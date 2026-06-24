La agricultura y la ganadería industrial dejan sin agua potable a más de 260.000 personas en España, según un informe

Los fertilizantes empleados en la agricultura intensiva, especialmente de regadío, y los desechos de la ganadería industrial dejan a más de 260.000 personas de 332 municipios españoles sin agua potable, porque la contaminan con nitratos tóxicos por encima del límite legal permitido (50 miligramos de nitratos por cada litro de agua de grifo). Así lo pone de manifiesto un estudio de Ecologistas en Acción que ha analizado la situación en cientos de localidades españolas.

Según las conclusiones de dicho análisis, la contaminación del agua de grifo con nitratos “afecta especialmente a los municipios más pequeños, con menos recursos para tratar el agua, y a las mujeres, que se encargan mayoritariamente de las labores domésticas, como ir a por el agua a puntos de reparto”. El informe, que se puede consultar íntegro en este enlace, detalla la situación en cada comunidad autónoma.

Un problema estructural, no pasajero

Para 47 municipios de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares, se trata de una contaminación estructural que les ha dejado sin agua potable cada año desde el 2021 al 2024, según los datos extraídos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).

Puntos con mayor contaminación por nitratos / Datadista

Se trata de una situación que amenaza gravemente a la salud humana, ya que la mitad de los pueblos de España beben agua “que expone a su población a riesgo de cáncer colorrectal”, señalan los autores del estudio.

En concreto, la población de más de la mitad de los municipios españoles (3.193 de 6.230, lo que corresponde a un 51,25%) bebe a diario agua con más de 6mg/l de nitratos, lo que les pone en riesgo de padecer cáncer colorrectal y de próstata, según estudios científicos recogidos por el Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca.

“España no debe permitir que sus ecosistemas mueran ni exponer a la mitad de sus pueblos a riesgo de padecer cáncer colorrectal solo por beneficiar el negocio de la agricultura y la ganadería intensivas”, afirma Ecologistas en Acción.

Cambiar el modelo de macrogranjas

La clave, aseguran, está en reducir la contaminación por nitratos en origen, “para lo que debe promover un cambio drástico y urgente en el actual y cruel modelo ganadero de macrogranjas y en el agrícola, tan dependiente de fertilizantes. El Miterd debe potenciar estas políticas de reducción de la contaminación que permitan un agua de calidad: tan solo un medio ambiente libre de nitratos permite un agua de consumo humano sin este tipo de contaminación”.

Imagen de una macrogranja porcina en España / Agencias

Además, piden que el Ministerio de Sanidad reduzca el límite permitido de nitratos en agua potable a, al menos, 6mg/l y, cuando trasponga la recién aprobada Directiva RENURE (Directiva (UE) 2026/288), no aumentar la cantidad de abono permitido para fertilizar por encima del límite actual de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año, así como mejorar la información de su base SINAC para incluir qué medidas se han tomado tras cada uno de los casos de incumplimiento del límite legal de nitratos.

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Del mismo modo, piden que se exijan responsabilidades a las empresas que causan esta contaminación. “El Gobierno debe aplicar el principio de ‘quien contamina paga’ que se acaba de implementar en la Directiva de Aguas Residuales para Cosméticos y Farmacéuticas, para que las empresas causantes de los cortes de agua paguen los costes que se originan a los ayuntamientos”.