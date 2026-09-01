La Tierra está viviendo los eventos de El Niño más intensos de los últimos 1.000 años

Mientras va gestándose un episodio de El Niño de proporciones históricas en el Pacífico tropical, un estudio que acaba de publicar la Universidad de Michigan (EEUU) ha revelado que este tipo de fenómeno ha disparado su intensidad en los últimos 40 años.

De hecho, el estudio, que se basa en el examen de corales en las Islas Galápagos, descubrió que los eventos de El Niño en las últimas cuatro décadas fueron más intensos que cualquiera de los ocurridos en los 1.000 años anteriores a 1850, cuando los humanos comenzaron a afectar el clima con la emisión masiva de gases de efecto invernadero.

"No hemos encontrado ningún momento en el pasado en el que El Niño haya sido tan intenso como ahora, y demostramos que la intensidad de El Niño varía en paralelo con el calentamiento global", afirmó la autora principal, Julia Cole, directora del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Michigan. "Nuestros hallazgos indican que los grandes eventos de El Niño de los últimos 40 años no son normales en el contexto de los últimos mil años", recalcó.

La intensidad de El Niño varía en paralelo con el calentamiento global" Julia Cole — Universidad de Michigan

El Niño es un fenómeno natural que, cada pocos años, provoca que el Pacífico tropical se caliente más de lo habitual. En condiciones normales, los vientos alisios soplan a lo largo del ecuador de este a oeste. Esto empuja las aguas cálidas de Sudamérica hacia Australia. Pero cuando los vientos alisios se debilitan, las aguas cálidas se extienden hacia el este, de regreso a Sudamérica, desencadenando un fenómeno de El Niño.

Variaciones de temperatura de El Niño y La Niña / NOAA

Estas fluctuaciones de temperatura y precipitación se originan en el Pacífico tropical, pero afectan el clima en todo el mundo.

«La cuestión no es si ocurrirá el actual fenómeno de El Niño, sino cómo de grave será y cuáles serán sus impactos», afirmó Cole. «Este evento se superpone al calentamiento global y es probable que intensifique el aumento de temperatura que normalmente sufrimos debido a los gases de efecto invernadero. Hay pronósticos que indican que podríamos alcanzar temperaturas de hasta 1,7 o 1,8 grados Celsius por encima de las temperaturas preindustriales, lo cual es bastante superior al récord actual».

Una historia escrita en el coral

Para examinar los patrones históricos de El Niño, Cole y sus colegas investigadores tomaron muestras de núcleos de 13 corales, incluyendo colonias vivas y fragmentos de coral antiguo, de las Islas Galápagos. Los corales crecen de 1 a 2 centímetros por año secretando capas de carbonato de calcio. La composición química de estas capas proporciona un registro de la temperatura del agua de mar en la que crecieron los corales.

Los fenómenos extremos de El Niño ocurren cada pocos años, por lo que los investigadores se centraron en muestras de núcleos que abarcaban al menos 20 años. Tomando muestras de los núcleos milímetro a milímetro, el grupo midió la química del esqueleto de coral.

El Niño causa un plus de calentamiento al que sufre el planeta por causas antropogénicas / Agencias

Obtuvieron así un historial de las variaciones de temperatura en las Galápagos, un lugar donde, según Cole, El Niño tiene su mayor impacto. Observaron que los eventos más intensos ocurrieron en los últimos 40-50 años, mientras que los El Niño anteriores a ese período mostraron "un patrón bastante consistente de El Niño de menor intensidad".

"Seguimos añadiendo registros pensando que esto se iba a complicar, pero no fue así", dijo Cole. "Es una historia muy clara".

Confirmando la conexión

Los investigadores examinaron si los procesos naturales podrían haber causado intensificaciones similares de El Niño en los últimos 1.000 años. Para ello, utilizaron modelos climáticos que simulan los últimos 1.000 años a partir del historial de erupciones volcánicas y la variabilidad solar. Los modelos no detectaron grandes cambios en El Niño que sugirieran que los procesos naturales pudieran generar tales variaciones. Es decir, solo pueden explicarse por las emisiones de gases de efecto invernadero producidos desde la era industrial.

Por ello, Cole afirma que estos hallazgos subrayan la necesidad de mitigar el calentamiento global.

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«El Niño es una fuente muy importante de fenómenos climáticos extremos, por lo que si se intensifica, sus impactos también se intensifican. Estos impactos incluyen sequías, inundaciones, incendios forestales e inseguridad alimentaria», declaró. "Los cambios en el ciclo hidrológico también provocan problemas como daños a las infraestructuras por inundaciones que arrasan viviendas y carreteras."

Fuente: Información