Eduardo Satué, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, sobre los mosquitos: el DEET es el repelente "más potente de todos"

Con la llegada de verano y las vacaciones, el repelente de mosquitos se convierte en un imprescindible del neceser, especialmente con la presencia creciente de especies exóticas en España asociadas al cambio climático.

Elegir el producto adecuado depende del destino, la edad de quien lo vaya a utilizar e, incluso, la sensibilidad de la piel. En este contexto, el farmacéutico y presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Eduardo Satué, ha explicado a Efe cuáles son los repelentes más eficaces y cómo utilizarlos correctamente.

Los repelentes no ahuyentan

Satué advierte de que el cambio climático ha favorecido la presencia en España de especies que antes eran propias de las zonas tropicales.

Aunque, según señala, "las medidas de precaución todavía no son las mismas que las que necesitamos tomar si estamos en el trópico, pero ya se van acercando".

El experto recuerda que los repelentes no actúan ahuyentando al mosquito, sino alterando su capacidad para detectar a las personas. Estos productos emiten señales químicas que interfieren en el olfato del insecto, impidiendo que identifique a su objetivo. "Cuanto mejor se transmitan estas señales, mejor, porque confunden más al mosquito", añade.

Repelentes naturales y sintéticos

Según detalla Satué, existen dos grandes tipos de repelentes: los naturales y los sintéticos.

"En general, podemos decir que los naturales son más tolerables, pero si funcionaran muy bien, no habría sintéticos, y a veces no son demasiado eficaces. En cambio, los sintéticos son más potentes, más eficaces pero también pueden generar más reacciones alérgicas", explica.

Por ello, el presidente de Sepsas recomienda que "hay que usar el más potente posible, siempre que no genere reacción".

Repelentes naturales

Entre los repelentes naturales destaca la citronela, una opción más suave y apta para bebés a partir de un año, embarazadas y personas con piel sensible. Sin embargo, advierte de que su eficacia es limitada y de que no protege frente a otros insectos transmisores de enfermedades.

"Esta es la cuestión principal, porque cuando estamos pensando en repelente de mosquitos pensamos en que no queremos que nos piquen y que luego nos salga un habón, pero ese, probablemente, es el menor de los problemas, porque cada vez tenemos más presencia de zoonosis, de enfermedades que se transmiten por insectos", alerta Satué.

Otro repelente natural es el citriodiol, que ofrece una mayor eficacia que la citronela, aunque no está recomendado para bebés.

En el caso de los adultos, si se elige este componente se recomienda un repelente con una concentración de entre el 30 y el 40%. Para las mujeres embarazadas, en cambio, se considera adecuado un porcentaje en torno al 30%.

El DEET

Entre los repelentes sintéticos, Satué destaca que "el más potente de todos" es el DEET (dietil-meta-toluamida), un compuesto que también recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para viajar a zonas tropicales por su elevada eficacia frente a mosquitos, garrapatas, pulgas y chinches.

En zonas urbanas o de menor riesgo, el experto recomienda concentraciones de entre el 10 y el 35%. Sin embargo, asegura que "si me voy a ir a una excursión por una zona en España que tiene marismas o hay una zona que tiene muchos frutales donde hay mucho insecto, pues yo recomendaría concentraciones de 40 a 50%", una recomendación que también extiende a los viajes a regiones tropicales.

Inconvenientes

El principal inconveniente del DEET es que puede provocar reacciones alérgicas, especialmente cutáneas, además de deteriorar algunos plásticos.

Por ello, aunque puede utilizarse en niños mayores de dos años en concentraciones bajas, Satué explica que "lo más aconsejable son otros que son más tolerables. Es para evitar reacciones, pero si se usa y no tiene ninguna reacción alérgica, se puede usar. Si no me la quiero jugar, hay otras opciones sintéticas que pueden ir bien".

Otros repelentes sintéticos

Además del DEET, existen otros dos repelentes sintéticos muy utilizados: la icardina y el IR3535.

La icardina presenta como principal ventaja una mayor tolerancia en la piel y también protege frente a moscas y garrapatas, aunque es "menos potente" que el DEET, según Satué. Está recomendada para niños de entre 2 y 12 años en concentraciones de entre el 10 y el 20%.

Por su parte, el IR3535 representa una opción intermedia entre ambos compuestos. El experto explica que se tolera muy bien y puede utilizarse en menores a partir de los dos años con concentraciones alrededor del 20%.

Cómo aplicarlo con la crema solar

El presidente de Sespas recuerda la importancia de aplicar correctamente el repelente cuando se utiliza junto con protector solar. Según explica, primero debe extenderse la crema solar y esperar aproximadamente 10 minutos para que se absorba antes de aplicar el repelente.

"Si lo hago al revés, como el protector solar es una capa grasa, las señales químicas que emite el repelente las va a tapar. Y si me lo pongo a la vez, como todavía no se ha absorbido el protector va a pasar lo mismo", concluye Satué.