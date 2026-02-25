Con empresas de Palestina y sin boicot de Israel: el Mobile World Congress acoge "por primera vez" la innovación tecnológica de Gaza y Cisjordania

El Mobile World Congress reunió el año pasado a más de 2.900 expositores de más de 1.200 países. La influyente feria tecnológica que Barcelona acoge cada año desde hace ya 20 tratará la próxima semana de rebasar esa cifra. Para ello, contará con la participación de empresas tecnológicas de todo el mundo, también provenientes de territorios aquejados como Palestina. "Tendremos empresas israelíes y palestinas por primera vez en el MWC", celebró en enero John Hoffman, consejero delegado y director de GSMA, la patronal mundial de las empresas de telecomunicaciones que organiza el MWC 2026.

Del 2 al 5 de marzo, el congreso celebrado en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona reunirá un total de 11 organizaciones o compañías tecnológicas palestinas representadas por la Palestine Information Technology Association of Companies, que sirve como paraguas que da voz a la "dinámica, innovadora y resiliente" comunidad tecnológica de los territorios palestinos, formados por Gaza y Cisjordania, ambos ocupados ilegalmente por Israel.

Se trata de firmas como Radix Technologies o Top MENA Talents, especializadas en el desarrollo de software e inteligencia artificial; la fintech Qredit, Cystack, especializada en ciberseguridad; la veterana PITS, que provee soluciones inteligentes de seguimiento por GPS y gestión de flotas; o GGateway, una empresa de externalización de tecnologías de la información liderada por mujeres.

Además de estas compañías, también estarán presentes el fondo de capital riesgo Ibtikar (innovación en árabe) o la aceleradora Ghadeer Future Accelerators, ambas centradas en potenciar el ecosistema tecnológico palestino.

Todas ellas participarán en el 4YFN, el congreso satélite que la feria tecnológica dedica a empresas emergentes o start-ups, un espacio de sinergias que permite a emprendedores proyectar sus proyectos al mundo y conectar con potenciales inversores.

Empresas de Israel

En septiembre de 2025, Israel aseguró que el sector tecnológico del país —uno de los más punteros del mundo, especialmente en campos como la ciberseguridad— no acudiría al MWC 2026 en represalia por las críticas del Gobierno español y del presidente Pedro Sánchez al genocidio perpetrado por el ejército israelí en Gaza. El Ejecutivo de Binyamín Netanyahu también señaló entonces las "medidas antiisraelíes" adoptadas por el Ayuntamiento de Barcelona, que en mayo suspendió sus relaciones y su hermanamiento con Tel Aviv "hasta que se restablezca el respeto al Derecho Internacional".

Aun así, parece que esas amenazas de boicot se quedarán en papel mojado. Según el portal del MWC, un total de 39 empresas provenientes del Estado judío acudirán a la capital catalana para participar en la feria tecnológica. El año pasado, fueron 46. Su presencia ya desencadenó críticas y protestas de movimientos antisionistas y de organizaciones paralelas como el Mobile Social Congress, que denunciaron que, al no vetar la presencia de Israel —como sí se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania—, la feria es "cómplice del genocidio".

"Habrá empresas israelíes y palestinas. Contamos con la participación de muchos países porque somos una plataforma global abierta a los negocios", confirmó Vivek Badrinath, director general de GSMA, en una entrevista con EL PERIÓDICO. "Solo negamos la participación de personas sancionadas por la UE, EEUU, Suiza o el Reino Unido, que es donde tenemos nuestras sedes. Afortunadamente para nosotros, en este mundo tan loco, todavía hay mucha gente que puede venir al MWC".