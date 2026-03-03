Oppo lanza por primera vez en nuestro mercado su modelo insignia Find X9 Ultra

Oppo ha anunciado el lanzamiento del Find X9 Ultra en España, marcando la primera vez que su modelo insignia de la serie Ultra se comercializa fuera del mercado chino. La compañía tecnológica refuerza así su apuesta por el mercado europeo y especialmente por el español, donde busca consolidar su posición en el segmento de gama alta.

El nuevo dispositivo incorpora el sistema de imagen más avanzado desarrollado hasta la fecha por la marca. Fruto de la colaboración con Hasselblad, integra ingeniería óptica de última generación pensada para ofrecer un rendimiento fotográfico de nivel profesional.

Durante el evento de presentación celebrado en Barcelona, Elvis Zhou, CEO de Oppo Europa, destacó la ambición de la compañía en materia de innovación: “Va mucho más allá de lo que otros denominan ultra. No es un smartphone con cámara, es una cámara que tiene un smartphone”, afirmó. Bajo el lema “Your Next Camera”, el modelo pretende posicionarse como una nueva referencia en fotografía móvil.

El lanzamiento mundial del Find X9 Ultra se celebrará próximamente, y supondrá un paso clave en la estrategia global de la marca para competir con las grandes marcas del sector premium.

Una marca en expansión

Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, el Smiley Face, en 2008, Oppo ha apostado por unir diseño y tecnología. Actualmente, la compañía opera en más de 70 países y cuenta con más de 40.000 empleados. Además de sus series Find y Reno, la firma ofrece el sistema operativo ColorOS y una creciente gama de servicios digitales, consolidándose como uno de los actores destacados en el mercado mundial de dispositivos inteligentes.