Xiaomi irrumpe en el MWC26 con la Serie 17 y un hypercar virtual que asienta su ambición global

Barcelona ha amanecido con acento oriental en la primera gran presentación del MWC26: Xiaomi ha elegido la feria para destapar su nueva generación de smartphones insignia, Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, acompañados del Leica Leitzphone powered by Xiaomi, así como de una nueva hornada de dispositivos conectados y hasta un prototipo de hypercar virtual, Xiaomi Vision Gran Turismo. La compañía convierte así su cita en Fira Gran Via en un escaparate de ambición tecnológica transversal, en el que la fotografía móvil, la inteligencia artificial y la integración “Human x Car x Home” se entrelazan como eje de su futuro.

Serie 17: fotografía móvil en modo “pro”

La nueva Xiaomi 17 Series llega con vocación de marcar el estándar fotográfico del año, apoyada en la evolución de su alianza con Leica, que pasa a un Modelo de Co-creación Estratégica que implica un trabajo conjunto de extremo a extremo en óptica, procesado y experiencia de uso. El resultado se encarna en Xiaomi 17 Ultra, que estrena el primer sensor principal LOFIC de 1 pulgada de la marca y un teleobjetivo Leica de 200 MP con zoom óptico mecánico de 75-100 mm que puede llegar hasta una focal equivalente de 400 mm (17,2x), pensado para fotografía profesional y vídeo cinematográfico con grabación hasta 4K a 120 fps, Dolby Vision y perfiles Log.

El Xiaomi 17 “a secas” apuesta por un enfoque compacto pero ambicioso, con un sensor Light Fusion 950 de 1/1,31 pulgadas y un sistema de imagen versátil que incluye teleobjetivo Leica de 60 mm, zoom de 5 aumentos de nivel óptico y capacidades macro avanzadas, rematado por una cámara frontal de 50 MP con enfoque mejorado. Ambos modelos se apoyan en herramientas como AI Creativity Assistant y Xiaomi HyperConnect para facilitar un flujo de trabajo más flexible a la hora de disparar, editar y compartir contenido desde el propio teléfono, reforzando el discurso de móvil como cámara creativa principal.

Diseño, potencia y batería para resistir el ritmo más intenso

En lo estético, la Serie 17 refuerza una línea sobria y profesional: bordes suaves, curvas Golden Arc trabajadas durante múltiples iteraciones y biseles ultrafinos logrados gracias a técnicas de fabricación LIPO, con la estructura Xiaomi Guardian encargada de aportar robustez y protección IP68. El Xiaomi 17 Ultra se convierte en el modelo Ultra más fino y ligero de la marca hasta la fecha, con 8,29 mm de grosor y 218,4 gramos de peso, un módulo de cámara más compacto y equilibrado y acabados en White, Black y el nuevo Starlit Green, mientras que el Xiaomi 17 se queda en 8,06 mm y 191 gramos, también con biseles de solo 1,18 mm y marco de aluminio 6M42.

Por dentro, todos los dispositivos de la serie comparten la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 con CPU Qualcomm Oryon de 3ª generación, GPU Adreno y NPU Hexagon de nueva hornada, con el foco puesto tanto en gaming como en tareas de productividad y funciones de IA. La nueva batería Xiaomi Surge, con un 16% de contenido de silicio, permite integrar capacidades de hasta 6000 mAh en el Ultra (carga 90W por cable y 50W inalámbrica) y 6330 mAh en el Xiaomi 17 (100W por cable y 50W inalámbrica), con compatibilidad PD-PPS de 100W y paneles OLED personalizados de hasta 3.500 nits de brillo máximo, tasa de refresco LTPO 1-120 Hz y la nueva tecnología HyperRGB en el modelo Ultra para mejorar claridad y eficiencia.

