El barco que ha viajado desde Finlandia a España usando solo placas solares

Helios 11 es el nombre de un barco de extraña apariencia, alejado de las glamurosas líneas que este verano se pueden ver en los puertos deportivos españoles. Sin embargo, es el futuro. Esta embarcación ha recorrido ya miles de kilómetros impulsado enteramente por energía solar. Ni velas ni combustibles fósiles. Simplemente un motor eléctrico que se alimenta por el sol.

Lukas Sjöman, padre de la criatura y su único tripulante, ha logrado demostrar las posibilidades de la energía solar para la navegación. Ya ha recorrido más de 6.000 kilómetros desde Finlandia hasta el Mediterráneo español. Llegó a Ibiza este verano después de pasar por Mazarrón, Cabo de Gata y Almería.

El Helios 11 y su constructor y tripulante, en varios momentos de proceso de fabricación / Agencias

La apariencia del barco se sale de lo habitual, puesto que está totalmente recubierto por una serie de paneles solares. Ellos son los responsables de mover la hélice de su motor eléctrico. La batería de a bordo se recarga a medida que el barco avanza, de modo que es posible prescindir totalmente de cualquier combustible.

145 millas al día con buen tiempo

Partiendo de esta base, y gracias a un diseño muy ligero del casco, el barco puede recorrer, en buenas condiciones, alrededor de 145 millas (72,4 kilómetros) al día, cifra razonable para cubrir etapas de cierta distancia siempre que el tiempo no sea especialmente adverso.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un buque especialmente liviano. Los requerimientos energéticos aumentan considerablemente a medida que crecen el peso, la velocidad y el tamaño del barco.

En consecuencia, las embarcaciones pequeñas, ligeras y diseñadas para desplazarse a velocidades moderadas presentan mejores condiciones para adoptar la energía solar.

El barco, navegando por el Mediterráneo / Agencias

Los grandes buques comerciales requieren cantidades de energía muy superiores y se enfrentan a limitaciones relacionadas con superficie disponible para paneles, peso de las baterías y autonomía.

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En todo caso, el Helios 11 demuestra que la energía solar como medio de propulsión no es algo imposible para este sector. Los avances que se realizan en la eficiencia de los paneles auguran, además, un aumento de las prestaciones en este sentido para los próximos años.

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