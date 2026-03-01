Samsung muestra Galaxy AI en el escaparate del MWC: protagonista la nueva serie Galaxy S26

Samsung desembarca en el Mobile World Congress 2026 con el siguiente mensaje: la inteligencia artificial deja de ser una función añadida para convertirse en el motor que articula todo su ecosistema, desde los nuevos Galaxy S26 hasta los relojes, tabletas, portátiles y las redes que los conectan. En la Fira Gran Via, la compañía muestra cómo Galaxy AI evoluciona hacia un asistente activo y proactivo, capaz de anticiparse a las necesidades del usuario y orquestar tareas en segundo plano.

Tercera generación de móviles con IA

En el centro de esta propuesta se sitúa la serie Galaxy S26, tercera generación de teléfonos con IA de Samsung, acompañada por los nuevos Galaxy Buds4 para subrayar el papel de los dispositivos móviles y los wearables como puerta de entrada a esta IA más contextual y personalizada. La firma reivindica así una experiencia continua entre formatos, con demostraciones que incluyen también los portátiles Galaxy Book6 Pro y Ultra, la Galaxy Tab S11 y la serie Galaxy Watch8, todos integrados en la misma capa inteligente.

En el apartado de hardware, Samsung reserva su mayor despliegue para el Galaxy S26 Ultra, impulsado por un chipset personalizado Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy y una cámara de vapor rediseñada que promete mantener a raya la temperatura mientras la IA trabaja en segundo plano. La cámara vuelve a ser uno de los grandes argumentos, con la “cámara más brillante” de la marca hasta la fecha gracias a aperturas más amplias para mejorar las fotografías nocturnas y un vídeo Nightography con menos ruido y más detalle en condiciones de poca luz.

La apuesta por la edición inteligente se concreta en herramientas como Asistente de fotos, que permite transformar escenas mediante comandos de voz tan simples como “haz que parezca de noche” o recuperar elementos que ya no están en la imagen, y en Estudio creativo, pensado para generar estilos, pegatinas y fondos de pantalla personalizados a partir de las propias fotos del usuario. El objetivo es unificar captura, edición y compartición en un flujo continuo en el que la intervención de la IA sea visible, pero no intrusiva.

Nuevas experiencias

En el plano más experimental, Samsung introduce el concepto de “IA agencial” con funciones que buscan tomar la iniciativa en el día a día: Now Nudge ofrece sugerencias contextuales –como proponer imágenes cuando alguien pide fotos por mensaje– y Now Brief genera resúmenes personalizados basados en la agenda, recordando citas y eventos relevantes. A esto se suman Circle to Search con Google, que permite seleccionar y buscar varios elementos de una misma imagen de forma simultánea, y un Bixby reforzado como agente conversacional capaz de controlar ajustes y funciones del dispositivo en lenguaje natural.

La compañía también abre la puerta a un ecosistema de agentes múltiples con una “elección de agente” en la que Bixby convive con Gemini y Perplexity para repartir tareas de búsqueda, coordinación entre aplicaciones y automatización cotidiana desde un único punto de acceso. La idea, explican, es que el usuario pueda beneficiarse de distintos enfoques de IA sin tener que cambiar de entorno ni de dispositivo, integrando todas las capas bajo el paraguas de Galaxy AI.

Infraestructura inteligente

Más allá del móvil, Samsung utiliza el MWC para proyectar su visión de infraestructura inteligente, extendiendo la IA agencial a la fabricación y la salud conectada. Bajo la iniciativa “Fábricas impulsadas por IA”, la empresa muestra cómo agentes inteligentes, gemelos digitales y análisis de datos en tiempo real se combinan para optimizar la producción, mejorar el control de calidad y aumentar la resiliencia operativa con el horizonte puesto en 2030.

En el ámbito sanitario, la coreana perfila su estrategia de Connected Care, apoyada en la integración de Xealth tras su adquisición en 2025 y en la ampliación de las capacidades de Samsung Health. El objetivo es una gestión de la salud más proactiva y continua, en la que los datos recogidos por el ecosistema Galaxy se integren en los flujos de trabajo clínicos para permitir la prescripción, supervisión y ajuste de programas de atención digital desde los hospitales.

Redes, soluciones

El capítulo de redes sirve para completar el relato de “IA en todas las capas”, con el protagonismo de Samsung CognitiV Network Operations Suite, una familia de soluciones de automatización que recurre a sistemas multiagente –agrupados en la capa Agent Fabric– para gestionar de forma autónoma el ciclo de vida de la red, desde la planificación hasta la experiencia de usuario. En paralelo, la propuesta “Network in a Server” concentra múltiples funciones de red en un único servidor para facilitar a las empresas la adopción de servicios basados en IA, como la supervisión de seguridad o las superposiciones de realidad aumentada en tiempo real.

Demostraciones

Samsung completará su presencia en Barcelona con demostraciones de Galaxy XR y Galaxy TriFold, que apuntan hacia formatos de próxima generación en los que la IA móvil se combina con nuevas pantallas y experiencias inmersivas. La compañía vincula este despliegue tecnológico a la llamada Galaxy Foundation, que agrupa su discurso sobre privacidad, seguridad, sostenibilidad y desarrollo responsable, con avances como los últimos refuerzos en Samsung Knox y la protección basada en hardware.

La conectividad satelital es otro de los pilares que se consolidan: la firma amplía las funciones de comunicación por satélite en parte de sus smartphones, incluida la serie Galaxy S26, mediante acuerdos con operadores de Norteamérica, Europa y Japón, con un despliegue escalonado en función de la disponibilidad de red y la regulación local. La promesa es dar a los usuarios acceso fiable a herramientas de comunicación críticas en situaciones de emergencia o en zonas sin cobertura móvil tradicional, un terreno en el que Samsung lleva avanzando desde 2025 también en segmentos como la serie Galaxy A.

Los visitantes podrán recorrer estas propuestas en dos espacios diferenciados dentro de la Fira Gran Via: el stand Galaxy Experience, ubicado en el pabellón 3 y abierto al público, donde se concentran las demostraciones de producto y las experiencias de usuario, y el stand de Samsung Networks, en el pabellón 2, de acceso solo por invitación y centrado en las soluciones para operadores y empresas. Con este despliegue, la compañía busca reforzar su imagen de actor transversal en la era de la IA, con un discurso que abarca desde el icono del smartphone hasta la capa invisible de las redes que lo sostienen.