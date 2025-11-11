Talent Arena, la feria satélite del MWC, traerá al inventor de la web a Barcelona

El Talent Arena regresa a Barcelona con las pilas cargadas. Tras una primera edición de "éxito rotundo", la nueva feria satélite del Mobile World Congress dedicada a la formación de talento tecnológico celebrará su segunda edición del 2 al 4 de mazo de 2026 con la vista puesta en superar las 20.000 personas de asistencia registradas a principios de año.

Para celebrar el 20 aniversario del MWC en la capital catalana, este evento internacional y gratuito contará con un panel de expertos que explorarán las tendencias de futuro. Entre ellos destacan Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web; Kate Darling, investigadora del Boston Dynamics AI Institute; o el deejay y productor musical Steve Aoki. Para atraer al talento joven, la feria también reunirá a influencers tecnológicos con millones de seguidores como Nate Gentile, Adri.Zip o DotCSV.

El Talent Arena 2026 también desplegará hasta 72 ponencias de líderes tecnológicos de compañías como Google, Microsoft, Amazon Web Services o Spotify para formar a directivos locales, así como exhibiciones tecnológicas y talleres de aprendizaje especializado para desarrolladores y el talento digital joven que busca hacerse un hueco en el sector.

"El Talent Arena es crítico para el MWC y para que el ecosistema local crezca tan rápido como necesitamos", ha apuntado John Hoffman, director ejecuto de GSMA, patronal de la industria telefónica y organizadora del MWC. "La marca Barcelona se ha convertido en un sinónimo de la tecnología".

Aunque la inteligencia artificial será una de las protagonistas de la feria, también se abordarán otras temáticas como el desarrollo de software, la robótica, la computación en la nube o los videojuegos.

Edición de "éxito"

La primera edición de Talent Arena reunió durante tres días a 20.000 personas de 116 nacionalidades y más de 2.500 empresas. Contó además con un panel de 200 expertos tecnológicos que debatieron sobre temas candentes y entre los que destacaron Steve Wozniak, cofundador de Apple junto a Steve Jobs; Garry Kasparov, excampeón mundial de ajedrez y promotor de la IA; o Xavier Amatriain, vicepresidente de producto de Google, entre otros.

El Talent Arena es una iniciativa impulsada por Mobile World Capital Barcelona, fundación formada por el Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona y GSMA.

Espolear el talento local

Con este proyecto, la ciudad condal trata de espolear el talento digital local, necesario para responder a la elevada demanda del sector. "La generación de talento digital es una apuesta estratégica (...) una forma de que tengamos soberanía es que haya gente formada en ciencia y tecnología", ha remarcado Jordi Valls, teniente de alcaldía de Barcelona.

La falta de oferta de profesionales tecnológicos es un problema que sigue existiendo. No obstante, la capital catalana "ha ido creciendo en generación de talento a un ritmo más elevado en los últimos años", según explicó a principios de año Jordi Arrufí, director del programa de Talento Digital de Mobile World Capital, en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Asimismo, el Talent Arenta busca conectar ese talento local con el mercado internacional, reforzando el ecosistema digital catalán y agilizando su capacidad de influencia. Barcelona concentra actualmente 130.000 empleos tecnológicos —el doble que en 2018—, 2.000 start-ups y más de 140 hubs de tecnología, centros creados por multinacionales que desarrollan tecnología para un mercado que va más allá de las fronteras españolas. El sector tecnológico ya concentra más del 10% del PIB en Catalunya.