Avispa oriental y avispa asiática: guía para diferenciar dos especies invasoras que se extienden por España

Las avispas orientales (Vespa orientalis) se han convertido en una importante amenaza en numerosas provincias. Su presencia se ha disparado durante los últimos años y su expansión preocupa especialmente por su impacto sobre las abejas, la biodiversidad y la apicultura. Un proyecto respaldado por la Junta de Andalucía constató un aumento del 30% de esta especie entre 2023 y 2024 y situó a Málaga, Cádiz y Sevilla entre las provincias más afectadas. En realidad, se expande en muchas otras provincias.

En playas, calles, jardines e incluso viviendas, el avispón oriental es cada vez más visible. Por si fuera poco, simultáneamente se produce la presencia de otra especie invasora: la avispa asiática (Vespa velutina).

Pero ¿son la avispa oriental y la asiática lo mismo? Sus nombres pueden generar confusión y es habitual que ambos insectos se mezclen, pero lo cierto es que se trata de dos especies diferentes y pueden distinguirse a simple vista.

Esta guía explica cómo reconocer la avispa oriental y la avispa asiática, cuáles son sus principales diferencias y por qué preocupa su presencia.

Cómo es la avispa oriental

La avispa oriental (Vespa orientalis) es actualmente el avispón invasor más extendido en buena parte de Andalucía. Resulta relativamente sencilla de identificar por su color. Presenta un cuerpo predominantemente rojizo o marrón, con dos llamativas franjas amarillas en la parte final del abdomen. Su tamaño suele situarse entre los 25 y los 35 milímetros de longitud.

Su alimentación es muy variada. Puede consumir otros insectos y restos de origen animal, una capacidad que facilita su adaptación tanto a entornos rurales como urbanos. Su expansión preocupa especialmente por la depredación de abejas y otros insectos y por el impacto que puede provocar sobre las colmenas y la actividad apícola.

Diferencias entre ambas especies / La Opinión de Málaga

Originaria de regiones de Asia, Oriente Medio y el norte de África, la especie encuentra en el clima cálido mediterráneo unas condiciones favorables para su expansión.

Cómo es la avispa asiática

La avispa asiática (Vespa velutina) es una especie invasora originaria del sudeste asiático. Su presencia fue confirmada por primera vez en España en 2010, inicialmente en Navarra y el País Vasco, y desde entonces se ha extendido por distintas zonas del país.

Su aspecto permite diferenciarla de la oriental. Presenta un cuerpo predominantemente oscuro, casi negro, y en el abdomen destaca especialmente un segmento de color amarillo anaranjado. Otro de sus rasgos más característicos se encuentra en las patas: son oscuras, pero presentan los extremos amarillos. Los ejemplares adultos suelen medir entre 17 y 32 milímetros, aunque las reinas pueden superar los tres centímetros.

Una Vespa velutina, comunmente conocida como avispa asiática / EFE/Lavandeira Jr Archivo

La Vespa velutina genera especial preocupación por su impacto sobre las abejas y otros insectos polinizadores. Es una depredadora capaz de ejercer una fuerte presión sobre las colmenas y, por ello, supone un importante problema para el sector apícola y los ecosistemas. Está considerada una especie exótica invasora en España.

Sus nidos secundarios pueden alcanzar grandes dimensiones y suelen localizarse en zonas elevadas, especialmente en las copas de los árboles, aunque también pueden aparecer en otras estructuras y lugares protegidos.

En definitiva, se pueden diferenciar por su color. La oriental tiene un aspecto principalmente rojizo o marrón, con grandes zonas amarillas en el abdomen. La asiática, por el contrario, es mucho más oscura, prácticamente negra, presenta una franja amarillo-anaranjada en el abdomen y tiene un rasgo especialmente reconocible: los extremos de sus patas son amarillos.

Por qué preocupa su expansión

Las consecuencias de la expansión de estos avispones no se limitan a la apicultura. Su depredación sobre abejas y otros insectos puede afectar a la biodiversidad y, de forma indirecta, a la polinización de cultivos y plantas silvestres.

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Además, determinadas especies pueden alimentarse de frutos maduros y generar daños en explotaciones agrícolas. La aparición de nidos cerca de viviendas, jardines o lugares frecuentados por personas también incrementa el riesgo de encuentros accidentales.

Fuente: La Opinión de Málaga