Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto GranadaDaniel SanchoDanaUCOLeire DíezCeutaPadrónChinaBarcelonaLaura BorràsSilvia Intxaurrondo
instagramlinkedin

Investigación

Prueban un sistema para evitar las estelas de los aviones, que impactan sobre el clima

Un consorcio liderado por Google busca fórmulas para reducir estos rastros y otros sistemas para aliviar la huella climática de la aviación

Un avión dejando estelas de condensación durante el vuelo

Un avión dejando estelas de condensación durante el vuelo / Pixabay

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción/Efe

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un consorcio liderado por Google probará durante 30 meses en el Atlántico Norte un sistema para evitar las estelas de condensación, responsables de aproximadamente un tercio del impacto climático de la aviación, según explicaron sus promotores durante una mesa redonda.

El proyecto, denominado «Operation Blue Skies», también cuenta con la participación de la organización Contrails.org y el proveedor británico de servicios de navegación aérea NATS, que tienen el objetivo de «reducir una parte del impacto climático» del transporte aéreo, una operación que tendrá un costo de 5 millones de libras (5,8 millones de euros).

Vapor de agua

Las estelas de condensación (diferentes al bulo de los chemtrails) son nubes que se forman cuando el vapor de agua de los motores se condensa alrededor de partículas de hollín y, en determinadas condiciones atmosféricas, pueden contribuir al calentamiento global.

El programa se desarrollará en la mitad oriental del corredor del Atlántico Norte, dentro del espacio aéreo de Shanwick, una zona que concentra alrededor del 5 % del calentamiento global atribuido a las estelas de condensación.

La iniciativa contempla al menos dos pruebas operativas de unos cuatro meses cada una, y durante las horas totales de ensayo, aproximadamente 10.000 vuelos anuales procedentes de cientos de ciudades atravesarán el espacio Shanwick, aunque tan solo un pequeño porcentaje de ellos será desviado ligeramente para evitar zonas sensibles a la formación de estelas.

Tratan de reducir el impacto climático de la aviación

Tratan de reducir el impacto climático de la aviación / Pixabay

Para el director de sostenibilidad de NATS, Jan Jopson, «la descarbonización de la aviación requerirá diversas soluciones, y comprender el papel de las estelas de condensación es fundamental en este proceso».

Inteligencia artificial

La propuesta se basa en previsiones realizadas mediante inteligencia artificial para identificar las regiones atmosféricas donde existe mayor probabilidad de que se formen estelas persistentes.

«Estas predicciones permitirán a las tripulaciones y a los controladores introducir cambios específicos en las rutas sin alterar de forma significativa las operaciones habituales», explicó durante la mesa redonda el responsable técnico de Google para la operación, Paul Hodgson.

El proyecto busca trasladar a una escala de espacio aéreo las pruebas realizadas hasta ahora con aerolíneas individuales -como American Airlines- y demostrar que la mitigación de las estelas puede integrarse en la gestión ordinaria del tráfico aéreo.

Para ello, Google desarrollará modelos de inteligencia artificial y utilizará imágenes de satélite para «predecir, monitorizar y verificar» las estelas, mientras que NATS coordinará las operaciones, la gestión del tráfico y las evaluaciones de seguridad.

«Al combinar la ciencia de vanguardia con la experiencia operativa, podemos empezar a generar la evidencia práctica necesaria para determinar si esto podría contribuir significativamente a reducir el impacto climático global de la aviación», añadió Jopson.

Otro colaboradores

El consorcio también incluye a Contrails.org, el Imperial College London y la Universidad de Cambridge, que analizarán los resultados y el impacto climático, y al Met Office, que desarrollará capacidades específicas de predicción de estelas y aportará información meteorológica.

Noticias relacionadas

El proyecto está cofinanciado por socios del sector y el Departamento de Transporte británico mediante el programa ATI, aunque también contará con la intervención de Google UK, que participará sin coste económico y aportará 1,4 millones de libras (1,6 millones de euros) en especie en investigación, ingeniería e infraestructura informática.

Fuente: Información

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
  2. Decathlon apuesta por Barcelona con una nueva tienda en el corazón de L’Eixample
  3. El único superviviente de la tribu del salto base de la película 'La fiera': 'Lo que nos pasó fue como una maldición
  4. Los Mossos investigan una agresión en el Fòrum a un joven italiano que está en coma inducido
  5. Estado de los embalses hoy, 17 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. Barcelona registra un nuevo récord de calor: la 52ª noche tórrida
  7. La fiera': así es la trágica historia real de la pandilla de salto base que sufrió otra muerte durante el rodaje de la película
  8. Catalunya revisará la protección de los Bombers tras sus quejas por exposición a tóxicos

Prueban un sistema para evitar las estelas de los aviones, que impactan sobre el clima

Prueban un sistema para evitar las estelas de los aviones, que impactan sobre el clima

La recogida en los comercios de botellas de plástico y latas vacías apunta ahora a 2029

La recogida en los comercios de botellas de plástico y latas vacías apunta ahora a 2029

Un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel se acercará a la Tierra en 2029: a qué distancia pasará y qué ocurrirá

Un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel se acercará a la Tierra en 2029: a qué distancia pasará y qué ocurrirá

Comienza la evacuación de ballenas beluga desde el “acuario del horror” en Canadá, donde iban a ser sacrificadas

Comienza la evacuación de ballenas beluga desde el “acuario del horror” en Canadá, donde iban a ser sacrificadas

Colocar una bandeja con piedras debajo de las macetas: el sencillo truco para mantener la humedad de las plantas en verano

Colocar una bandeja con piedras debajo de las macetas: el sencillo truco para mantener la humedad de las plantas en verano

Informe: 2025 registró máximos históricos en emisiones atmosféricas, subida del mar y calor oceánico

Informe: 2025 registró máximos históricos en emisiones atmosféricas, subida del mar y calor oceánico

Sarna: qué es, cómo se contagia y principales síntomas

Sarna: qué es, cómo se contagia y principales síntomas

Científicos españoles desarrollan una IA para predecir grandes incendios con 16 días de antelación

Científicos españoles desarrollan una IA para predecir grandes incendios con 16 días de antelación