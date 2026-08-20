¿Por qué persiste la pesca ilegal en el planeta? Radiografía de una plaga que se resiste a desaparecer

La pesca ilegal a escala industrial sigue destruyendo los océanos, a pesar de décadas de regulación y de avances en tecnología de vigilancia, según ha demostrado una nueva investigación de la Universidad de Columbia Británica (UBC). El estudio demuestra que la pesca ilegal sigue representando un porcentaje intolerablemente elevado en el planeta, especialmente en algunas regiones.

"La pesca ilegal no es una actividad marginal, sino una característica sistémica de la economía mundial de productos del mar, propiciada por una gobernanza débil, subvenciones perjudiciales, estructuras corporativas opacas y cadenas de suministro internacionales complejas", afirmó el autor principal del informe, Philippe Le Billon, profesor del Departamento de Geografía de la UBC.

El estudio, titulado "Arrojando luz sobre el funcionamiento de los mercados de pesca ilegal", ha sido publicado en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias y puede consultarse íntegramente en este enlace.

La pesca ilegal se distribuye de forma desigual en el planeta / Shutterstock

El informe examina cómo opera la pesca ilegal, dónde se concentra y por qué persiste. "La pesca ilegal sigue siendo rentable porque los riesgos son bajos y las recompensas altas", explica Le Billon. "Aunque la detección mejora, la aplicación de la ley y las sanciones se quedan atrás, especialmente en el caso de las grandes flotas industriales que operan lejos de la supervisión pública".

Un problema global con impactos desiguales

El estudio revela que la pesca ilegal y no declarada a escala industrial representa entre el 8 % y el 15 % de la captura marina mundial, sustentando un comercio ilícito de productos del mar con un valor anual de entre 6.200 y 12.200 millones de dólares.

La pesca ilegal sigue siendo rentable porque los riesgos son bajos y las recompensas altas

Si bien la pesca ilegal se produce en todo el mundo, se reparte de forma muy desigual. Aproximadamente dos tercios del comercio ilícito, en términos de valor, se originan en África Occidental, Asia Oriental y el Sudeste Asiático, regiones donde la capacidad de control suele ser limitada y la pesca es fundamental para la seguridad alimentaria y el empleo.

Al mismo tiempo, gran parte de los productos del mar capturados ilegalmente se consumen en los mercados más ricos de Norteamérica, Europa y Asia Oriental, lo que pone de manifiesto profundas desigualdades globales.

Volumen de pesca y proporción de pesca ilegal (en rojo) en el mundo / PNAS

«Los costes ambientales y sociales recaen principalmente en los países costeros en desarrollo, mientras que los beneficios económicos se destinan a otros lugares», afirma Rashid Sumaila, coautor y profesor del Instituto de Océanos y Pesca y de la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales de la UBC.

Eliminar los subsidios perjudiciales

"Una acción eficaz contra la pesca ilegal requiere respuestas coordinadas y a distintos niveles", afirmó Sumaila. "Reducir la pesca ilegal no es solo de atrapar a más infractores, sino corregir los sistemas que hacen que la ilegalidad sea rentable y dificultan la pesca legal, especialmente para quienes más dependen del océano".

Entre las prioridades que, en este sentido, apunta el informe figuran la eliminación de los subsidios pesqueros perjudiciales, la obligatoriedad de la identificación electrónica de buques, el fortalecimiento de los controles del Estado rector del puerto, el aumento de la transparencia en torno a la titularidad real y la mejora de la cooperación internacional. Igualmente importantes son las políticas que protegen la pesca artesanal y autóctona, promueven la cogestión y alinean los incentivos económicos con prácticas sostenibles y legales.

Reducir la pesca ilegal no es solo de atrapar a más infractores, sino corregir los sistemas que hacen que la ilegalidad sea rentable, alertan los expertos

Aunque el reto de frenar la pesca ilegal parezca un desafío abrumador, existen algunas señales positivas. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ratificó en 2025 el acuerdo conocido como Fish 1 para eliminar ciertos subsidios perjudiciales para los océanos, y trabaja para fortalecerlo en un acuerdo posterior, Fish 2, al que actualmente se oponen India, Indonesia y Estados Unidos.

Los recursos pesqueros se ven perjudicados por la actividad ilegal / Oceana

Además, el Tratado de Alta Mar entró en vigor el 17 de enero de 2026. Otra prueba de que el mundo puede colaborar para detener la pesca ilegal es que China finalmente se ha adherido al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA). “Para convertir estas señales esperanzadoras en acciones concretas en el mar, los individuos y la sociedad civil deben presionar incansablemente a los gobiernos y las empresas para que combatan la pesca ilegal», añadió Sumaila.

Cómo el pescado ilegal entra en el mercado

La pesca ilegal se sustenta en sofisticados mecanismos de blanqueo de capitales. El transbordo en alta mar, la documentación fraudulenta, el etiquetado erróneo de especies y la mezcla de capturas legales e ilegales permiten que el pescado ilícito pase inadvertido en puertos, plantas procesadoras y tiendas minoristas. La debilidad de los controles portuarios, la aplicación inconsistente de los acuerdos internacionales y la escasa transparencia en torno a la propiedad de los buques facilitan aún más estas prácticas.

Las grandes flotas pesqueras de altura —a menudo con combustible subvencionado y otros subsidios— son los principales responsables de la pesca ilegal. Estas flotas suelen operar bajo "banderas de conveniencia", vuelven a registrar los buques para evadir sanciones y utilizan complejas redes corporativas para ocultar la titularidad real y evitar sanciones.

El seguimiento por satélite, la inteligencia artificial y los sistemas de vigilancia electrónica han mejorado drásticamente la detección de actividades pesqueras sospechosas. Sin embargo, los autores advierten que la tecnología por sí sola no es suficiente.

Más allá del daño ambiental

Los perjuicios de la pesca ilegal van mucho más allá del agotamiento de las poblaciones de peces. Se producen "pérdidas económicas significativas para los gobiernos y las poblaciones costeras, mayor inseguridad alimentaria y nutricional, y abusos laborales generalizados a bordo de los buques pesqueros", señala Le Billon.

"Se estima que decenas de miles de tripulantes sufren trabajos forzosos o condiciones laborales inseguras en todo el mundo, especialmente en buques que operan lejos de la supervisión", agrega.

Noticias relacionadas

La pesca ilegal también está vinculada, en ciertos contextos, a la corrupción, el contrabando y la inseguridad marítima, lo que agrava sus impactos sociales y políticos.

Fuente: Información