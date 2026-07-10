Historia de un fracaso: Microsoft dispara un 25% sus emisiones de CO2 debido a la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial amenaza con arruinar todos los objetivos de descarbonización de los gigantes tecnológicos, debido a sus fuertes exigencias en energía, que no siempre se obtienen de fuentes renovables. Es el caso de Microsoft, que acaba de admitir un fuerte aumento de sus emisiones de gases de efecto invernadero en el último año.

Las emisiones totales de carbono de Microsoft han aumentado un 25% interanual, impulsadas por la agresiva expansión de sus infraestructuras de Inteligencia Artificial. Así figura en las cifras dadas a conocer este jueves por la propia compañía en su informe anual de sostenibilidad.

Se trata de un aumento realmente significativo que complica los ambiciosos objetivos anunciados en su día por la compañía en materia de cambio climático.

La compañía publica cada año sus datos de emisiones / Agencias

La construcción de gigantescos centros de datos de Microsoft es la principal fuente del aumento de las emisiones. La compañía viene operando este tipo de instalaciones en el centro de Washington desde hace veinte años con un impacto mínimo en su huella de carbono. Esto se debe a la abundancia de energía hidroeléctrica que Microsoft compra de las represas del río Columbia.

Centros de datos con combustibles fósiles

Sin embargo, esto está cambiando porque Microsoft está impulsando en todo el país centros de datos hiperescalables para entrenar y ejecutar modelos de IA, y muchos de ellos funcionan con combustibles fósiles.

En Virginia Occidental, por ejemplo, Microsoft proyecta utilizar hasta 1,35 GW de capacidad de computación de inteligencia artificial en el Monarch Compute Campus, una instalación aislada de la red eléctrica que se alimentará exclusivamente con generadores de gas natural.

Microsoft afirma que el aumento también se debe a un cambio en la forma en que mide su impacto climático. La compañía está dejando de comprar certificados para fuentes de energía renovable existentes y optando por contratos a largo plazo para nuevas fuentes de generación de energía renovable.

Los centros de datos para la IA están arruinando los objetivos de descarbonización de los gigantes tecnológicos / Agencias

Para contrarrestar este aumento de su impacto, el informe de sostenibilidad también destaca las inversiones filantrópicas de Microsoft en su estado natal de Washington y en las comunidades donde opera centros de datos, así como los avances en la restauración del agua y la reducción del plástico de un solo uso en los envases.

Adiós a los objetivos de descarbonización

Sin embargo, el compromiso ambiental estrella de Microsoft (convertirse en emisor negativo de carbono para 2030 y eliminar todas las emisiones históricas que la compañía ha producido para 2050) choca frontalmente con el auge de la IA.

En una entrevista en mayo, Alistair Speirs, gerente general de infraestructura de Azure de Microsoft, declaró: «Esto es un desafío y, cuando anunciamos nuestros objetivos ambientales en 2020, ya dijimos que eran una meta ambiciosa».

Los nuevos centros de datos generan más emisiones de gases de efecto invernadero / Agencias

Speirs afirmó que Microsoft sí logró otro objetivo el año pasado: igualar el consumo energético de sus centros de datos con una cantidad equivalente de energía renovable. Pero afirmó que incluso ese hito podría ser difícil de repetir cada año.

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“Cada vez nos centramos más en cómo descarbonizar los materiales de construcción y otras fuentes de carbono que contribuyen a nuestras emisiones totales”, dijo Speirs. “Lo estamos logrando mediante proyectos como el acero verde, la madera laminada cruzada para reemplazar otros materiales de construcción y nuevos tipos de hormigón. Todas estas áreas contribuyen a nuestra huella de carbono total, la cual buscamos reducir”, afirmó.

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