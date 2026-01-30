Vivek Badrinath, director general de GSMA, la organizadora del MWC: "Europa está retrasada en la adopción del 5G"

Vivek Badrinath es, desde abril de 2025, director general de GSMA, la patronal mundial de las empresas de telecomunicaciones que organiza el Mobile World Congress de Barcelona. Como cada año desde hace 20 —a excepción del pandémico 2020—, la capital catalana volverá a acoger del próximo 2 al 5 de marzo la icónica feria tecnológica, una de las citas más marcadas en el calendario del sector. El año pasado logró alcanzar una asistencia de récord.

Además de ser la cara visible de la organización del MWC, Badrinah representa a las 'telecos'. Las conoce bien: ha trabajado casi 20 años en operadoras como la francesa Orange, la finlandesa Nokia o la británica Vodafone. El directivo pide cambios en la Unión Europea para permitir las fusiones entre empresas, una consolidación que, argumenta, servirá para competir con los colosos de Estados Unidos y China.

Vista de uno de los pabellones del MWC 2024. / EFE

Este año se cumplen 20 del desembarco del MWC en Barcelona, cuándo aún se llamaba 3GSM. ¿Habrá algo especial para celebrarlo?

Lo bueno del MWC es que cada año aporta novedades. Este tendremos una gran exposición de tecnologías aplicadas a la industria aeronáutica y a los aeropuertos, abriremos nuevas fronteras con IA avanzada, cuántica o drones y también inauguraremos CircuitX, una demostración de coches eléctricos deportivos teledirigidos en la Fira. No estoy seguro de querer sentarme en uno (ríe), pero debería ser bastante impresionante.

¿Qué impacto ha tenido el MWC para la ciudad?

En 20 años hemos generado casi 7.000 millones de euros y 173.000 puestos de trabajo a tiempo parcial. Es una colaboración muy fuerte. El objetivo de ser la capital mundial de la telefonía móvil es dejar un legado, no estar una semana y luego decir adiós. Tiene que aportar un beneficio a Barcelona y con la Mobile World Capital hemos impulsado iniciativas como la educación digital para niños.

¿Habrá otros 20 años más?

Aquí somos muy felices. Tenemos un acuerdo hasta 2030 y más allá. Y si ya ha funcionado en el pasado deberíamos seguir haciéndolo funcionar.

El pasado septiembre, Israel aseguró que su sector tecnológico no acudiría al MWC en represalia por las críticas de España al genocidio en Gaza. ¿Confirma que no participarán ni tendrán un pabellón propio como en 2025?

Habrá empresas israelíes y palestinas. Contamos con la participación de muchos países porque somos una plataforma global abierta a los negocios. Solo negamos la participación de personas sancionadas por la UE, EEUU, Suiza o el Reino Unido, que es donde tenemos nuestras sedes. Afortunadamente para nosotros, en este mundo tan loco, todavía hay mucha gente que puede venir al MWC.

Un visitante interactúa con un robot en el último Mobile World Congress de Barcelona. / QUIQUE GARCÍA / EFE

La telefonía y la IA están marcando el MWC, pero ¿por qué es importante abrirse a todo tipo de industrias?

Porque estamos habilitando la tecnología. El MWC no es la industria hablando consigo misma. Más de la mitad que acuden al congreso no pertenecen al sector de las telecomunicaciones. Y eso es porque el valor de lo que hacemos solo se expresa por cómo se utiliza. Construimos redes, pero lo importante es cómo se usan. Por ejemplo, si nos fijamos en el 5G, la mayoría de las características interesantes son en realidad características de tipo empresarial que pueden beneficiar a los clientes. Eso crea más uso, más demanda, lo que justifica nuestra inversión.

La industria empieza a hablar del 6G, pero el 5G sigue sin ser una realidad tangible. ¿Vamos tarde?

Sí, Europa está retrasada. China ya tiene un 90 % de avance en 5G y su ecosistema es extremadamente dinámico. En Estados Unidos, el 25% de los clientes utilizan 5G autónomo. Europa tiene una tasa de adopción mucho menor y, sin ella, no se pueden usar todas las funciones que hacen que el 5G sea interesante. Estamos lejos de haber aprovechado todo el potencial del 5G.

Aboga por una desregulación o simplificación de la normativa similar a la de EEUU. ¿Por qué la cree necesaria?

