Xiaomi presenta en MWC 2026 la nueva era de su ecosistema conectado ‘Human × Car × Home’ impulsado por la IA

Xiaomi, compañía de tecnología a nivel global, acude al Mobile World Congress de Barcelona para mostrar la evolución de su ecosistema inteligente ‘Human × Car × Home’, destacando cómo la Inteligencia Artificial se ha integrado profundamente en escenarios del mundo real. Con esta propuesta, la marca demuestra su transición de la innovación conceptual al despliegue práctico, llevando la IA más allá de las pantallas para integrarla de forma orgánica en la vida cotidiana física.

“En Xiaomi, la IA está diseñada para servir a las personas en su día a día”, ha señalado Angus Ng, director de Comunicación de Xiaomi International. “A través de nuestro ecosistema impulsado por IA, estamos llevando la inteligencia más allá de los dispositivos móviles para que la tecnología sea más intuitiva, conectada y esté integrada en la forma en que las personas viven y se mueven”.

Xiaomi Miloco: inteligencia proactiva para toda la casa

Xiaomi Miloco (Xiaomi Local Copilot) representa un hito clave como la primera exploración de la industria en inteligencia para todo el hogar impulsada por modelos de lenguaje de gran tamaño, basada en el modelo fundacional Xiaomi MiMo. Este sistema integra razonamiento avanzado con percepción multimodal y análisis de datos, permitiendo que los dispositivos interpreten y respondan inteligentemente a contextos del mundo real mediante visión e inteligencia multimodal.

Su arquitectura colaborativa edge-cloud procesa datos sensibles localmente para garantizar privacidad y seguridad. Miloco aprende del comportamiento del usuario: ajusta automáticamente la iluminación según actividades como ver televisión o leer, detecta desorden y activa el robot aspirador, o regula la temperatura reconociendo estados de sueño. Además, permite interacciones conversacionales naturales para tareas complejas sin configuraciones manuales.

Más allá de respuestas individuales, coordina dispositivos para inferir emociones y reproducir música adecuada, sincronizar colores de luces con el estado de ánimo o adaptar la iluminación a elementos visuales como flores en una habitación, transformando hogares en entornos vivos y receptivos.

HyperAI une smartphones, coches y hogar

El ecosistema HyperAI, potenciado por la colaboración con Google Gemini, ofrece inteligencia a nivel de sistema consistente en todos los dispositivos, con interacciones naturales y colaboración fluida. Destaca el Dynamic Back Display en Xiaomi 17 Pro y Pro Max, que permite visuales personalizados, selfies en tiempo real y juegos inmersivos en la pantalla trasera.

La colaboración con Leica evoluciona con el lanzamiento global de Xiaomi 17 Ultra y el exclusivo Leica Leitzphone, incorporando un sensor LOFIC de 1 pulgada y el primer teleobjetivo óptico Leica APO para móviles, mejorando fotografía nocturna y detalles en alto contraste.

Movilidad vanguardista con SU7 Ultra y Vision GT

Xiaomi refuerza su división automovilística con el Xiaomi SU7 Ultra y el debut físico del prototipo Xiaomi Vision GT, un hypercar eléctrico inspirado en Gran Turismo. Exhibe una cabina en forma de lágrima, aerodinámica “esculpida por el viento” y un interior “Sofa Racer” integrado en el ecosistema ‘Human × Car × Home’.

Electrodomésticos Mijia se expanden globalmente

La gama de grandes electrodomésticos Mijia –aires acondicionados, frigoríficos y lavadoras– llega a cuatro regiones y 14 países, convirtiéndose en terminales inteligentes que se adaptan proactivamente a la vida diaria mediante coordinación IA. También se presentan la Xiaomi Electric Scooter 6 Series y nuevos dispositivos AIoT.

Sostenibilidad y fabricación inteligente

Xiaomi avanza en sostenibilidad con la Fase Uno de su Fábrica de Electrodomésticos Inteligentes en Wuhan, tercera base de producción a gran escala junto a las de smartphones y vehículos eléctricos. Estas instalaciones optimizan recursos, reducen residuos y emisiones mediante automatización e IA, elevando su calificación MSCI ESG a “A” y su inclusión en listas como China ESG 50 de Forbes 2025.