Adiós a los rickshaws y motos contaminantes en India: el plan para electrificar la ciudad más polucionada del mundo

Delhi, la capital de India, es la ciudad más contaminada del mundo, según una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 1.600 urbes del planeta. La mayor parte de la polución se debe al tráfico rodado. Ahora, las autoridades de la capital han decidido cambiar de rumbo y han anunciado que van a prohibir progresivamente los rickshaws y las motocicletas de gasolina, que en Delhi son omnipresentes y forman parte de su paisaje urbano. La medida busca que el 30% de los vehículos de la ciudad sean eléctricos para 2030.

Según informa la prensa india, la capital del país solo concederá nuevas matrículas a vehículos eléctricos en los próximos años, en una estrategia que pretende transformar uno de los sistemas de transporte más emblemáticos y contaminantes de Asia.

La calidad del aire en Delhi se ha ido deteriorando de forma persistente en la última década, colocando a la ciudad en cabeza de las más contaminadas del mundo. De acuerdo con cifras oficiales, las emisiones de los vehículos representan cerca del 23% de la contaminación atmosférica, siendo la principal fuente durante los meses de invierno, cuando una densa capa de niebla tóxica cubre la región. Esta situación provoca decenas de miles de muertes anuales.

Cambio radical

Los rickshaws y motonetas, que funcionan principalmente con gasolina y gas natural comprimido, constituyen más de dos tercios de los millones de vehículos que circulan por Delhi. La nueva normativa establece que, a partir de 2027, solo se expedirán nuevas matrículas para pequeños camiones eléctricos y e-rickshaws, ampliando la restricción a motocicletas y motonetas eléctricas a partir de 2028.

Nube tóxica sobre Delhi, una situación que causa decenas de miles de muertos al año / Agencias

El gobierno de la ciudad ha adoptado esta decisión tras una serie de protestas ciudadanas y duras críticas al partido Bharatiya Janata -el principal partido político de la India-, por su inacción ante la emergencia ambiental que afecta a la capital, especialmente durante el invierno. “No puedo respirar en esta ciudad”, se lee en las pancartas de las manifestaciones.

El gobierno expresó su confianza en que la nueva estrategia permitirá electrificar al menos el 30% del parque automovilístico para 2030. “La política se centra en los vehículos eléctricos puros, que ofrecen beneficios ambientales, como tener cero emisiones”, señala un comunicado oficial difundido por la capital.

30.000 cargadores eléctricos en la ciudad

Para poder llevar a cabo esta reconversión eléctrica, las autoridades se comprometen a instalar más de 30.000 puntos de recarga públicos en toda la ciudad para facilitar la transición de los conductores hacia los e-rickshaws y motocicletas eléctricas. Esta medida busca superar una de las principales carencias identificadas en los últimos años, ya que la falta de infraestructura eléctrica ha limitado la adopción masiva de vehículos sin emisiones.

El director general del Consejo Internacional de Transporte Limpio, Amit Bhatt, subrayó que acelerar la transición a vehículos de cero emisiones puede mejorar la salud pública y sentar las bases para una transformación más amplia del transporte en India.

Tráfico de vehículos ligeros en Delhi / Agencias

Vikas Nimesh, profesor adjunto de la Escuela de Políticas Públicas del IIT Delhi, también calificó la política como un “punto de inflexión”. En declaraciones a The Guardian destacó que la disponibilidad de vehículos eléctricos asequibles está creciendo en el país, con Delhi posicionada como el mercado más grande. El experto sostuvo que la nueva regulación impulsará a los fabricantes a invertir en tecnologías verdes y ampliar la oferta de modelos eléctricos.

La política anunciada incluye exenciones fiscales para incentivar la compra de vehículos eléctricos. No obstante, algunos sectores han manifestado su preocupación por la rapidez del calendario propuesto. Advirtieron que un plazo de dos años podría resultar insuficiente para reemplazar los rickshaws y motonetas de gasolina, considerando la necesidad de garantizar opciones y precios accesibles.

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Organizaciones ambientalistas reclamaron que la estrategia debe ir más allá de los vehículos privados. Indicaron que el gobierno debería comprometerse también a trasladar esta misma medida al transporte público ecológico y mejorar el sistema de metro, que, aunque extenso, no cubre todas las zonas y obliga a depender de medios privados o semi-privados para realizar trayectos cotidianos.