Es una cuestión de escala. En EEUU hay tres operadores y 150 millones de abonados. China también tiene tres, cada uno con 450 millones. Ese tamaño les permite invertir más e implementar nuevas tecnologías más rápidamente. En la UE tenemos cerca de 100 'telecos' con cinco millones de clientes. El informe Draghi y Letta pide que completemos el mercado común, lo que nos permitiría tener la escala de los demás. Y para ello se necesita menos regulación, una hoja de ruta más sencilla para poder operar en el continente.

La Comisión Europea ha propuesto una nueva ley en esa dirección.

Y defiende normas muy buenas para la armonización del espectro que marcarán la diferencia, pero no estoy seguro de que sea tan ambiciosa en cuanto a la simplificación como debería. Podría ser más contundente.

Tampoco menciona facilitar una mayor concentración del mercado.

Eso no debía estar ahí. Creo que la Comisión lo está estudiando. Hace falta otro instrumento, que es la revisión de las directrices sobre fusiones, que Von der Leyen ha anunciado que acelerará y completará este año. Estamos deseando que llegue ese momento, porque no se pueden crear operadores a gran escala si se juntan muchos activos de bajo rendimiento.

Ambiente lleno en el MWC, durante el segundo día de la edición de 2025. / MANU MITRU / EPC

¿Conduciría eso a una mayor concentración del mercado para crear campeones europeos?

Primero hay que consolidar las empresas nacionales para que sean más fuertes para permitir que sean transfronterizas.

Bruselas tampoco aborda la solicitud de obligar a los gigantes de Internet a pagar una tasa por utilizar las redes desplegadas por las empresas de telecomunicaciones. ¿Sigue siendo este un objetivo principal?

Abordan el hecho de que debería haber conciliación. Queremos poder dialogar sobre estos aspectos económicos. Estamos contentos con que usen nuestras redes porque es las hace atractivas y útiles, pero si cuatro empresas [tecnológicas] representan el 50 % del tráfico, entonces debe haber una responsabilidad compartida. Lo principal es poder hablar.

¿Para que paguen más?

No se trata solo de dinero, también se trata de ser responsables. En Latinoamérica, Meta analizó cómo transmite vídeo a los teléfonos y se dio cuenta de que no es necesario enviar una señal HD a una pantalla pequeña. Con eso se redujo el tráfico en un 30% sin que ello afectara a los clientes. Y eso supone un gran ahorro de capital.

La Comisión ha abierto la puerta a este tipo de medidas razonables. No ha hecho que sean obligatorias, lo que me parece un poco blando. No hay que olvidar que vendemos un recurso compartido. Si estás utilizando tanto la red que la saturas, tu vecino no puede utilizarla como tú. Tenemos que ser capaces de ir juntos. Y, si no estamos de acuerdo, tenemos los reguladores para que nos ayuden a decidir qué es justo.

Ambiente lleno en el MWC, durante el segundo día de la edición de 2025. / MANU MITRU / EPC

¿Qué falla para que la UE no sea una potencia tecnológica? ¿Es la fragmentación política y económica nuestro peor enemigo?

Sí, la fragmentación es un problema. La falta de escala es lo que importa. Tenemos cerca de 105 millones de operadores clientes en un mundo en el que los gigantes son globales y 30 veces más grandes. Esas grandes empresas tienen la capacidad de influir en las hojas de ruta, pero no hay tantas en Europa.

Somos una potencia reguladora, pero no en innovación. ¿Qué hace falta para recuperar el terreno perdido?

Lo terrible es que muchas tecnologías como la IA han nacido en Europa. Yann LeCun, ex científico jefe de Meta, recordó en una charla en la que estuve el otro día que la investigación sobre redes neuronales procedía en gran medida de investigadores del Reino Unido, Francia, Alemania y Europa en general.

¿Por qué eso no se ha traducido en grandes proveedores de IA? Una de las explicaciones es la falta de un mercado único como el de EEUU o China. Si intentas lanzar un producto en la UE y tienes que adaptarte a sus 27 países y sus 27 regulaciones, abrir 27 oficinas y atender en muchos idiomas, también tienes mucha menos capacidad de expansión. Europa aprovecha la regulación, EEUU aprovecha el capital y China realmente aprovecha la escala. Las cosas avanzan más rápido porque cuentan con actores a gran escala.