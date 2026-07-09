Las cigüeñas españolas cada vez son más sedentarias y menos migrantes: la culpa es de los vertederos

Las cigüeñas están siendo víctimas de una ingesta masiva de comida basada, literalmente, en la basura. La persistencia de numerosos vertederos en toda Europa y África provee a estas aves de abundante alimento, lo que amenaza la salud de la especie, además de ser un medio de dispersión de residuos y posibles enfermedades, según una investigación que acaba de hacerse púbica.

Esto crea una situación contradictoria: la comida de los vertederos puede ayudar a esta especie, antes en peligro de extinción, a crecer y ahorrar energía, contribuyendo así al aumento de su población, pero también podría estar alterando sus organismos y poniendo en riesgo a estos animales.

Sus largas migraciones entre Europa y África, de hecho, pueden estar modificándose, pues algunas poblaciones de cigüeña parecen estar dándose cuenta de que alimentarse en los basureros es más fácil que capturar presas naturales. Esto es especialmente perceptible en la península Ibérica, donde cada vez más cigüeñas, según el estudio, pasan de ser migratorias a sedentarias.

También plásticos, cables o vidrios

Estas aves rebuscan entre los residuos humanos y encuentran restos de carne, insectos, roedores y lombrices, gastando así menos energía que si buscaran alimento en campos y humedales. Sin embargo, la comida-basura también expone a las aves a plásticos, cables, vidrio y metales pesados, lo que plantea evidentes perjuicios para la especie.

Anustup Bandyopadhyay, estudiante de doctorado de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, uno de los autores del estudio, afirmó que la creciente producción mundial de residuos está creando nuevas oportunidades de alimentación para la fauna silvestre, pero las consecuencias para las cigüeñas siguen siendo objeto de debate.

Los investigadores estudiaron las poblaciones de cigüeñas blancas en Polonia, donde estas aves se alimentan cada vez más en vertederos. A diferencia de algunas poblaciones de Europa occidental, la mayoría de estas aves aún dependen principalmente de presas naturales, lo que permitió a los investigadores comparar cigüeñas blancas individuales que utilizan diferentes estrategias de búsqueda de alimento.

Según sus primeros resultados, las cigüeñas que se alimentan en vertederos tienden a tener mayor masa corporal y mayores reservas de energía que las que se alimentan de forma natural.

«Pueden dedicar menos tiempo a la búsqueda de alimento y, potencialmente, canalizar ese tiempo y energía hacia otras actividades, como la reproducción», afirmó Bandyopadhyay. «Nuestros colaboradores de Polonia también han descubierto que las cigüeñas blancas utilizan los vertederos principalmente en plena temporada de cría, cuando las necesidades alimenticias de los polluelos alcanzan su punto máximo».

Cigüeñas en un vertedero / Agencias

Pero también hay riesgos. Los investigadores también detectaron daños en el ADN que parecen estar relacionados con la alimentación en vertederos y además ello ocurre en los ejemplares jóvenes: cuando los polluelos tienen apenas una semana de vida.

Las cigüeñas españolas ya migran menos

Los hallazgos también sugieren que la comodidad y la dependencia de la búsqueda de alimento en vertederos pueden influir en los patrones migratorios, como ocurrió con las poblaciones de cigüeñas blancas en Europa occidental.

Bandyopadhyay afirmó: «Las cigüeñas blancas de la península Ibérica han pasado de ser totalmente migratorias a parcialmente migratorias, o incluso sedentarias, debido en gran medida a las condiciones climáticas favorables y, sobre todo, a la disponibilidad de subsidios alimentarios procedentes de vertederos».

Investigadores de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y de WWF han advertido de que las cigüeñas que usan los basureros están dispersando grandes cantidades de residuos, entre ellos plásticos, en zonas húmedas de toda España, agravando así este problema de contaminación.

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Del mismo modo, pueden ayudar a dispersar bacterias y virus desde los vertederos hasta otros puntos, a cientos de kilómetros de distancia, pudiendo provocar focos de insalubridad.

Fuente: Información