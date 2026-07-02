Graban a una orca del Estrecho ‘regalando’ un trozo de atún a un barco

‘Estrella’, una de las orcas ibéricas a la que se atribuyen choques que han dañado embarcaciones en el estrecho de Gibraltar, ha sido grabada mientras llevaba pacíficamente una cabeza de atún a un barco, lo que puede ser interpretado como un ‘regalo’ para sus tripulantes, un comportamiento que ha sido observado en otros ejemplares de orca en distintos lugares del planeta. Se trata de una conducta que, según los expertos, confirma que en las interacciones de estos cetáceos hay más de relación social, en forma de ofrenda, que de violencia.

La escena fue grabada este mes de junio en el estrecho de Gibraltar en una de las jornadas de trabajo de Save The Iberian Orca, una campaña que realiza la asociación WeWhale, con la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), para conocer más y divulgar la vida de estos cetáceos en peligro crítico de extinción y que habitan desde hace miles de años el estrecho de Gibraltar.

En esta zona, las interacciones de las orcas con embarcaciones, especialmente veleros, han causado incidentes en los últimos años, al ocasionar desperfectos en las naves y, en ocasiones, dejarlas a la deriva.

Uno de los objetivos de Save The Iberian Orca es reducir el número de incidentes, promoviendo una mejor comprensión de estos cetáceos y demostrando que no atacan barcos, sino que sus acercamientos son una suerte de juegos sociales.

El episodio que han grabado «es uno de los momentos más impactantes que hemos documentado en todos nuestros años de trabajo de campo», relata Janek Andre, fundador y presidente de WeWhale y cofundador de la fundación Iberian Orca Guardians, en una nota de prensa.

Deja el trozo de atún junto al barco

«En las imágenes vemos claramente cómo ‘Estrella’ trae el atún hasta nuestra embarcación, lo deja junto al casco y espera para ver qué hacemos. Hablamos del mismo individuo que el mundo ha aprendido a temer bajo el nombre de ‘White Gladis’, la supuesta orca que ataca embarcaciones. Sin embargo, lo que vemos aquí no es un monstruo. Vemos curiosidad, inteligencia y un nivel de complejidad social que debería hacernos reflexionar antes de repetir los mismos titulares de siempre», afirma.

Este comportamiento de las orcas ibéricas, que dependen en gran medida del atún rojo del Atlántico, guarda relación con un estudio científico publicado recientemente sobre el ofrecimiento de presas por parte de orcas salvajes y que ha recopilado numerosos casos documentados en diferentes regiones del mundo en los que orcas salvajes ofrecieron presas u otros objetos a personas, esperando una reacción por parte de los humanos antes de continuar.

La orca, portando un trozo de atún en la boca para llevarlo al barco / wewhale

«Compartir alimento y ofrecer presas son comportamientos de enorme importancia dentro de las sociedades de orcas», explica Cristina Otero Sabio, bióloga marina e investigadora de campo de WeWhale e Iberian Orca Guardians.

Estas conductas «pueden estar relacionadas con el aprendizaje social, el fortalecimiento de vínculos, la curiosidad o la comunicación. En este caso no podemos afirmar con certeza cuál era la intención de ‘Estrella’, pero la secuencia observada resulta extraordinaria», añade.

Población amenazada

Solo sobreviven unas pocas decenas de orcas ibéricas, cada una de ellas conocida gracias a décadas de seguimiento mediante fotoidentificación y al estudio de sus relaciones familiares.

Por ejemplo, ‘Estrella’ es «una madre, una cazadora y un miembro de una de las poblaciones de mamíferos marinos más amenazadas de Europa».

Las orcas son animales muy inteligente y sociales / Pinterest

Estas imágenes «no cambian el hecho de que las interacciones con embarcaciones constituyen un asunto serio», señala Alexandra Johnston, experta en orcas y conservacionista de WeWhale e Iberian Orca Guardians, pero «sí cuestionan la forma en que estos animales han sido retratados».

Noticias relacionadas

«Si queremos proteger tanto a los navegantes como a las orcas, debemos comprender su comportamiento en lugar de demonizar a individuos concretos. El miedo, por sí solo, nunca generará coexistencia. El conocimiento, el respeto y la acción responsable sí pueden hacerlo».

Fuente: Información