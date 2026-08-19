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Transporte sostenible

Alza el vuelo el mayor avión de pasajeros 100% eléctrico

La aeronave, con capacidad para 30 plazas, tiene prevista su comercialización en 2031

El X1 es de momento del mayor avión 100% eléctrico que ha volado

El X1 es de momento del mayor avión 100% eléctrico que ha volado / Heart Aerospace

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Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

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La verdadera descarbonización de la aviación solo llegará con los vuelos eléctricos y, aunque es un reto difícil para grandes aeronaves, lo cierto es que la industria va dando pasos significativos en este sentido. Hace pocos días, realizó su primer vuelo con éxito el avión de pasajeros 100% eléctrico más grande que se ha fabricado hasta la fecha: el X1 de la compañía Heart Aerospace.

El evento tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Plattsburgh, en el estado de Nueva York. La aeronave realizó un vuelo de prueba, sin pasajeros, y permaneció en el aire 27 minutos, alcanzando una altitud de 335 metros (aunque puede volar más alto) y sus baterías llegaron a generar más de un megavatio de potencia.

El aparato tiene una envergadura de 32 metros, y una longitud de 23, con un peso al despegue superior a los 11.300 kilogramos. Su capacidad es de 30 pasajeros.

Según la compañía, el X1 (que es un demostrador, no destinado aún al tráfico convencional) puede alcanzar una altitud de 610 metros de altura y una velocidad máxima de 259 kilómetros por hora.

El avión, en la pista de despegue

El avión, en la pista de despegue / Heart Aerospace

Se trata de un modelo idóneo para vuelos de corta distancia y, por ello, llamado a sustituir a muchos aviones turbohélice que ahora realizan este tipo de trayectos, con un gasto muchísimo más elevado que el de este avión eléctrico.

De hecho, la electricidad consumida durante todo el vuelo fue de apenas cinco dólares, frente a los muy superiores costes que supone el queroseno, sobre todo ahora en plena escalada bélica en Irán.

El modelo definitivo será híbrido

Aunque el X1 es un aparato demostrador, el avión comercial que realmente entrará en servicio será el ES-30, también con 30 asientos. Ahora bien, no será totalmente eléctrico, sino híbrido, con un motor de combustión que permitirá alargar considerablemente su autonomía. Frente a los 259 kilómetros que podría alcanzar solo con baterías, el motor auxiliar de combustión le permitirá llegar a 800 kilómetros, con un gasto en combustible todavía muy por debajo de los aviones convencionales.

Interior del fuselaje, con los asientos de los pasajeros

Interior del fuselaje, con los asientos de los pasajeros / Heart Aerospace

El primer ES-30 se está construyendo ya en la planta piloto de la compañía en Los Ángeles y su entrada en servicio está prevista para 2031.

Heart calcula que el ES-30 podría reducir hasta un 40% los costes operativos frente a los turbopropulsores regionales actuales.

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Varias compañías aéreas se han interesado ya por este modelo y han hecho pre-reservas para atender líneas regionales y locales donde los aviones eléctricos o al menos híbridos pueden jugar un papel relevante a partir de la próxima década.

Fuente: Información

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