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Alerta científica

El pez del Índico que ya está en el Mediterráneo y empieza a provocar estragos: es venenoso para los humanos

La especie también amenaza los ecosistemas marinos y la actividad pesquera

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El pez globo de mejillas plateadas (Lagocephalus spadiceus).

El pez globo de mejillas plateadas (Lagocephalus spadiceus). / Wikipedia / Sitnik67

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Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

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Un pez originario del océano Índico y el mar Rojo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para los pescadores del Mediterráneo oriental.

Se trata de una especie conocida por su elevada toxicidad y por los daños que provoca en redes, capturas y ecosistemas marinos.

Su rápida expansión en los últimos años ha llevado a las autoridades y a la comunidad científica a buscar fórmulas para frenar su avance.

Incentivo económico para capturarlo

Es el caso de Grecia, que ha comenzado a pagar a los pescadores para que capturen ejemplares del pez globo plateado, también conocido como el pez globo de mejillas plateadas.

Según la agencia Associated Press (AP), el programa entró en vigor el pasado 26 de junio y contempla una compensación de 5,33 euros por cada kilogramo de ese pez capturado.

La medida responde a las crecientes quejas de los pescadores, especialmente en la isla de Creta, donde esta especia perfora redes y devora capturas, por lo que acaba aumentando los costes de la actividad pesquera.

"Podemos salir a pescar un día y pasar los tres siguientes reparando redes", ha explicado a la radiotelevisión pública griega ERT Giorgos Kyriakakis, representante de una asociación de pescadores cretenses, en declaraciones recogidas por AP.

Un comportamiento oportunista

El Lagocephalus sceleratus (nombre científico del pez), llegó al mar Mediterráneo a través del Canal de Suez (Egipto) y ha colonizado rápidamente la cuenca oriental, extendiéndoses progresivamente hacia el oeste, de acuerdo con el Servicio Marino de Copernicus.

Diversos estudios científicos advierten de que se trata de una de las especies invasoras más problemáticas de la región. Una investigación publicada en la revista 'Ecological Modelling' señala que el pez presenta un comportamiento altamente oportunista, ya que ataca peces capturados en redes y anzuelos y provoca graves daños a los aparejos de pesca y a las capturas comerciales.

Intoxicaciones en los humanos

Su peligrosidad no se limita al impacto económico. Según un estudio publicado en la revista 'Environmental Research' se identificó en ejemplares capturados en el Mediterráneo occidental la presencia de tetrodotoxina, una potente neurotoxina capaz de provocar intoxicaciones graves e incluso mortales en los humanos.

La Comisión Europea también considera que esta especie es una amenaza para los ecosistemas marinos y para la actividad pesquera. En varios proyectos financiados por la Unión Europea se han explorado estrategias para controlar sus poblaciones y reducir su impacto.

Entre ellas figura LagoMeal, una iniciativa que estudia la posibilidad de transformar este pez invasor en harina (de pescado) para la acuicultura tras eliminar o neutralizar sus compuestos tóxicos.

El calentamiento global

La capacidad depredadora del pez globo de mejillas plateadas preocupa a la comunidad científica. Un estudio publicado en 2025 en la revista 'Mediterranean Marine Science' sobre ejemplares capturados en aguas de Creta identificó hasta 38 especies distintas de peces e invertebrados en los contenidos estomacales del pez globo.

Esto evidencia su amplia variedad alimentaria y su potencial para alterar las cadenas alimentarias locales. Además, los investigadores alertan de que el calentamiento global y, por ende, de las aguas, podría favorecer todavía más el avance de esta especie hacia otros países mediterráneos en los próximos años.

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