MWCapital Awards: tecnología con impacto tangible para transformar el futuro

En un contexto global marcado por la urgencia climática, los retos sociales y la necesidad de modelos económicos más inclusivos, la Fundación Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha demostrado que la tecnología puede ser una herramienta clave para generar impacto positivo. Su legado incluye proyectos que han transformado la ciudad y servido de laboratorio para soluciones innovadoras con un entorno de pruebas que permitió experimentar con tecnologías avanzadas para optimizar recursos, mejorar la eficiencia de servicios urbanos y empresariales y reducir consumos.

Reforzando así la visión de MWCapital de situar la innovación tecnológica al servicio del bien común. Este compromiso con la innovación responsable se amplía a través de los MWCapital Awards, una iniciativa que busca identificar y reconocer tecnologías capaces de generar impacto económico, social y ambiental positivo en cualquier parte del mundo. Los premios construyen un puente entre el legado de la fundación y la proyección de soluciones tecnológicas futuras, creando un ecosistema global donde la innovación contribuye a un desarrollo más justo y sostenible.

Los premios, organizados en colaboración con GSMA Foundry, B Lab Spain, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Red.es, nacieron en 2024 para identificar y reconocer tecnologías de cualquier parte del mundo capaces de generar un impacto económico, social y ambiental positivo. Sus bases se apoyan en la convicción de que la digitalización —a través de herramientas como la inteligencia artificial, el IoT, el blockchain o los gemelos digitales— puede acelerar la transición hacia un desarrollo más justo y sostenible. La prioridad de estos galardones es identificar proyectos o soluciones de base tecnológica de todo el mundo que promuevan un uso humanista, responsable, inclusivo, equitativo y seguro de la tecnología, contribuyendo a uno a más ODS e integrando criterios ESG para generar valor compartido.

MWCapital sitúa la innovación tecnológica al servicio del bien común / Cedida

Así, MWCapital no solo construye una comunidad internacional de proyectos tecnológicos por la sostenibilidad: construye un movimiento tecnológico comprometido con un futuro más eficiente, equilibrado y respetuoso con el planeta, apoyado por un historial de proyectos reales que demuestran que la innovación es clave para avanzar hacia una sostenibilidad tangible.

Segunda edición: convocatoria abierta para responder a desafíos globales

La nueva edición, MWCapital Awards 2026: Tecnologías para un Futuro Sostenible, mantiene su esencia, pero amplía su alcance, buscando innovaciones capaces de responder a desafíos globales como la desigualdad, el cambio climático, el acceso a la salud, la gestión urbana o la inclusión digital. Las categorías vuelven a abarcar empresas, pymes y startups, entidades sin ánimo de lucro y sociedades de beneficio e interés común, academia y centros de investigación, e instituciones públicas.

También se mantiene el Barcelona Horizon Award, que destinará hasta 50.000 euros para escalar un plan piloto del proyecto ganador en la ciudad. Con este impulso, los MWCapital Awards se consolidan como una iniciativa estratégica para posicionar a Barcelona y a su ecosistema digital como referentes mundiales en innovación con impacto. Pero, sobre todo, refuerzan el mensaje central de la Fundación: la tecnología no solo debe minimizar su huella, sino generar un impacto positivo y transformador en la sociedad y el planeta.