Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico Tour 2026Accidente AP7JubilaciónBegoña GómezIsak AndicMascotasTram BarcelonaGironaTour de Francia 2026Iker CasillasNiño murciélago
instagramlinkedin

Comportamiento animal

Graban a una orca del Estrecho ‘regalando’ un trozo de atún a un barco

Este gesto, observado en otras partes del planeta, confirma el carácter social de estos cetáceos

La orca, acercándose al barco con un trozo de comida en la boca

La orca, acercándose al barco con un trozo de comida en la boca / wewhale

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción/Efe

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Estrella’, una de las orcas ibéricas a la que se atribuyen choques que han dañado embarcaciones en el estrecho de Gibraltar, ha sido grabada mientras llevaba pacíficamente una cabeza de atún a un barco, lo que puede ser interpretado como un ‘regalo’ para sus tripulantes, un comportamiento que ha sido observado en otros ejemplares de orca en distintos lugares del planeta. Se trata de una conducta que, según los expertos, confirma que en las interacciones de estos cetáceos hay más de relación social, en forma de ofrenda, que de violencia.

La escena fue grabada este mes de junio en el estrecho de Gibraltar en una de las jornadas de trabajo de Save The Iberian Orca, una campaña que realiza la asociación WeWhale, con la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), para conocer más y divulgar la vida de estos cetáceos en peligro crítico de extinción y que habitan desde hace miles de años el estrecho de Gibraltar.

En esta zona, las interacciones de las orcas con embarcaciones, especialmente veleros, han causado incidentes en los últimos años, al ocasionar desperfectos en las naves y, en ocasiones, dejarlas a la deriva.

Uno de los objetivos de Save The Iberian Orca es reducir el número de incidentes, promoviendo una mejor comprensión de estos cetáceos y demostrando que no atacan barcos, sino que sus acercamientos son una suerte de juegos sociales.

El episodio que han grabado «es uno de los momentos más impactantes que hemos documentado en todos nuestros años de trabajo de campo», relata Janek Andre, fundador y presidente de WeWhale y cofundador de la fundación Iberian Orca Guardians, en una nota de prensa.

Deja el trozo de atún junto al barco

«En las imágenes vemos claramente cómo ‘Estrella’ trae el atún hasta nuestra embarcación, lo deja junto al casco y espera para ver qué hacemos. Hablamos del mismo individuo que el mundo ha aprendido a temer bajo el nombre de ‘White Gladis’, la supuesta orca que ataca embarcaciones. Sin embargo, lo que vemos aquí no es un monstruo. Vemos curiosidad, inteligencia y un nivel de complejidad social que debería hacernos reflexionar antes de repetir los mismos titulares de siempre», afirma.

Este comportamiento de las orcas ibéricas, que dependen en gran medida del atún rojo del Atlántico, guarda relación con un estudio científico publicado recientemente sobre el ofrecimiento de presas por parte de orcas salvajes y que ha recopilado numerosos casos documentados en diferentes regiones del mundo en los que orcas salvajes ofrecieron presas u otros objetos a personas, esperando una reacción por parte de los humanos antes de continuar.

La orca, portando un trozo de atún en la boca para llevarlo al barco

La orca, portando un trozo de atún en la boca para llevarlo al barco / wewhale

«Compartir alimento y ofrecer presas son comportamientos de enorme importancia dentro de las sociedades de orcas», explica Cristina Otero Sabio, bióloga marina e investigadora de campo de WeWhale e Iberian Orca Guardians.

Estas conductas «pueden estar relacionadas con el aprendizaje social, el fortalecimiento de vínculos, la curiosidad o la comunicación. En este caso no podemos afirmar con certeza cuál era la intención de ‘Estrella’, pero la secuencia observada resulta extraordinaria», añade.

Población amenazada

Solo sobreviven unas pocas decenas de orcas ibéricas, cada una de ellas conocida gracias a décadas de seguimiento mediante fotoidentificación y al estudio de sus relaciones familiares.

Por ejemplo, ‘Estrella’ es «una madre, una cazadora y un miembro de una de las poblaciones de mamíferos marinos más amenazadas de Europa».

Las orcas son animales muy inteligente y sociales

Las orcas son animales muy inteligente y sociales / Pinterest

Estas imágenes «no cambian el hecho de que las interacciones con embarcaciones constituyen un asunto serio», señala Alexandra Johnston, experta en orcas y conservacionista de WeWhale e Iberian Orca Guardians, pero «sí cuestionan la forma en que estos animales han sido retratados».

Noticias relacionadas

«Si queremos proteger tanto a los navegantes como a las orcas, debemos comprender su comportamiento en lugar de demonizar a individuos concretos. El miedo, por sí solo, nunca generará coexistencia. El conocimiento, el respeto y la acción responsable sí pueden hacerlo».

Fuente: Información

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La conductora del autocar accidentado en Lleida con 44 heridos llevaba tres días trabajando en la empresa
  2. Dos personas en estado crítico y dos graves pero estables, los que más preocupan de los 44 heridos del accidente de autocar en Lleida,
  3. La jueza autoriza a la UDEF a rastrear las cuentas del futbolista 'Papu' Gómez y de otras ocho personas por la criptoestafa millonaria de Shirtum
  4. Confirmado: Se acaba tener que pagar por la maleta de mano por separado en el avión
  5. Resuelto el misterio del olor a quemado en la Barcelona metropolitana: el origen, un gran incendio en Aragón
  6. Huida de un pederasta: localizado inconsciente en Mataró un padre de Viladecans que iba a ser juzgado por violar a su hija
  7. Carme, voluntaria con 89 años: 'Mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer
  8. Manuel Amate, experto en ahorro energético, avisa del error típico con el aire acondicionado: 'Nos da algo

Graban a una orca del Estrecho ‘regalando’ un trozo de atún a un barco

Graban a una orca del Estrecho ‘regalando’ un trozo de atún a un barco

Identificado por primera vez un dinosaurio en la Antártida, que estuvo cubierta de bosques hace 145 millones de años

Identificado por primera vez un dinosaurio en la Antártida, que estuvo cubierta de bosques hace 145 millones de años

Ni geranios ni lavanda: la planta silvestre resistente al verano español que llena el jardín de flores azules con pocos cuidados

Ni geranios ni lavanda: la planta silvestre resistente al verano español que llena el jardín de flores azules con pocos cuidados

La industria química dispara su inversión en ‘lobby’ para debilitar los controles de la UE

La industria química dispara su inversión en ‘lobby’ para debilitar los controles de la UE

El incendio de Alfés castiga a un 'saltamontes-piedra' endémico y a la ya diezmada alondra ricotí

El incendio de Alfés castiga a un 'saltamontes-piedra' endémico y a la ya diezmada alondra ricotí

Los ecologistas no salen de su asombro: estos pájaros reutilizan colillas de cigarros para proteger sus nidos

Los ecologistas no salen de su asombro: estos pájaros reutilizan colillas de cigarros para proteger sus nidos

Asturias quiere retomar en septiembre la eliminación de lobos tras sortear la sentencia desfavorable del Supremo

Asturias quiere retomar en septiembre la eliminación de lobos tras sortear la sentencia desfavorable del Supremo

La avispa que convierte cucarachas en zombis: qué se sabe de la especie que parece salida de una película

La avispa que convierte cucarachas en zombis: qué se sabe de la especie que parece salida de una película