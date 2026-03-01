MOBILE WORLD CONGRESS
Anker presenta en el MWC 2026 soluciones de carga inteligente y hogar conectado
El nuevo robot aspirador eufy C28 Omni y los auriculares soundcore Space 2 encabezan la apuesta de la marca por la tecnología úti y sostenible
Anker Innovations aprovecha el escaparate del Mobile World Congress 2026 para presentar su nueva generación de productos tecnológicos caracterizados por la mejora en conectividad y diseño inteligente. Bajo sus marcas Anker, eufy y soundcore, la compañía da ha conocer sus últimas propuestas en carga rápida, hogar conectado y audio premium.
Entre las novedades, el robot aspirador eufy C28 Omni se ha convertido en una estrella destacada. Equipado con las tecnologías DuoSpiral y HydroJet, este dispositivo está preparado para una limpieza profunda y sin enredos, especialmente pensada para hogares con mascotas. Con una potencia de succión de 15.000 Pa y navegación inteligente iPath 2.0, el eufy C28 Omni redefine la autonomía y comodidad en la limpieza doméstica. Estará disponible por 499,99 € hasta el 16 de marzo mediante código promocional en la web de eufy, antes de pasar a su precio oficial de 699,99 €.
También se suma al ecosistema de hogar inteligente el eufy C15 Robot Cortacésped, capaz de mapear jardines sin cables perimetrales gracias a la tecnología Vision-FSD y la detección avanzada por IA. Diseñado para superficies de hasta 500 m², estará disponible a lo largo de 2026.
Carga inteligente
En el ámbito de la carga inteligente, Anker amplía su línea con el Nano Cargador (45W) en un nuevo color Cosmic Orange, un dispositivo compacto con pantalla inteligente y diseño plegable que identifica el modelo de iPhone para adaptar la potencia de carga de forma segura y eficiente. Por su parte, el Prime Cargador 3 en 1 MagGo introduce carga inalámbrica Qi2 de 25W y un sistema de refrigeración activa AirCool de 19 dB, pensado para usuarios que buscan compatibilidad total con los dispositivos de Apple.
Audio
En el terreno del audio, soundcore refuerza su apuesta con los Space 2, auriculares con cancelación de ruido activa de cuatro etapas, una autonomía de hasta 70 horas y personalización de sonido HearID 3.0. Estarán disponibles en abril en varios colores.
Con estas novedades, Anker Innovations amplia su presencia en tres sectores clave: energía, hogar y sonido.
- Los hermanos Torres ultiman su nuevo restaurante en el Mercat de Santa Caterina
- Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
- La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
- Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis
- Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
- Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala