado de azul, panel antirreflejos y control circadiano. El sistema TruePaper Restoration y la litografía nano‑matrix eliminan reflejos incluso bajo sol directo, mientras que la función de brillo ultrabajo de 1 nit y el DC Dimming protegen la vista en entornos nocturnos.

Un elemento distintivo es la tecla NXTPAPER, que permite alternar al instante entre modos de lectura —papel color, papel tinta o Max Ink— ofreciendo hasta una semana de lectura inmersiva o 26 días en espera. La integración de Gemini e IA avanzada añade productividad con traducción en tiempo real, resúmenes de voz y asistencia a la redacción, todo ello compatible con el lápiz T‑Pen, sensible a la presión y con una latencia mínima.

En el apartado técnico, el dispositivo integra una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP y cámara frontal de 32 MP. Su procesador MediaTek Dimensity 7300, memoria de hasta 24 GB RAM ampliable y batería de 5.200 mAh con carga rápida refuerzan un perfil potente, acompañado de certificación IP68 que garantiza resistencia al agua y al polvo. Disponible globalmente desde febrero, el NXTPAPER 70 Pro se ofrece desde 299 € (256 GB) y 359 € (512 GB).

La revolución AMOLED para confort visual

TCL también adelanta el desarrollo de una nueva generación de NXTPAPER con pantallas AMOLED, que combinará los beneficios de esta tecnología —contraste elevado, eficiencia energética y viveza cromática— con la distintiva protección ocular que identifica a la marca. Según Jefferson Li, director general de TCL Mobile, “esta integración permitirá disfrutar de imágenes vibrantes sin renunciar al confort visual, acercándonos a una experiencia natural incluso tras largas horas de uso”.

La evolución elevará la tasa de polarización al 90 %, reducirá un 15 % adicional la luz azul y alcanzará una precisión de color profesional con ΔE<1, brillo de hasta 3.200 nits y tasa de refresco de 120 Hz. Será la primera vez que una pantalla AMOLED incorpore una tecnología antirreflejos mediante litografía nano‑matrix, eliminando los brillos externos sin perder nitidez.

Un ecosistema para los estilos digitales

Completan la presentación la nueva gama de tablets TCL, pensada para equilibrar bienestar ocular y rendimiento inteligente. Destacan la Note A1 NXTPAPER, primer e‑note de la marca con pantalla NXTPAPER Pure y cristal 3A Shield Glass, y la TCL TAB A1 Plus, una tableta multimedia con panel 2.4K de 12,2 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, orientada al entretenimiento y la productividad diaria.

La compañía también ha mostrado también con los CrystalClip, unos auriculares open‑ear de 5,5 g con diseño clip‑on, audio espacial 3D y edición con cristales de Swarovski®, disponibles desde 79 €.