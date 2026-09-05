Un enorme iceberg se desprende de un glaciar de Groenlandia y comienza a alejarse hacia el estrecho de Nares.

El verano es la época del año en la que con mayor frecuencia se producen desprendimientos de grandes bloques de hielo en los fiordos de Groenlandia. Este 2026 no ha sido una excepción. Uno de los episodios más destacados se produjo el pasado agosto, cuando un gigantesco iceberg se separó del glaciar Petermann, situado en la costa noroeste de la isla.

El bloque de hielo tenía una superficie de algo más de 76 kilómetros cuadrados (29 millas cuadradas) cuando se desprendió, una extensión similar a la de Saint Thomas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Según la NASA, se trata del mayor desprendimiento producido en un glaciar del Ártico desde 2020.

El fenómeno fue detectado el 4 de agosto por Adam Garbo, estudiante de doctorado en glaciología de la Uniersidad de Ottawa, mientras analizaba imágenes de la misión Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA). Garbo y un equipo internacional utilizan imágenes obtenidas por satélite para seguir la evolución del glaciar y de su extensa lengua de hielo.

Aunque el desprendimiento de icebergs es un proceso natural en el ciclo de vida de los glaciares que desembocan en el mar, los científicos observan estos episodios para detectar posibles cambios a largo plazo en la estabilidad de las masas de hielo. El glaciar Petermann es uno de los mayores glaciares de Groenlandia que terminan directamente en el océano y desempeña un papel importante en el desplazamiento del hielo de la capa de hielo groenlandesa hacia el mar.

No era el desprendimiento que esperaban

El iceberg que se separó en agosto no fue tan grande como inicialmente habían previsto los investigadores. El equipo llevaba tiempo vigilando varias grandes grietas que atravesaban la lengua de hielo del Petermann y esperaba que una de ellas provocara un desprendimiento de mayores dimensiones.

Sin embargo, el hielo terminó rompiéndose por una fractura diferente. "Lo que nos sorprendió fue que el desprendimiento siguiera otra fractura, produciendo una isla de hielo más pequeña de lo que habíamos previsto inicialmente", explicó Garbo.

La situación podría cambiar próximamente. A finales de agosto todavía permanecían abiertas otras dos grandes grietas que, según las estimaciones del equipo, podrían acabar generando nuevos icebergs de aproximadamente 94 y 84 kilómetros cuadrados. Por el momento, los investigadores no pueden determinar cuándo se producirán esos nuevos desprendimientos.

El iceberg se desplaza hacia el estrecho de Nares

El enorme bloque también está siendo seguido mediante imágenes de satélite por Mauri Pelto, glaciólogo del Nichols College. Las imágenes de los satélites Landsat de la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) han permitido observar su desplazamiento por el fiordo Petermann.

Durante la primera semana después de separarse del glaciar, el iceberg avanzó una media de unos tres kilómetros al día. Posteriormente continuó hacia la salida del fiordo, en dirección al estrecho de Nares, donde llegó a chocar con un pequeño afloramiento rocoso conocido como Joe Island.

Las imágenes captadas por el satélite Landsat 9 los días 23 y 24 de agosto muestran la interacción entre el iceberg y la isla. Este tipo de colisiones puede ser determinante para la evolución posterior de estos grandes bloques de hielo. En 2010, por ejemplo, el impacto de otro iceberg desprendido del Petermann contra Joe Island contribuyó a dividirlo en dos.

El iceberg tenía una altura estimada de menos de 150 metros cuando se produjo el desprendimiento. Los vientos y las corrientes superficiales han contribuido posteriormente a sacarlo del fiordo. Las imágenes por satélite muestran cómo ha comenzado a girar para alejarse de Joe Island y avanzar hacia el suroeste por el estrecho de Nares.

Un viaje que terminará fragmentando el hielo

Los investigadores esperan que el iceberg vaya perdiendo tamaño a medida que avance. Las mareas, el viento, las corrientes marinas y el deshielo irán debilitando progresivamente su estructura hasta provocar la aparición de fragmentos más pequeños.

Los grandes bloques desprendidos del Petermann suelen ser más delgados y frágiles que los procedentes de otros glaciares de Groenlandia, como Jakobshavn o Helheim, y presentan además un grosor muy inferior al de algunos de los gigantescos icebergs que se desprenden de la Antártida.

Su desplazamiento, sin embargo, puede prolongarse durante bastante tiempo. Algunos de estos bloques llegan a quedar encallados en el lecho marino, mientras que otros continúan recorriendo grandes distancias antes de romperse por completo.

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Además de aportar agua dulce al océano mientras se derriten, estos grandes icebergs pueden convertirse en un riesgo para la navegación y determinadas infraestructuras marítimas, especialmente cuando sus fragmentos se desplazan fuera de las zonas próximas al glaciar de origen.