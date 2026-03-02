Huawei muestra su apuesta decidida por una vida digital más inteligente y conectada

Bajo el lema “Now Is Yours”, Huawei ha vuelto a situarse en el centro de las miradas en el Mobile World Congress (MWC 2026) de Barcelona. La compañía ha presentado su visión de un futuro digital marcado por la innovación multidispositivo y un ecosistema cada vez más fluido entre smartphones, tabletas, relojes inteligentes y ordenadores portátiles.

En su espacio “Your Intelligent World”, HUAWEI ha puesto el acento en la productividad y la creatividad móvil con la potencia de HarmonyOS. Las nuevas tabletas, capaces de ejecutar software de oficina como WPS con rendimiento de nivel PC, integran herramientas como Notes y la pantalla PaperMatte Display, que ofrece una experiencia visual y de escritura tan natural como sobre papel. Entre las novedades más comentadas del día ha destacado la MatePad Mini, una tableta ‘flagship’ compacta de 8,8 pulgadas caracterizada por la portabilidad y óptimo rendimiento.

Nuevos móviles

La marca también ha mostrado los avances de su nueva generación de smartphones, los Mate 80 Series, que integran funciones de inteligencia artificial adaptativa para una experiencia más personalizada. En paralelo, los vídeos técnicos sobre el plegable Mate X7 han despertado gran expectación por su bisagra rediseñada y su tecnología de pantalla de última generación.

Relojes inteligentes

En el área “Energize Your Life”, la compañía ha llevado al visitante a un recorrido inmersivo por el mundo del wellness y el deporte. Entre los protagonistas han estado el Watch GT Runner 2, pensado para acompañar al corredor desde la preparación hasta el análisis postcarrera, y los GT 6, 5 y D2, enfocados en la monitorización y el cuidado integral de la salud. Para los amantes de la aventura, la firma ha presentado el Watch Ultimate 2, un smartwatch de lujo con carcasa de metal líquido con base de zirconio, sumergible hasta 150 metros y disponible incluso en una edición con detalles en oro de 18 quilates.

Aplicaciones

El arte y la expresión creativa también han tenido su lugar con la aplicación GoPaint, que busca democratizar la ilustración digital profesional. En el terreno del vídeo móvil, la compañía ha vuelto a presumir de músculo tecnológico con XMAGE, su sistema de imagen avanzado, mostrando los resultados del Mate 80 Pro, que ofrece un rango dinámico ampliado y una reproducción cromática de referencia para capturar escenas cotidianas con calidad profesional.