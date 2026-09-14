¿Cuál es el canto de ave preferido por los humanos? Un experimento da la respuesta

Los científicos ya saben desde hace tiempo que escuchar las aves mejora el bienestar humano y ayuda a la relajación y el equilibrio mental. Ahora, un nuevo estudio ha establecido una especie de ránking sobre cuáles son los cantos de las diferentes especies que resultan más placenteros al oído humano. En general, éstos resultan ser los cantos agudos, variados y de volumen moderado.

De entre todas las especies, el mejor valorado en este estudio fue el del mirlo común (Turdus merula), que encabeza la clasificación de las 123 aves europeas evaluadas por un grupo de oyentes alemanes. El mirlo obtuvo una nota media de 4,52 sobre 5, mientras que la lechuza común (Tyto alba) cierra la lista, con apenas un 1,32.

El trabajo fue dirigido por Nadine Kalb y Christoph Randler, del Departamento de Biología de la Universidad Eberhard Karls de Tubinga (Alemania), y se ha publicado en la revista Frontiers in Bird Science. Es el primer estudio que analiza las propiedades acústicas de las voces de las aves –frecuencia, amplitud, ancho de banda y complejidad– a través de la percepción humana, en lugar de fijarse en un único parámetro.

Cómo se hizo el experimento

Los investigadores reunieron en el laboratorio a 84 personas de entre 19 y 81 años y les hicieron escuchar con auriculares fragmentos de 15 segundos de 123 especies silvestres comunes en Alemania, sin explicarles de qué ave se trataba.

De este modo, cada oyente puntuó del uno al cinco cada sonido en función de lo agradable que le pareciera. Al mismo tiempo, los expertos medían siete parámetros acústicos de cada grabación y los cruzó con las notas obtenidas.

Los cantos mejor valorados por los oyentes evitaron la franja de 2,4 a 5,5 kilohercios, el rango al que el oído humano es más sensible. En esa banda un sonido es percibido más alto e intenso y, por eso, tiende a resultar molesto. En cambio, gustaron más los cantos cuyas frecuencias mínimas y de pico eran más altas –es decir, más agudas– y con un ancho de banda estrecho: poca distancia entre la nota más grave y la más aguda de cada emisión.

Tres ejemplares de carbonero común en un jardín / Shutterstock

El volumen también cuenta. Las grabaciones con amplitudes más bajas –sonidos menos potentes– recibieron mejores puntuaciones. Por último, la cuarta clave es la variedad: el equipo contó cuántos tipos de elementos distintos –cada trazo continuo de sonido visible en el espectrograma– contenía cada fragmento y comprobó que los cantos más variados gustan más que los monótonos.

A la hora de puntuar, la frecuencia fue, con diferencia, el factor de mayor influencia, seguida del ancho de banda, la complejidad y la amplitud.

Carbonero, herrerillo y verderón, otros de los mejores

La nota media de las 123 especies se situó en 3,13 sobre 5. En los primeros puestos aparecen aves de jardín tan familiares como el carbonero común (Parus major), el herrerillo común (Cyanistes caeruleus) o el verderón común (Chloris chloris), cuyas voces ya figuraban entre las más apreciadas en investigaciones anteriores y comparten con el mirlo unas frecuencias relativamente altas. En el extremo opuesto, la lechuza común ha sido la peor valorada, con 1,32 puntos.

“No hace falta ser un apasionado de las aves para encontrar bellos sus sonidos”, ha señalado Kalb, primera autora del estudio. “Saber reconocerlas por su aspecto o su canto no ha influido en las valoraciones”, ha añadido. Los datos le dan la razón: ni la especialización ornitológica de los participantes ni su edad ni su sexo han tenido un efecto significativo sobre las puntuaciones.

Ejemplar de verderón común / Shutterstock

Sí ha pesado, en cambio, el aprecio previo por las aves. Quienes afirman que les gustan, que disfrutan de su canto y que les ayudan a sentirse mejor puntuaron todos los sonidos con mayores calificaciones. Para Kalb, la explicación podría ser más profunda: puede que el ser humano esté predispuesto a preferir sonidos variados y de intensidad moderada porque señalan un entorno seguro y saludable en el que relajarse.

Otro estudio ya destacó el canto del mirlo

El equipo ha comparado además sus puntuaciones con las de una investigación británica anterior que midió el potencial de relajación que tienen para los humanos 21 de esas mismas especies –su capacidad para ayudar a las personas a recuperarse de la fatiga mental o del estrés–, y encontró una correlación positiva entre ambas listas. El mirlo, el ave mejor valorada en el nuevo estudio, figuraba también en esa otra investigación entre las más “reparadoras”.

De ahí la principal aplicación práctica del trabajo: evaluar la calidad sonora de un parque urbano no debería limitarse a contar cuántas especies lo habitan, sino atender a la composición acústica de la comunidad de aves.

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El propio equipo señala los límites de su experimento, puesto que la muestra de participantes en el ensayo fue modesta –84 personas, de las que el 67,6 % eran mujeres– y procedían de un único contexto cultural: oyentes alemanes valorando aves alemanas, de modo que los resultados no pueden extrapolarse sin más a otras regiones. Tampoco se ha medido con qué frecuencia repite cada especie su canto, un factor que podría influir en la percepción. Los autores plantean repetir el trabajo con muestras más amplias, más hombres, distintas culturas y observadores más expertos.

Fuente: Información