MOBILE WORLD CONGRESS
Motorola apuesta por la productividad y el espectáculo en un plegable que redefine la era razr
La firma muestra su fold de la saga razr, un prodigio ultrafino con IA puntera, cámara imbatible según DXOMARK y batería colosal que fusiona oficina, arte y cine en el bolsillo
Motorola, división de Lenovo, ha levantado el telón en Barcelona con el motorola razr fold, el pionero plegable tipo libro de la legendaria familia razr. Este dispositivo, con un grosor de solo 4,55 mm abierto y 9,89 mm cerrado, despliega una pantalla externa de 6,6 pulgadas que muta en una interna de 8,1 pulgadas 2K LTPO, la más luminosa del mercado de folds, adecuada para devorar series bajo el sol o multitarea intensa. Su bisagra de acero inoxidable con diseño de lágrima, placa de titanio y cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 3 –el primero en un móvil– elevan la resistencia a caídas un 75% por encima de rivales previos, prometiendo un acabado sin arrugas, siempre suave.
Motor turboalimentado por IA y Snapdragon
Bajo el capó late el Snapdragon 8 Gen 5, acompañado de 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y moto ai entrenado con datos de un millón de usuarios. Para olvidarse del caos: "Catch me up" resume notificaciones clave, "Pay attention" transcribe charlas al vuelo, y se integra con Google Gemini, Microsoft Copilot o Perplexity para productividad sobresaliente. Siete años de actualizaciones Android asegurann longevidad, mientras un sistema de refrigeración líquida mantiene el frescor en sesiones maratonianas de gaming o streaming, con audio Dolby Atmos potenciado por Bose.
Cámara de cineastas y stylus de precisión quirúrgica
DXOMARK lo consagra: mejor sistema de cámaras en plegables y segundo en Norteamérica, con Gold Label por su magia en imagen. Destaca el Sony LYTIA 828 de 50 MP principal para Dolby Vision 8K, tele periscópico LYTIA 600 con zoom óptico 3x y Super Zoom Pro hasta 100x, ultra gran angular 50 MP con macro a 3,5 cm, más selfies de 32 MP interiores y 20 MP exteriores. El moto pen ultra –vendido aparte– transforma el fold en lienzo digital con punta fina, sensibilidad a presión, hover y Quick Clip para garabatear ideas o editar como un pro, con batería diaria en su estuche.
Batería y carga veloz
¡Adiós miedos a la autonomía! Sus 6000 mAh –la mayor en folds tipo libro– aguantan jornadas intensas gracias a silicio-carbono, con TurboPower 80W que inyecta 12 horas de uso en 12 minutos (cargador aparte) y inalámbrica de 50W.
Estilos premium y guiño mundialista
Permite elegir entre Pantone Blackened Blue (textil diamante) o Lily White (seda brillante), o la edición FIFA World Cup 26 Collection con patrón táctil futbolero, logo en oro 24 quilates y tipografía bold para coleccionistas. Disponible pronto desde 1.999 € en motorola.es y socios, con preventa en España el 13 de abril.
