Agents Rurals
Catalunya activa el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo de incendios en 34 municipios de Barcelona, Lleida y Tarragona
Incendios hoy, 5 de septiembre, en Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos
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Los Agents Rurals de la Generalitat han activado este sábado el nivel 4 por riesgo de incendio en un total de 34 municipios catalanes. Repartidos entre 10 comarcas de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida, estas localidades se encuentran bajo peligro extremo, mientras que otros 356 municipios están en nivel 3, correspondiente a peligro muy alto, según han informado en un apunte en 'X'.
Cabe destacar que estos avisos entraban dentro de lo previsto por el cuerpo de funcionarios catalanes, tal como adelantaron el viernes.
Por su parte, Protecció Civil de la Generalitat puso en alerta este viernes el plan Infocat por peligro de incendio y el plan Procicat por alerta de calor intenso.
Consulta el riesgo de incendio en tu zona
Antes de realizar cualquier actividad en el medio natural, es recomendable consultar el mapa actualizado del Plan Alfa de la Generalitat de Catalunya, donde se muestra el nivel de peligro de incendio forestal en cada zona del territorio.
Esta herramienta permite conocer de forma rápida la situación de riesgo en cada municipio o comarca y comprobar si existen restricciones o medidas especiales vigentes, especialmente durante los periodos de mayor peligro.
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