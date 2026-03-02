MOBILE WORLD CONGRESS
Nothing presenta el Phone (4a) en rosa: tecnología expresiva con guiños culturales
Nothing ha generado expectación en el MWC 2026 de Barcelona con el Phone (4a), mostrando cuatro variantes de color —blanco, rosa, azul y negro— junto con avances en su diseño Glyph.
Nothing, la marca londinense de tecnología de consumo, ha adelantado el diseño en rosa del Phone (4a) coincidiendo con su presencia en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, donde exhibe el modelo completo. Se trata de la primera vez que este acabado se incorpora a su porfolio de productos.
En el stand de Nothing en el MWC, los visitantes pueden descubrir de cerca este nuevo tono, junto con otros colores disponibles, destacando su acabado transparente que resalta la profundidad y vitalidad del dispositivo bajo la luz. La compañía aprovecha el evento para generar expectación antes del lanzamiento oficial previsto para el 5 de marzo en Londres.
No es solo un color
Para Nothing, el rosa no es solo un nuevo color. Es un guiño a una tecnología más expresiva y optimista, que se aleja de la neutralidad habitual, y una forma de reconocer la influencia del arte, la música, la moda y la cultura pop en su lenguaje de diseño.
Para acompañar este acabado en rosa, Nothing ha llevado el color a las calles de Londres con intervenciones urbanas como graffitis sobre flyposters en el centro de la ciudad —con referencias culturales ligadas al rosa— y una intervención especial en el escaparate de la Nothing Soho Store.
Declaraciones
Lucy Birley, Colour Material Finish Design Lead en Nothing, ha compartido la inspiración detrás del rosa: “Hay muchísimas referencias increíbles de tecnología clásica a las que recurrimos con frecuencia”. Birley explica que “el rosa es, en realidad, un rojo desaturado” y que “al aplicar el tinte en el interior de la capa transparente, la manera en que la luz interactúa con la resina que hay debajo genera una increíble sensación de profundidad, que hace que nuestros dispositivos resulten especialmente vivos. Además, contamos con todo ese nivel de detalle bajo la transparencia, por lo que es fantástico poder ponerlo en valor”.
