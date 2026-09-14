Cómo el consumo de los países occidentales se convierte en la pesadilla ambiental del Sur Global

Los países industrializados envían millones de toneladas métricas de ropa usada, equipos electrónicos y otros productos al Sur Global, junto con los costes ambientales y sanitarios derivados de la fabricación, el consumo y la eliminación de dichos bienes.

En Accra (Ghana), cada semana llegan miles de prendas de segunda mano al mercado de Kantamanto, uno de los mayores centros de reventa textil del mundo. Algunas de estas prendas encontrarán un nuevo comprador y tendrán una segunda vida; otras —por ser invendibles o de baja calidad— acabarán en vertederos, ríos o vertederos.

La responsabilidad ambiental que se aplica a estos productos en Europa o América del Norte no continúa hasta Ghana.

Es una paradoja de la que rara vez se habla: los materiales circulan a escala mundial, pero la responsabilidad ambiental se detiene en las fronteras.

Grandes cantidades de basura electrónica van a parar a los países del sur / Europa Press

Cuando depositamos un teléfono usado en un punto de recogida, donamos ropa a una organización o sustituimos un ordenador obsoleto, a menudo sentimos que hemos cumplido con nuestra parte en favor del medio ambiente. Pero la historia no termina ahí. Muchos de estos artículos inician una segunda vida en otro lugar o simplemente llegan al final de su recorrido, a veces a miles de kilómetros de distancia.

Cadenas complejas y difíciles de rastrear

Esta cuestión se planteó a principios de año en un simposio titulado «Cuando el Sur Global inspira al Norte Global», celebrado durante el 93.º congreso de la Acfas (Asociación francófona canadiense para el avance de las ciencias).

Asistí al evento como parte de mi investigación sobre modelos de gobernanza organizacional y la transición hacia una economía circular regionalizada.

En su discurso de apertura, Jocelyne Landry Tsonang, de la Red Africana de Economía Circular (African Circular Economy Network), señaló que los productos suelen viajar sin los mecanismos de responsabilidad, tasas ecológicas o financiación que deberían acompañarlos. De este modo, los costes ambientales y sociales asociados al final de la vida útil de un producto se trasladan a regiones que, por lo general, disponen de menos recursos para gestionarlos.

En 2022 se generaron en el mundo 62 millones de toneladas métricas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero solo el 22,3 % de estos residuos se recogió y recicló

Los residuos electrónicos constituyen un caso especialmente revelador. Según el informe ‘Global E-waste Monitor 2024’, en 2022 se generaron en el mundo 62 millones de toneladas métricas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, solo el 22,3 % de estos residuos se recogió y recicló oficialmente a través de canales documentados. El resto suele seguir rutas difíciles de rastrear, alimentando complejos mercados mundiales. Como demostró el geógrafo canadiense Josh Lepawsky en su libro de 2018 ‘Reassembling Rubbish’, los residuos electrónicos no fluyen simplemente en línea recta de norte a sur. Se desplazan a través de redes globalizadas donde convergen la reutilización, la reparación, la recuperación de materiales y el desmantelamiento.

La ropa usada llega al sur, pero sin las normativas de seguridad ambiental, laboral y social que rigen en occidente / Greenpeace

Sin embargo, incluso cuando estos flujos generan valor económico, los riesgos ambientales y para la salud tienden a concentrarse en las regiones donde terminan los productos.

La distribución desigual de la contaminación

En varias ciudades africanas, los recolectores de residuos extraen cobre, aluminio y otros metales de dispositivos electrónicos usados. Su labor ayuda a recuperar recursos que, de otro modo, se perderían. No obstante, estas actividades suelen realizarse sin los equipos de protección adecuados, en condiciones precarias y con escaso reconocimiento institucional.

Esto es lo que la académica canadiense Max Liboiron denomina una distribución desigual de la contaminación. En su libro de 2021, ‘Pollution Is Colonialism’, sostiene que el daño ambiental nunca se reparte de manera neutral. Algunas poblaciones se benefician, mientras que otras soportan una parte desproporcionada de las consecuencias negativas.

