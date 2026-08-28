Nepal como ejemplo: el cambio climático impulsa más avalanchas, deslizamientos e inundaciones

El calentamiento global intensifica el riesgo de desastres naturales como la riada que ha dejado al menos 350 muertos en la frontera de Nepal con el Tíbet y que habría tenido su origen en el colapso de un glaciar.

Aunque la causa todavía sigue bajo investigación y los científicos piden tiempo para estudiar bien el detonante, la mortal riada que ha ocurrido este miércoles cerca de la frontera de Nepal con el Tíbet pudo producirse debido al colapso de un glaciar.

Eran las 8:37 de la mañana hora local, cuando un evento sísmico de magnitud 5,2 tuvo lugar cerca de la frontera entre Nepal y China. En un principio, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), notificó que un terremoto de 4,4, pero posteriormente indicó que, en realidad, esta energía había sido generada por el derrumbe de un glaciar y su consiguiente flujo de escombros.

El calentamiento global impulsado por el cambio climático de origen antropogénico está derritiendo los glaciares a lo largo y ancho del planeta

En esta línea, la evaluación preliminar de los expertos tras analizar las imágenes por satélite de Planet Labs apuntan a que una avalancha de hielo y rocas procedente de un glaciar situado en la cuenca alta del corredor fluvial de Bhote Koshi-Trishuli provocó el siniestro.

El desastre, según todos los indicios, ha sido originado por el derretimiento de un glaciar / CCTV

«Las primeras evaluaciones, apoyadas por imágenes de vídeo e información sísmica inusual detectada cerca de la zona, sugieren que un gran volumen de hielo y de escombros rocosos cayó sobre el Lhende Khola, un afluente del Bhote Koshi», apuntan científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD).

Y continúan: «Esta colosal avalancha habría generado el violento aumento de caudal que arrastró las estaciones de monitorización hidrológica y ha puesto en riesgo a varias instalaciones hidroeléctricas en la región».

Los glaciares, muy afectados por el cambio climático

Esta riada masiva se suma a otras que han asolado el área del Himalaya en las últimas décadas y ha tenido lugar en una zona muy afectada por el calentamiento global impulsado por el cambio climático de origen antropogénico, que está derritiendo los glaciares a lo largo y ancho del planeta.

Según ha explicado la catedrática de Glaciología y Geología Glacial de la Universidad de Newcastle (Reino Unido), Bethan Davies, esta zona se está calentando rápidamente y este fenómeno es «particularmente acelerado» en las áreas glaciares por encima de los 4.000 metros, lo que está provocando «balances de masa glaciar fuertemente negativos».

Aunque los científicos del ICIMOD apuntan a que todavía es demasiado pronto para determinar qué papel ha desempeñado el cambio climático en el evento del Tíbet -estos estudios de atribución suelen realizarse con posterioridad-, recuerdan que este aumento de las temperaturas «está alterando los glaciares, las condiciones de la nieve, el permafrost y las laderas de las montañas en todo el Hindu Kush Himalaya».

Glaciar en el Himalaya / Agencias

Los glaciares del Himalaya se derritieron un 65 % más rápido entre 2011 y 2020 que en la década anterior y, en el caso de la meseta tibetana, podría perder más de la mitad de su masa glaciar para 2100.

En esta zona en concreto, los glaciares han ido retrocediendo considerablemente, dejando algunos «suspendidos precariamente en laderas escarpadas», lo que puede contribuir a su inestabilidad, según Davies.

Más desastres naturales

El ICIMOD ya hablaba en un informe en 2023 de los peligros del cambio climático y aseguraba que el deshielo de los glaciares del Himalaya, que alcanzará al 80% de la superficie en 2100 en un escenario de altas emisiones, pondría en peligro la vida de un cuarto de la población del planeta por el aumento de los desastres naturales, así como por la desaparición de los ríos de los que dependen.

El informe apuntaba a que se producirían más avalanchas, deslizamientos de tierra o inundaciones, en unas montañas que albergan 200 lagos glaciares, los cuales se consideran peligrosos por el riesgo de inundaciones repentinas.

En esta línea, Naciones Unidas asegura que la rápida expansión de los lagos glaciares «aumenta significativamente la amenaza de inundaciones repentinas» y en ninguna parte este riesgo es más peligroso que en las altas montañas de Asia, en donde aproximadamente un millón de personas residen a tan solo 10 kilómetros de un lago glaciar.

Habrá más catástrofes como esta

Por su parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirmó en su informe de 2022 que los desastres relacionados con el clima y la meteorología en las regiones montañosas habían aumentado en las últimas décadas y proyectó que las inundaciones y el número de lagos glaciares crecerían en un escenario de aumento de las temperaturas de entre 1,5 y 3 grados.

«Es evidente que debemos esperar que este tipo de catástrofes continúen en los próximos años. Se prevé que nuestro clima se caliente significativamente en las próximas décadas, lo que contribuirá aún más a la desestabilización de estos entornos de alta montaña», ha afirmado Davies.

Se prevé que nuestro clima se caliente significativamente en las próximas décadas, lo que contribuirá aún más a la desestabilización de estos entornos de alta montaña" Bethan Davies — Universidad de Newcastle

En esta línea, el científico Fernando Valladares ha afirmado en su cuenta de X que el calentamiento global «está transformando radicalmente la estabilidad de la alta montaña, provocando un aumento drástico en la frecuencia, magnitud y letalidad de las catástrofes naturales debido a la fusión acelerada de los glaciares».

En la actualidad, al menos 15 millones de personas en todo el mundo viven bajo la amenaza de una inundación repentina por esta causa, de las que alrededor de 7,5 millones se encuentran precisamente en los países que comparten el Himalaya, además de en Perú, según un estudio publicado en la revista Nature en 2023.

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«Las comunidades de montaña de todo el mundo, desde los Alpes hasta los Andes y el Himalaya, se ven amenazadas por la creciente intensidad y frecuencia de los riesgos relacionados con la montaña. Sus vidas, sus modos de vida, su cultura y su patrimonio se ve amenazados», afirmó el director de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, Kamal Kishore, en un comunicado después de que un glaciar colapsara sobre el municipio de Blatten (Suecia) en mayo de 2025. Un año después, sus palabras continúan vigentes.

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