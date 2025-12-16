MWCapital Awards: tecnología con impacto tangible para transformar el futuro
Los galardones organizados por Mobile World Capital construyen una comunidad internacional de proyectos tecnológico que impulsan un impacto social y medioambiental positivo
En un contexto global marcado por la urgencia climática, los retos sociales y la necesidad de modelos económicos más inclusivos, la Fundación Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha demostrado que la tecnología puede ser una herramienta clave para generar impacto positivo. Su legado incluye proyectos que han transformado la ciudad y servido de laboratorio para soluciones innovadoras con un entorno de pruebas que permitió experimentar con tecnologías avanzadas para optimizar recursos, mejorar la eficiencia de servicios urbanos y empresariales y reducir consumos.
Reforzando así la visión de MWCapital de situar la innovación tecnológica al servicio del bien común. Este compromiso con la innovación responsable se amplía a través de los MWCapital Awards, una iniciativa que busca identificar y reconocer tecnologías capaces de generar impacto económico, social y ambiental positivo en cualquier parte del mundo. Los premios construyen un puente entre el legado de la fundación y la proyección de soluciones tecnológicas futuras, creando un ecosistema global donde la innovación contribuye a un desarrollo más justo y sostenible.
Los premios, organizados en colaboración con GSMA Foundry, B Lab Spain, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Red.es, nacieron en 2024 para identificar y reconocer tecnologías de cualquier parte del mundo capaces de generar un impacto económico, social y ambiental positivo. Sus bases se apoyan en la convicción de que la digitalización —a través de herramientas como la inteligencia artificial, el IoT, el blockchain o los gemelos digitales— puede acelerar la transición hacia un desarrollo más justo y sostenible. La prioridad de estos galardones es identificar proyectos o soluciones de base tecnológica de todo el mundo que promuevan un uso humanista, responsable, inclusivo, equitativo y seguro de la tecnología, contribuyendo a uno a más ODS e integrando criterios ESG para generar valor compartido.
Así, MWCapital no solo construye una comunidad internacional de proyectos tecnológicos por la sostenibilidad: construye un movimiento tecnológico comprometido con un futuro más eficiente, equilibrado y respetuoso con el planeta, apoyado por un historial de proyectos reales que demuestran que la innovación es clave para avanzar hacia una sostenibilidad tangible.
Segunda edición: convocatoria abierta para responder a desafíos globales
La nueva edición, MWCapital Awards 2026: Tecnologías para un Futuro Sostenible, mantiene su esencia, pero amplía su alcance, buscando innovaciones capaces de responder a desafíos globales como la desigualdad, el cambio climático, el acceso a la salud, la gestión urbana o la inclusión digital. Las categorías vuelven a abarcar empresas, pymes y startups, entidades sin ánimo de lucro y sociedades de beneficio e interés común, academia y centros de investigación, e instituciones públicas.
También se mantiene el Barcelona Horizon Award, que destinará hasta 50.000 euros para escalar un plan piloto del proyecto ganador en la ciudad. Con este impulso, los MWCapital Awards se consolidan como una iniciativa estratégica para posicionar a Barcelona y a su ecosistema digital como referentes mundiales en innovación con impacto. Pero, sobre todo, refuerzan el mensaje central de la Fundación: la tecnología no solo debe minimizar su huella, sino generar un impacto positivo y transformador en la sociedad y el planeta.
Una primera edición marcada por la diversidad y la innovación
El estreno de los MWCapital Awards superó todas las expectativas: 157 candidaturas procedentes de 34 países confirmaron el interés internacional por las tecnologías con propósito. Los finalistas, provenientes de 11 países, representaron un ecosistema plural formado por startups, empresas, entidades sin ánimo de lucro, instituciones públicas y centros de investigación.
Los proyectos premiados en la primera edición ilustran la amplitud de soluciones capaces de generar impacto. Fueron estos:
- Tecnología con Propósito (España): Samsung Electronics Iberia fue reconocida por más de 30 iniciativas de accesibilidad basadas en IA, entre ellas TALLK para personas con ELA, UNFEAR para entornos sensorialmente accesibles para personas con autismo, e IMPULSE, que convierte palabras en vibraciones rítmicas mediante un reloj inteligente.
- Julieta (Colombia): el proyecto ha impulsado el desarrollo de un dispositivo portátil de detección temprana del cáncer de mama, sin radiación y accesible incluso en regiones con recursos limitados, con resultados clínicos validados sobre más de 2.300 pacientes.
- SIMPaCT (Australia): un sistema inteligente de riego urbano que, gracias a IA, sensores y gemelos digitales, reduce el consumo de agua entre un 44% y un 70%, mejorando la resiliencia climática.
- Nut4Health (Mauritania): un proyecto que combate la desnutrición infantil combinando blockchain, aprendizaje automático y contratos inteligentes para asegurar transparencia y fomentar diagnósticos tempranos.
- Ciudad basada en datos para los ciudadanos (Finlandia): la iniciativa Tampere Pulse, que emplea IA y gemelos digitales para optimizar la movilidad y los recursos urbanos mediante datos en tiempo real.
- Barcelona Horizon Award – Embrace the Forest (Brasil): tecnología basada en IA para la prevención y gestión de incendios forestales mediante análisis en tiempo real y drones, con un plan piloto que se implementará en la próxima campaña forestal de la capital catalana.
Además del reconocimiento, los ganadores tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en el MWC26 Barcelona, accediendo a una plataforma global de visibilidad, colaboración y proyección internacional.
