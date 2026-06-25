El 10% más rico de la población mundial causa daños ecológicos al planeta por valor de hasta 5,7 billones de dólares

El estilo de vida occidental, basado en un consumo desmesurado, causa un impacto sin precedentes sobre nuestros recursos naturales. De hecho, es una minoría de población del planeta la causante de esta situación. Ahora, un estudio ha determinado que el daño ecológico que causa el 10% de la población mundial con mayor consumo se sitúa entre los 1,7 y los 5,7 billones de dólares anuales. Esta cifra multiplica varias veces la inversión conjunta que realiza todo el globo en acción climática y conservación de la biodiversidad, y equivale más o menos a la financiación estimada necesaria a nivel mundial para solventar estos problemas.

Esta investigación, publicada en Communications Sustainability, cuantifica el daño que este grupo de población inflige en cuatro ámbitos planetarios: cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación por nutrientes y consumo de agua dulce.

El coste medio anual del daño ambiental que provoca una persona perteneciente a ese 10% con mayor consumo oscila entre los 2.300 y 7.500 dólares. En Estados Unidos, donde el impacto per cápita es mayor, la cifra se eleva de forma muy considerable: entre 19.000 y 63.000 dólares, lo que equivale al 6%-20% de los ingresos de esas personas o al 0,8%-3% de su patrimonio.

Más del 60% del 10% más rico del mundo reside en Estados Unidos y la Unión Europea. En la UE, entre el 40% y el 45% de la población pertenece a este grupo de alto consumo, y en Estados Unidos, más de la mitad.

Gráficos del coste ecológico per cápita (a) y total mundial (b) / Nature

La pérdida de biodiversidad es el principal factor que contribuye al daño global, al representar entre el 47% y el 56% del total. El cambio climático supone entre el 36% y el 45%.

Una estimación conservadora

Es probable, destaca el estudio, que estas cifras sean en realidad bastante conservadoras. Solo abarcan cuatro de los nueve límites planetarios que suelen tenerse en cuenta y reflejan únicamente el consumo directo. Para las personas con mayores ingresos, aproximadamente la mitad de las emisiones provienen de inversiones, no del consumo personal, y esos impactos de la inversión no se incluyen en este análisis.

La magnitud del daño ilustra los ingresos potenciales que se generarían si se aplicara el principio de «quien contamina paga» a los grupos de alto consumo. Los investigadores señalan que la tributación ambiental centrada en el consumo de lujo, en lugar de en los bienes básicos, tiende a ser más progresiva y eficaz para reducir las emisiones, aunque recalcan que la fijación de precios es solo una herramienta entre muchas otras posibles y no justifica ni compensa el daño en sí.

La influencia de los más ricos

Paul Behrens, catedrático de la Academia Británica en la Oxford Martin School de la Universidad de Oxford y coautor del estudio, afirma: «El 10% más rico es importante, no solo porque causa el mayor daño, sino también porque tiene la mayor influencia para reducirlo. El capital que invierten, desde pensiones hasta infraestructuras, decide qué industrias se expanden, las empresas que dirigen marcan las decisiones para todos los demás y los estilos de vida que llevan definen lo que la gente considera normal”.

Estados Unidos y la UE acumulan la mayor parte de ese 10% superricos / Pinterest

«Habitualmente, tienen una influencia desproporcionada, no solo individualmente como consumidores, sino también como inversores, empleadores, creadores de tendencias y agentes de mercado», añade.

La autora principal, Inge Schrijver, del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Leiden, Países Bajos, afirmó: «Si bien me resulta incómodo ponerle precio al medio ambiente, ya que el verdadero valor de la naturaleza es infinito, mostrar el daño total en términos monetarios evidencia la magnitud tanto de los daños como de la responsabilidad del 10% más contaminante de la población».

«El coste de los daños es mayor que el dinero necesario a nivel internacional para los fondos de clima y biodiversidad. Si se aplicara el dicho de que quien contamina paga y ese dinero se destinara a soluciones, marcaría una gran diferencia. Pero no se trata solo de dinero. Lo más importante es prevenir los daños. Además de las medidas financieras, es fundamental establecer normas y regulaciones más estrictas».

El estudio combina la huella ambiental basada en el consumo con los precios del Manual de Precios Ambientales 2024 para estimar el coste monetario de los daños relacionados con el cambio climático (CO2), la pérdida de biodiversidad (pérdida promedio de abundancia de especies), la contaminación por nitrógeno y fósforo, y el uso de agua dulce.

Los precios se ajustaron entre países utilizando el PIB per cápita. Los datos de consumo subyacentes corresponden a 2017, el año más reciente para el que se dispone de huellas ambientales comparables a nivel mundial.

Las diferencias entre países reflejan desigualdades en el consumo. Estados Unidos presenta el mayor coste per cápita de todos los países estudiados; los más bajos se encuentran en India y Egipto. El estudio analiza seis países (Brasil, China, Egipto, Alemania, India y Estados Unidos) y los totales globales.

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Los autores enfatizan que monetizar el daño ambiental no equivale a mercantilizar la naturaleza, y que las cifras monetarias solo reflejan una parte del valor de los ecosistemas. El objetivo es visibilizar la magnitud del daño ambiental concentrado e ilustrar los ingresos que podrían generarse si se adoptara el principio de «quien contamina, paga».