Los países receptores de artículos usados se quedan con un problema de gestión de residuos que ellos no generaron

La industria textil ofrece otro ejemplo elocuente. Cada año se exportan grandes volúmenes de ropa usada a mercados de segunda mano en África, América Latina y Asia. Cuando una parte considerable de estos envíos está compuesta por prendas de baja calidad —imposibles de vender o difíciles de reciclar—, los países receptores se quedan con un problema de gestión de residuos que ellos no generaron.

La circularidad debería incluir también la circulación de leyes y normas de protección en el sur / Pinterest

El mercado de Kantamanto ilustra esto a la perfección. A menudo se le cita como un caso de éxito de la economía circular debido a la enorme escala de reutilización y reparación que allí se produce. Pero también se ve obligado a lidiar con montañas de ropa que nadie compra. El coste ambiental de esas prendas no recae sobre los mercados que las enviaron, sino sobre Ghana.

Una mejor integración de las prácticas de economía circular

Un análisis de 2017 realizado por el Instituto Copernicus de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Utrecht define la economía circular de forma sencilla: se trata de un modelo que reduce la extracción de recursos y la generación de residuos mediante la reutilización, la reparación, el reciclaje y la prolongación de la vida útil de los productos.

Sin embargo, ya en 2015, investigadores que publicaron en la revista ‘Economy and Society’ advirtieron que los debates sobre la circularidad tienden a centrarse excesivamente en los flujos de materiales y en soluciones técnicas, dejando de lado las cuestiones sociales, políticas y territoriales subyacentes.

Esta crítica cobra especial relevancia en el contexto del comercio entre el Norte Global y el Sur Global. Los artículos recopilados en el número especial de diciembre de 2024 de VertigO, dedicado a la economía circular en el Sur Global, demuestran que las prácticas circulares —lejos de limitarse a los modelos institucionales promovidos en los países industrializados— se basan en sistemas locales de reparación, reutilización y recuperación que existen desde hace mucho tiempo, a menudo al margen de los marcos formales.

Las personas que sostienen estos sistemas contribuyen a la creación de valor, a la reducción de residuos y a la circularidad de los recursos; sin embargo, rara vez se las tiene en cuenta en la financiación o la gobernanza de la economía circular.

Por tanto, la cuestión trasciende el reciclaje. Se trata de cómo se distribuyen las responsabilidades a escala mundial. El Convenio de Basilea regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, pero persisten numerosas lagunas en lo relativo a bienes usados, textiles o aparatos electrónicos destinados a la reutilización.

Un enfoque mejor de la responsabilidad

Cada vez son más las voces que reclaman una definición más amplia de la responsabilidad, una en la que los beneficios de comercializar un producto y los costes asociados a su fin de vida útil no se detengan simplemente en la frontera. Una economía circular verdaderamente sostenible implica hacer circular algo más que materiales: significa hacer circular también la responsabilidad, la financiación y las medidas de protección.

Nada de esto implica poner fin al comercio mundial de bienes usados. En muchas partes del mundo, estos flujos sustentan una actividad económica real, prolongan la vida útil de los productos y generan empleo local. El desafío consiste en garantizar que la responsabilidad financiera y normativa viaje junto con los propios productos.

(*) Rachida Bouhid es becaria de doctorado en la Universidad de Québec en Montreal (UQAM). Artículo originalmente publicado en T he Conversation

Canadá no es ajeno a este problema. Nuestros sistemas de reciclaje, de depósito y retorno, y de responsabilidad ampliada del productor siguen articulándose en torno a fronteras nacionales o provinciales, a pesar de que los productos que consumimos —y los residuos en los que finalmente se convierten— forman parte de cadenas de suministro globales.

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Clasificar los residuos con mayor cuidado es un buen primer paso. Pero un cambio real hacia la circularidad exige plantearse adónde van los productos una vez que salen de nuestros hogares, quién es responsable de ellos y qué recursos respaldan dicha responsabilidad. Si nuestros residuos cruzan fronteras, nuestra rendición de cuentas también debe hacerlo.

Fuente: Información