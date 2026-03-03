Los 5 móviles más llamativos y rompedores que se han presentado en el MWC 2026

Como cada año desde hace ya 20, la cara más visible del MWC de Barcelona han vuelto a ser los teléfonos móviles. Aunque la feria organizada por GSMA, patronal de la industria de las telecomunicaciones, gira realmente en torno a la infraestructura de redes y a la conectividad global, nada llama más la atención que los smartphones. Y en esta edición se han presentado unos cuantos de remarcables.

Apple, gran referente en el sector gracias al iPhone, no solo ha vuelto a estar ausente en el Mobile World Congress, sino que además ha contraprogramado la feria tecnológica con un acto el miércoles en el que presentará a nivel mundial el iPhone 17e, aun sin la IA de Google incorporada a Siri. Todo ello, sin necesidad de compartir espacio con la competencia.

A pesar de ello, el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, está acogiendo varias novedades que merece la pena detenerse a observar. Estos son los cinco móviles que más nos han llamado la atención durante las primeras dos jornadas del MWC 2026.

Los móviles plegables no son nuevos, pero sí cada vez más sorprendentes. Es el caso del Magic V6 de Honor, la tecnológica china propiedad del gigante Huawei. Con un grosor de tan solo 4 milímetros cuando está abierto y de 8,75 cuando está plegado, este dispositivo es el plegable más fino del mundo. De esta manera, supera su anterior prototipo y el Galaxy Z Fold 7 de Samsung.

Honor ha logrado otro hito técnico. Y es que el Magic V6 cuenta con la clasificación IP69, lo que significa que es altamente resistente tanto al agua como al polvo, algo difícil de conseguir en un smartphone plegable. Para demostrarlo, en el stand de la compañía se ha sumergido el móvil en una pecera sin que eso afecte al sistema ni a la calidad de la pantalla.

El móvil para fotógrafos profesionales. La china Xiaomi ha aprovechado el escaparate mundial que es el MWC para exponer sus dos nuevos dispositivos en colaboración con la histórica casa alemana de ópticas Leica: el Xiaomi 17 Ultra y el Leitzphone. Ambos cuentan con un sensor único de 1/1,4 pulgadas y 200 megapíxeles. El Leitzphone también dispone de un anillo giratorio para hacer zoom o ajustar la exposición de la luz como si una cámara analógica se tratase. La calidad se paga, eso sí. El primero tiene un precio inicial de 1.299 euros y el segundo de 1.999 euros.

Samsung quiso adelantarse al frenesí del MWC y presentó su última serie de móviles, la Galaxy S26, en un evento celebrado el miércoles de la semana pasada. Aun así, el gigante surcoreano ha dejado ver sus novedades en la feria que acoge la capital catalana: una cámara de mayor calidad, una integración más intensa de la IA y, sobre todo, una función de privacidad que oscurece la pantalla desde los ángulos laterales para evitar que quien se sienta a tu lado en el metro pueda leer tus mensajes o ver qué estás haciendo con tu móvil.

Lenovo quiere que sus dispositivos sean inclusivos con el mundo gamer. Es por eso que la compañía de Pekín ha dejado ver su Legion Go Fold Concept, una pantalla plegable basada en Windows a la que se le pueden integrar mandos para convertirla en algo ideal para jugar a videojuegos. También se le puede añadir un teclado y un trackpad externo para que sirva como ordenador portátil, la especialidad de la firma. No es un smartphone, pero sí tecnología móvil. Por ahora es solo un concepto, explican desde Lenovo, así que podría no llegar a comercializarse nunca.

Noticias relacionadas

Aunque se anunció el pasado octubre, el MWC 2026 nos ha permitido conocer de cerca el Robot Phone de Honor. Este peculiar móvil va armado con un brazo de cámara estabilizado y plegable. La óptica va equipado con un sistema de IA que le permite detectar lo que ve y seguirlo. Por ahora, se trata de un prototipo que no está listo para salir al mercado, si bien Honor asegura que empezará a comercializarlo en China durante la segunda mitad del año.