Tres huracanes a la vez en el Pacífico: el papel de El Niño en una rara coincidencia que tiene a Hawái en vilo

El Pacífico ha reunido nada más y nada menos que tres huracanes al mismo tiempo, uno de ellos en la categoría más alta. Lowell, Karina y Marie –como han sido bautizados– protagonizan una sucesión poco habitual que, según han reportado medios como el alemán 'DW', se han desarrollado lejos de tierra firme. Pero la distancia respecto a las costas no elimina todos los riesgos: las marejadas podrían llevar los efectos de uno de estos ciclones hasta Hawái.

Lejos de tratarse de una mera coincidencia, este fenómeno tan poco común encuentra su origen en el calentamiento del océano asociado a El Niño. Las aguas cálidas favorecen las condiciones que alimentan estas tormentas, aunque observar tres sistemas encadenados sigue siendo algo excepcional, según explica el citado medio.

Lowell, Karina y Marie: tres huracanes con distinta intensidad

La secuencia descrita se produjo el miércoles. Fue entonces cuando Lowell alcanzó la categoría cinco, la máxima, mientras avanzaba hacia el oeste. Detrás se encontraba Karina, que había llegado a la categoría cuatro. El tercer sistema, Marie, pasó de tormenta tropical a huracán durante esa misma noche, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Marie se situaba a unos 600 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California, en México, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 130 kilómetros por hora. Las informaciones recogidas indicaban que Lowell y Karina pasarían lejos de las costas de Hawái.

Riesgo de marejadas en Hawái

El aviso para Hawái no fue en la línea de un impacto directo de los ciclones, sino en las marejadas generadas por Lowell. Según el NHC, estas se propagaban hacia el norte y podrían afectar a algunas partes del archipiélago a lo largo de esta semana.

La advertencia introducía además un matiz importante: un huracán alejado de tierra también puede provocar condiciones peligrosas cerca de la costa. En este caso, el organismo estadounidense señalaba precisamente al oleaje como el efecto que debía vigilarse en las islas hawaianas.

El Niño y las aguas cálidas, responsables de esta sucesión excepcional

La climatóloga Julia Cole, de la Universidad de Michigan, explicó a la agencia AFP que el calentamiento asociado a El Niño crea condiciones favorables para estas tormentas. La especialista calificó una secuencia de tres sistemas como "definitivamente rara de observar". Cabe recordar que existe un precedente, en 2015, durante otro episodio particularmente fuerte de El Niño, cuando se produjo una sucesión de hasta cuatro ciclones.

Este fenómeno aparece cuando los vientos alisios se debilitan temporalmente y las aguas cálidas se desplazan hacia el este del Pacífico. Cuando las temperaturas permanecen por encima de lo habitual durante varios meses, favorecen una mayor actividad de tormentas en la región al mismo tiempo que alteran los patrones climáticos en otros lugares del planeta.

El Niño amplifica el calentamiento global / Efe

La intensidad del episodio añade interés a esta coincidencia. Una estimación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos situaba en el 69 % la probabilidad de que El Niño de este año se convirtiera en el más intenso jamás registrado. Con todo, cabe subrayar que este cálculo se trata de una probabilidad, no de un récord confirmado.

Noticias relacionadas

Asimismo, los científicos coinciden en que el cambio climático amplifica sus efectos, pero no existe consenso sobre si fortalece el fenómeno en sí mismo.