Leica Leitzphone y kits fotográficos: el móvil como cámara de culto

El otro gran protagonista fotográfico del stand es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, concebido como homenaje al centenario de la firma alemana y pensado para trasladar su filosofía de diseño al bolsillo. Este modelo opta por un cuerpo de aleación de aluminio con acabado anodizado en níquel, una interfaz ajustada por Leica para favorecer una fotografía intuitiva y artística, y un distintivo Leica Camera Ring: un dial físico moleteado que emula el gesto de una cámara de zoom real y que se acompaña del modo Leica Essential, capaz de recrear el estilo visual de cámaras históricas como la Leica M9 o la M3.

Para quienes quieran ir un paso más allá, Xiaomi estrena también el Xiaomi 17 Ultra Photography Kit y su versión Pro, dos accesorios que convierten el móvil en una suerte de cámara híbrida. El primero apuesta por un diseño ligero con correa de muñeca, obturador de dos etapas, botón dedicado de vídeo y certificación IP54 cuando se acopla al teléfono, mientras que el Pro añade un agarre de cuero PU inspirado en cuerpos clásicos de Leica, una batería integrada de 2000 mAh y un modo de disparo rápido Fastshot pensado para capturar momentos fugaces en una sola pulsación.

Vision Gran Turismo: Xiaomi se sube al podio de los hypercars virtuales

La sorpresa “fuera de la pantalla” ha sido Xiaomi Vision Gran Turismo, un hypercar eléctrico de concepto creado para la saga Gran Turismo 7 en colaboración con Polyphony Digital, que convierte a Xiaomi en la primera marca tecnológica en unirse al selecto club Vision Gran Turismo. El vehículo, concebido como una cabina en forma de lágrima integrada en una carrocería atravesada por conductos de aire, presume de una aerodinámica afinada por simulación con un coeficiente de resistencia de 0,29, una carga aerodinámica de -1,2 y una eficiencia aerodinámica de 4,1, gracias a soluciones como el sistema Active Wake Control y las llantas Accretion Rims.

En el interior, la marca estrena el concepto “Sofa Racer”, con salpicadero, paneles y asientos que fluyen como una única pieza para envolver al conductor, todo ello conectado al ecosistema inteligente “Human x Car x Home” que ya estructura la estrategia de Xiaomi. El coche se integra con funciones como Xiaomi Pulse, capaz de interactuar con el usuario mediante luz y sonido, y servirá también como escenografía física en el stand del Pabellón 3 (3M30), donde la compañía relata la evolución de su apuesta por el vehículo eléctrico tras el récord del Xiaomi SU7 Ultra en Nürburgring y su salto al propio Gran Turismo 7.

Precios, disponibilidad y ecosistema: Xiaomi pisa el acelerador en Europa

La ofensiva se completa con nuevos productos AIoT como la Xiaomi Scooter 6 Series y el Xiaomi Watch 5, que refuerzan un ecosistema conectado que ya supera los mil millones de dispositivos enlazados a su plataforma a nivel global, excluyendo móviles, portátiles y tabletas. La compañía presume de una base de usuarios mensuales de más de 740 millones de smartphones y tablets a septiembre de 2025 y de su estrategia “Humano x Coche x Hogar” como marco para una integración más fluida de dispositivos personales, domésticos e incluso del coche en el día a día.

En cuanto a precios, el Xiaomi 17 llegará en colores Black, Venture Green, Alpine Pink e Ice Blue, con versiones de 12+256 GB por 999,99 euros y 12+512 GB por 1.099,99 euros en mi.com, mientras que el Xiaomi 17 Ultra se ofrecerá en Black, White y Starlit Green en configuraciones de 16+512 GB por 1.499,99 euros y 16+1 TB por 1.699,99 euros. El Leica Leitzphone powered by Xiaomi, solo en color Black, se situará en la franja alta con 16+1 TB por 1.999,99 euros, y los Xiaomi 17 Ultra Photography Kit y Photography Kit Pro costarán 99,99 y 199,99 euros respectivamente; todos ellos se posicionan como la punta de lanza de una Xiaomi que aprovecha la primera gran presentación del MWC26 para reivindicarse como algo más que un fabricante de móviles: un actor global que quiere estar en el bolsillo, en el salón y ahora también en el asfalto virtual.