Doogee presenta el S300 Plus Thermal en el MWC 2026 de Barcelona

El S300 Plus Thermal de Doogee se presenta como una herramienta esencial para técnicos de mantenimiento, equipos de emergencias y profesionales de la construcción o energía. Su cámara térmica integrada permite detectar en tiempo real puntos calientes, fugas térmicas o anomalías en instalaciones eléctricas, maquinaria y estructuras, generando mapas de temperatura que facilitan diagnósticos rápidos y precisos en entornos críticos. Complementa esta función un módulo de visión nocturna avanzado, capaz de operar en condiciones de oscuridad absoluta, ideal para operaciones de rescate, vigilancia nocturna o inspecciones en altura donde la luz visible es insuficiente.

El terminal incorpora un sistema de intercomunicación Push-to-Talk (PTT) sobre red móvil, que lo convierte en una radio profesional para coordinar equipos en tiempo real, sin depender de frecuencias específicas ni equipos adicionales. Esta combinación posiciona al S300 Plus Thermal más allá de un smartphone resistente: es un sistema integrado que optimiza la productividad en escenarios extremos, desde fábricas hasta obras al aire libre.

Potencia y resistencia al límite

Basado en la plataforma de la familia S300, el dispositivo monta un procesador MediaTek Dimensity 8300 de alto rendimiento, con opciones de hasta 36 GB de RAM expandida y 1 TB de almacenamiento para manejar grandes volúmenes de datos, como vídeos térmicos prolongados o informes multimedia generados en campo. Su batería de 11.000 mAh asegura autonomía para jornadas completas de uso intensivo, con carga rápida que minimiza paradas operativas, mientras que la pantalla IPS de 6,78 pulgadas FHD+ a 120 Hz ofrece visibilidad nítida incluso bajo luz solar directa.

En cuanto a durabilidad, cumple con certificaciones IP68/IP69K contra agua, polvo y chorros a alta presión, además de estándares militares MIL-STD-810H para resistir caídas, vibraciones y temperaturas extremas. La cámara principal de 200 MP, junto a un teleobjetivo 3x, completa el conjunto fotográfico, permitiendo documentar incidencias con detalle profesional tanto en luz diurna como infrarroja.

Un ecosistema bajo el signo de la IA

Doogee acude al MWC 2026 con el lema "DOOGEE AI, Explora más", extendiendo la innovación del S300 Plus Thermal a todo su catálogo. Junto a él, destacan el V Max 2 Pro con su impresionante batería de 22.000 mAh, un teléfono conceptual que integra una mascota IA visible en pantalla y una gama de tablets robustas y wearables resistentes al agua. Esta estrategia busca redefinir los rugged phones como plataformas inteligentes, donde la inteligencia artificial contextualiza datos en tiempo real para usuarios en movimiento.

