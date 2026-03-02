ZTE nubia llega al MWC con el primer ‘smartphone’ con IA nativa

ZTE ha dado a conocer en el MWC Barcelona el nubia M153, el primer smartphone de la actualidad con inteligencia artificial nativa, creado en colaboración con ByteDance. El dispositivo integra el asistente Doubao AI, capaz de comprender y ejecutar órdenes complejas en lenguaje natural, ofreciendo una experiencia de “piloto automático” que automatiza tareas y coordina aplicaciones de forma autónoma.

El teléfono, equipado con Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, incorpora una “pantalla de cristal singular” de 8 pulgadas y un diseño transparente que deja ver su interior tecnológico. ZTE aspira con esta gama a liderar una nueva era de teléfonos inteligentes con IA como eje central.

Mascota emocional

Junto al nuevo terminal, la marca presentó también iMoochi, una mascota emocional con aspecto peludo y habilidades interactivas que combinan IA generativa, respuesta háptica y aprendizaje continuo. Diseñada para ofrecer calidez y compañía, iMoochi reacciona a caricias, abrazos y estados de ánimo, convirtiéndose en un aliado emocional para niños, jóvenes y mayores.

ZTE muestra ambos lanzamientos en su stand 3F30 del pabellón 3 de Fira Gran Via, donde invita a descubrir cómo la inteligencia artificial puede transformar tanto el uso del móvil como la forma de sentir compañía en la era digital.