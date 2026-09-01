España tiene más de 1.100 especies diferentes de abejas: cómo conocer las que hay cerca de ti

España alberga una diversidad sorprendente de abejas, con exactamente 1.105 especies contabilizadas hasta ahora. Sin embargo, se trata de un número que aumenta anualmente a medida que se van describiendo nuevas especies. Se trata de una cifra excepcional, si se tiene en cuenta que el número total de especies descubiertas en todo el planeta es de unas 20.000, según los últimos recuentos. En España, hay el doble de especies de abejas que de aves.

La diversidad de morfologías, comportamientos y hábitos en las abejas es enorme. Existen especies de multitud de tamaños, desde muy grandes, como algunas especies de abejas carpinteras (Xylocopa violacea, 3 cm de largo) hasta muy pequeñas, como especies del grupo de las Micrandrenas (0.3 cm de largo).

Frente a la extendida creencia de que todas las abejas viven en colonias con una reina, muchas obreras y algunos zánganos, lo cierto es que la mayoría de las abejas son solitarias. Es decir, no forman colmenas ni enjambres y en la mayoría de los casos tampoco producen miel, tal y como afirma el portal abejassilvestres.es, que incluye además un detallado mapa con la distribución de las especies en nuestro país.

Mapa interactivo que se puede usar a través de la web abejassilvestres.es / abejassilvestres.es

En dicho mapa, pinchando en cualquier zona, se pueden observar todas y cada una de las citas sobre diferentes especies que los ciudadanos han ido notificando con observaciones directas. Se trata de un trabajo en el que puede participar cualquier aficionado con los conocimientos suficientes.

De las 1.105 especies hasta ahora catalogadas, 1.034 han sido citadas en la Península y Baleares, 125 en Canarias, y otras 44 son endemismos canarios, es decir, que solo se encuentran en el archipiélago.

Abeja polinizando una flor / Pixabay

Entre las principales amenazas para las diferentes especies de nuestro país destacan el cambio climático, con temperaturas cada vez más elevadas y periodos de sequía más intensos; la sobreexplotación de los recursos hídricos, que afecta al funcionamiento de los ecosistemas y a la disponibilidad de flores; y las transformaciones del paisaje, que reducen o degradan los hábitats adecuados para muchas especies. Estos factores pueden alterar tanto la abundancia de las abejas como la sincronía entre su actividad y la floración de las plantas de las que dependen.

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Las abejas polinizan más del 80% de las plantas de la Tierra y más de 90 tipos diferentes de cultivos, por lo que son una pieza imprescindible para la seguridad alimentaria mundial. Su fuerte declive constituye por ello una grave amenaza.

Fuente: Información