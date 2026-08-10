Del bulldog francés al chihuahua: estas son las razas de perros más robadas en Europa

Los perros son uno de los animales de compañía por excelencia y, concretamente en España, ya son más de siete millones los que ocupan un lugar en los hogares españoles, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Estos animales ofrecen una compañía que va mucho más allá del de una simple mascota: la convivencia diaria y el vínculo emocional que establecen con sus propietarios hacen que sean considerados un miembro más de la familia.

Precisamente por ello, su desaparición o robo puede provocar consecuencias emocionales especialmente graves para sus dueños. Sin embargo, ese valor sentimental convive con otro mucho más atractivo para los delincuentes: el económico.

Sin datos públicos europeos

La elevada demanda de determinadas razas y los precios que algunos de ellos pueden alcanzar en el mercado negro han convertido el robo de perros en una actividad lucrativa.

Pero, ¿cuáles son las razas de perro más atractivas para los ladrones? Resulta complicado dar una respuesta global, puesto que no existe una estadística común para toda Europa y muchos países no publican los robos desglosados por raza.

Sin embargo, el Reino Unido y Bélgica ofrecen algunos datos públicos detallados que permiten determinar qué perros aparecen con más frecuencias entre los robados.

En el Reino Unido

El Reino Unido dispone de algunos de los datos más completos sobre el robo de perros. La preocupación por este tipo de hurto llevó al Gobierno británico a crear, en 2021, la 'Pet Theft Taskforce'(que podría traducirse como 'Grupo de trabajo contra el robo de mascotas'), creada conjuntamente por los departamentos de Medio Ambiente, Interior y Justicia para estudiar las dimensiones del problema y plantear medidas para combatirlo.

Los datos más recientes permiten conocer mejor qué razas están siendo objetivo de los ladrones. Un análisis de la aseguradora Direct Line (Línea Directa en España), publicado en mayo de 2026 y elaborado mediante solicitudes de acceso a la información de las fuerzas policiales británicas, estima que 1.626 perros fueron denunciados como robados en Reino Unido durante 2025, aproximadamente cuatro al día.

Las más sustraídas

El bulldog francés se ha situado como la raza más robada, con 39 casos registrados. Le siguen el Staffordshire Bull Terrier con 37, los perros mestizos (33), el bulldog inglés (27) y el pastor alemán (22).

Un bulldog francés. / LuisPhotography / Bcn

Así queda el ranking de las 10 razas identificadas como más robadas en el Reino Unido:

Bulldog francés: 39. Staffordshire Bull Terrier: 37. Mestizos: 33. Bulldog inglés: 27. Pastor alemán: 22. Teckel: 16. Border Collie: 14. Cocker Spaniel: 10. Chihuahua: 8. Cane Corso: 8.

Por desgracia, el porcentaje de recuperación sigue siendo bajo. De todos estos perros denunciados como robados en 2025, se estima que tan solo 344 de ellos (alrededor del 21%) pudieron regresar con sus propietarios.

Por lo tanto, casi cuatro de cada cinco no pudieron ser recuperados.

En Bélgica

En Bélgica también se puede saber qué razas aparecen con mayor frecuencia entre los perros robados gracias a los datos del DogID, la base de datos oficial utilizada para la identificación y registro de perros en el país.

Según la información de esta base de datos, 338 perros fueron registrados como robados en Bélgica durante 2019, de los cuales 181 consiguieron reunirse con sus propietarios.

El chihuahua fue la raza registrada con mayor frecuencia entre los perros robados, seguida del American Staffordshire Terrier y el pastor belga Malinois.

Chihuahuas sentados en un carrito. / FRANCK ROBICHON / EFE

Las diez primeras razas que aparecieron con mayor frecuencia en las denuncias de Bélgica fueron:

Chihuahua. American Staffordshire Terrier. Pastor belga Malinois. Keeshond o Spitz alemán. Yorkshire Terrier. Bulldog francés. Pastor alemán. Husky siberiano. Mestizos. Jack Russell Terrier.

