SPC da un salto en la teleasistencia: de la reacción a la anticipación con la nueva plataforma Zeus Halo

SPC, marca europea de tecnología, ha presentado en el marco del MWC 2026 SPC Zeus Halo, una nueva plataforma de teleasistencia inteligente para el cuidado de personas mayores en el hogar y en entornos sociosanitarios que busca transformar el modelo tradicional de atención domiciliaria, históricamente reactivo, hacia un enfoque anticipativo. La solución integra dispositivos conectados del hogar con análisis avanzado de datos e inteligencia artificial para aprender patrones de comportamiento, actividad y movilidad, detectar desviaciones relevantes y generar alertas preventivas dirigidas a familiares, cuidadores o plataformas de teleasistencia de terceros.

La plataforma está concebida como el “cerebro conectado” del hogar sénior, capaz de interpretar la rutina diaria y monitorizar de forma continua indicadores cotidianos, lo que permitirá poner en marcha intervenciones tempranas en situaciones como periodos prolongados de inactividad, alteraciones del sueño o cambios en los hábitos habituales. Al mismo tiempo, la plataforma facilita comunicación directa y consultas médicas desde casa, contribuyendo a mantener la autonomía de la persona mayor sin aislarla de su entorno de apoyo y aliviando la presión sobre los sistemas sanitarios.

Estructura de la población

La nueva solución nace en un contexto en el que las personas mayores de 60 años representan un segmento de población en rápido crecimiento y en el que, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en 2030 casi una tercera parte de la población española superará esa edad, con impacto directo en la capacidad asistencial y en la sostenibilidad del modelo de cuidados. Frente a este escenario, Zeus Halo no solo se orienta a la prevención, sino también a combatir la soledad no deseada y el aislamiento social: gracias a su aprendizaje de rutinas, gustos y hábitos, el hub inteligente 5G con pantalla interactiva y sistema acústico avanzado puede mantener conversaciones por voz, sugerir actividades dentro y fuera de casa, proponer videollamadas con familiares o conectar con otros usuarios con intereses comunes.

“En SPC creemos que el futuro del cuidado no consiste en sustituir lo humano, sino en reforzarlo con tecnología diseñada con propósito. La plataforma será capaz de aprender las rutinas y necesidades de cada persona para detectar riesgos, activar alertas preventivas y facilitar un acompañamiento continuo desde el hogar, manteniendo el vínculo con familiares y profesionales e incluso abriendo el círculo social de las personas mayores que viven solas y aisladas en sus casas”, ha señalado Teresa Acha-Orbea, directora general de SPC, quien subraya que este enfoque permite priorizar actuaciones, mejorar la planificación y reducir la carga operativa.

Sistema estratégico

El lanzamiento de Zeus Halo se enmarca en la evolución estratégica de SPC hacia un modelo en el que la compañía deja de ser solo fabricante tecnológico para convertirse en socio estratégico capaz de diseñar, integrar y acompañar soluciones para empresas e instituciones. Tras casi cuatro décadas desarrollando dispositivos y proyectos avanzados, la firma consolida bajo el principio human by design un enfoque que combina hardware, software, conectividad e inteligencia artificial, interviniendo en toda la cadena de valor tecnológica, desde la arquitectura hasta la implementación y evolución de los proyectos.

En coherencia con esta nueva etapa, SPC ha actualizado su identidad corporativa con un nuevo logotipo, mensajes renovados y una nueva página web (www.onspc.com), con el objetivo de reflejar su apuesta por una tecnología con propósito, cercana, útil y diseñada desde y para las personas. La compañía mantiene sus áreas de consumo y negocio profesional, ahora integradas en una propuesta más amplia para ofrecer experiencias a empresas y usuarios en las que el dispositivo es solo el medio para vivirlas.