Anker presenta en el MWC 2026 soluciones de carga inteligente y hogar conectado

Anker Innovations aprovecha el escaparate del Mobile World Congress 2026 para presentar su nueva generación de productos tecnológicos caracterizados por la mejora en conectividad y diseño inteligente. Bajo sus marcas Anker, eufy y soundcore, la compañía da ha conocer sus últimas propuestas en carga rápida, hogar conectado y audio premium.

Entre las novedades, el robot aspirador eufy C28 Omni se ha convertido en una estrella destacada. Equipado con las tecnologías DuoSpiral y HydroJet, este dispositivo está preparado para una limpieza profunda y sin enredos, especialmente pensada para hogares con mascotas. Con una potencia de succión de 15.000 Pa y navegación inteligente iPath 2.0, el eufy C28 Omni redefine la autonomía y comodidad en la limpieza doméstica. Estará disponible por 499,99 € hasta el 16 de marzo mediante código promocional en la web de eufy, antes de pasar a su precio oficial de 699,99 €.

También se suma al ecosistema de hogar inteligente el eufy C15 Robot Cortacésped, capaz de mapear jardines sin cables perimetrales gracias a la tecnología Vision-FSD y la detección avanzada por IA. Diseñado para superficies de hasta 500 m², estará disponible a lo largo de 2026.

Carga inteligente

En el ámbito de la carga inteligente, Anker amplía su línea con el Nano Cargador (45W) en un nuevo color Cosmic Orange, un dispositivo compacto con pantalla inteligente y diseño plegable que identifica el modelo de iPhone para adaptar la potencia de carga de forma segura y eficiente. Por su parte, el Prime Cargador 3 en 1 MagGo introduce carga inalámbrica Qi2 de 25W y un sistema de refrigeración activa AirCool de 19 dB, pensado para usuarios que buscan compatibilidad total con los dispositivos de Apple.

Audio

En el terreno del audio, soundcore refuerza su apuesta con los Space 2, auriculares con cancelación de ruido activa de cuatro etapas, una autonomía de hasta 70 horas y personalización de sonido HearID 3.0. Estarán disponibles en abril en varios colores.

Con estas novedades, Anker Innovations amplia su presencia en tres sectores clave: energía, hogar y sonido.