Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránOriente PróximoÓscar PuenteBorrasca ReginaMotoGPZapateroEmbalse FoixChemsexZygmunt BaumanJuan del ValClaude IARosalía
instagramlinkedin

MOBILE WORLD CONGRESS

Motorola apuesta por la productividad y el espectáculo en un plegable que redefine la era razr

La firma muestra su fold de la saga razr, un prodigio ultrafino con IA puntera, cámara imbatible según DXOMARK y batería colosal que fusiona oficina, arte y cine en el bolsillo

razr fold , Motorola

razr fold , Motorola

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Motorola, división de Lenovo, ha levantado el telón en Barcelona con el motorola razr fold, el pionero plegable tipo libro de la legendaria familia razr. Este dispositivo, con un grosor de solo 4,55 mm abierto y 9,89 mm cerrado, despliega una pantalla externa de 6,6 pulgadas que muta en una interna de 8,1 pulgadas 2K LTPO, la más luminosa del mercado de folds, adecuada para devorar series bajo el sol o multitarea intensa. Su bisagra de acero inoxidable con diseño de lágrima, placa de titanio y cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 3 –el primero en un móvil– elevan la resistencia a caídas un 75% por encima de rivales previos, prometiendo un acabado sin arrugas, siempre suave.

Motor turboalimentado por IA y Snapdragon

Bajo el capó late el Snapdragon 8 Gen 5, acompañado de 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y moto ai entrenado con datos de un millón de usuarios. Para olvidarse del caos: "Catch me up" resume notificaciones clave, "Pay attention" transcribe charlas al vuelo, y se integra con Google Gemini, Microsoft Copilot o Perplexity para productividad sobresaliente. Siete años de actualizaciones Android asegurann longevidad, mientras un sistema de refrigeración líquida mantiene el frescor en sesiones maratonianas de gaming o streaming, con audio Dolby Atmos potenciado por Bose.

Cámara de cineastas y stylus de precisión quirúrgica

DXOMARK lo consagra: mejor sistema de cámaras en plegables y segundo en Norteamérica, con Gold Label por su magia en imagen. Destaca el Sony LYTIA 828 de 50 MP principal para Dolby Vision 8K, tele periscópico LYTIA 600 con zoom óptico 3x y Super Zoom Pro hasta 100x, ultra gran angular 50 MP con macro a 3,5 cm, más selfies de 32 MP interiores y 20 MP exteriores. El moto pen ultra –vendido aparte– transforma el fold en lienzo digital con punta fina, sensibilidad a presión, hover y Quick Clip para garabatear ideas o editar como un pro, con batería diaria en su estuche.

Batería y carga veloz

¡Adiós miedos a la autonomía! Sus 6000 mAh –la mayor en folds tipo libro– aguantan jornadas intensas gracias a silicio-carbono, con TurboPower 80W que inyecta 12 horas de uso en 12 minutos (cargador aparte) y inalámbrica de 50W.

Noticias relacionadas

Estilos premium y guiño mundialista

Permite elegir entre Pantone Blackened Blue (textil diamante) o Lily White (seda brillante), o la edición FIFA World Cup 26 Collection con patrón táctil futbolero, logo en oro 24 quilates y tipografía bold para coleccionistas. Disponible pronto desde 1.999 € en motorola.es y socios, con preventa en España el 13 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  3. Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
  4. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  5. Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
  6. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  7. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  8. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo

Los libaneses huyen otra vez del sur del país: "Dios sabe cómo escapamos anoche. Justo antes de salir nos alcanzó un proyectil"

Los libaneses huyen otra vez del sur del país: "Dios sabe cómo escapamos anoche. Justo antes de salir nos alcanzó un proyectil"

El primer día del Mobile World Congress 2026, en imágenes

El primer día del Mobile World Congress 2026, en imágenes

Una víctima del genocidio palestino pide en la Audiencia Nacional poder acusar a Sidenor por su presunta complicidad con Israel

Una víctima del genocidio palestino pide en la Audiencia Nacional poder acusar a Sidenor por su presunta complicidad con Israel

Motorola apuesta por la productividad y el espectáculo en un plegable que redefine la era razr

Motorola apuesta por la productividad y el espectáculo en un plegable que redefine la era razr

Parlon defiende que los nuevos presupuestos permitirán aumentar el número de Mossos en toda Catalunya

Parlon defiende que los nuevos presupuestos permitirán aumentar el número de Mossos en toda Catalunya

La jueza concluye sin procesamientos la investigación por los bombardeos de Mussolini en Barcelona durante la Guerra Civil

La jueza concluye sin procesamientos la investigación por los bombardeos de Mussolini en Barcelona durante la Guerra Civil

Indra se vuelca en una integración rápida con Escribano y descarta buscar ya otras compras alternativas

Indra se vuelca en una integración rápida con Escribano y descarta buscar ya otras compras alternativas

Técnicas Reunidas, Acciona e Indra: las empresas españolas con mayor presencia en la zona del conflicto EEUU-Irán

Técnicas Reunidas, Acciona e Indra: las empresas españolas con mayor presencia en la zona del conflicto EEUU-Irán