Los últimos datos del Gobierno de Flandes también señalan que en 2025 fueron registrados en el DogID 122 perros como robados.

Casos en España

La situación es diferente en España, ya que no existe un ranking público elaborado por el Ministerio del Interior o la Policía que permita determinar qué raza de perro es la más robada del país.

Algunas aseguradoras señalan determinadas razas como especialmente afectadas, pero esos datos no pueden equipararse a estadísticas policiales oficiales.

Sin embargo, España sí dispone de investigaciones recientes que muestras la existencia de un mercado ilícito alrededor de los perros, aunque no necesariamente robados.

El caso de Zander

En febrero de 2026, en Badalona (Barcelonès), la protectora de animales local logró rescatar a Zander, un perro que había sido robado y que fue localizado posteriormente gracias a la colaboración de ciudadanos, voluntarios y servicios de protección animal, pudiendo ser devuelto a su entorno tras su recuperación.

El problema para realizar comparaciones se extiende a otros grandes países europeos como Francia, Alemania, Italia, Portugal o Países Bajos, los cuales tampoco ofrecen públicamente un ranking nacional comparable que permita conocer qué raza sufre más robos.

¿Por qué se roban perros?

La Metropolitan Police británica advierte de que los robos aumentan cuando crece la demanda de determinadas razas y explica que los delincuentes las seleccionan sabiendo que posteriormente pueden venderlas para obtener un beneficio económico.

El informe oficial de la 'Pet Theft Taskforce' determinó que el precio medio pagado por un cachorro en Reino Unido era de 1.875 libras esterlinas (unos 2.187 euros) en 2020.

Sin embargo, no todos los animales tienen necesariamente como destino una venta inmediata. Los perros también pueden ser utilizados para la cría y comercialización de cachorros.

¿Cómo evitar que roben a mi perro?

Las autoridades británicas establecen diferentes recomendaciones, extrapolables a cualquier país -como a España- para reducir las posibilidades de que un perro sea sustraído.

Una de las principales es mantener correctamente actualizado el microchip y conservar fotografías recientes del animal desde distintos ángulos, especialmente si presenta características físicas que puedan facilitar su identificación.

La policía también recomienda no dejar nunca al perro solo fuera de una tienda o dentro de un vehículo y extremar las precauciones cuando permanece en jardines o patios accesibles desde el exterior. Las puertas y accesos deben permanecer correctamente asegurados.

Durante los paseos, se aconseja variar las horas y las rutas habituales, prestar atención a desconocidos que realicen demasiadas preguntas sobre el animal y tener especial cuidado con la información que se publica en redes sociales, ya que compartir públicamente dónde vive el propietario, qué raza tiene o los lugares y horarios habituales de paseo pueden proporcionar información útil a potenciales ladrones.

Y si sospechas de que ha sido sustraído...

En el caso de que existan motivos para pensar que el perro ha sido robado (y que no se ha perdido), las autoridades británicas recomiendan denunciarlo inmediatamente a la policía que, en el caso de España, sería la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza.

En la denuncia, conviene facilitar todos los datos posibles para identificarlo y reconstruir lo sucedido, como el nombre del animal, su número de microchip, una descripción física detallada, el lugar y la hora en los que fue visto por última vez, las circunstancias de la desaparición y cualquier información sobre personas o vehículos sospechosos observados en la zona.

El siguiente paso es comunicar el robo a la base de datos en la que esté registrado el microchip. En España no existe una base de datos universal única, sino que los registro están descentralizados por comunidades autónomas. Sin embargo, todos ellos se encuentran centralizados a nivel nacional en la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (Reiac).

De este modo, si posteriormente el animal es localizado y alguien comprueba su identificación, constará que está desaparecido y podrá facilitarse el reencuentro con su propietario.

Además, las autoridades también aconsejan avisar a los servicios municipales encargados de recoger animales, contactar con clínicas veterinarias y centros de rescate cercanos y difundir fotografías del perro en plataformas dedicadas a animales desaparecidos.