Verano
Mapa interactivo: consulta la radiación de tu municipio en tiempo real
La plataforma del proyecto Openred permite visualizar las mediciones de radiación ambiental, tras tres meses de trabajo de campo con sensores portátiles y participación ciudadana
Duna Márquez
España ya dispone de un mapa interactivo en tiempo real que muestra los niveles de radiación gamma ambiental en el país. La herramienta forma parte del proyecto Openred, una iniciativa impulsada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Fundación Ibercivis, con el apoyo del Laboratorio de Radioactividad Ambiental de la UIB, que ha permitido elaborar el primer registro ciudadano de este tipo.
El sistema, que puede consultarse a través de la plataforma web del proyecto, se ha construido a partir de datos recogidos durante tres meses por voluntarios equipados con sensores portátiles conectados a dispositivos móviles.
Un mapa basado en mediciones en tiempo real
La principal novedad de esta herramienta es que permite visualizar las mediciones prácticamente en tiempo real, ofreciendo una radiografía continua de la radiación ambiental en distintos puntos. Según los responsables del proyecto, el objetivo ha sido cubrir un vacío histórico en la vigilancia ambiental y acercar este tipo de información a la ciudadanía de forma comprensible y abierta.
Participación ciudadana y divulgación científica
El proyecto ha contado con la implicación de estudiantes, docentes y asociaciones que han recorrido diferentes zonas del territorio para registrar datos ambientales. Desde la Fundación Ibercivis destacan que uno de los objetivos principales es mejorar la comprensión social de la radiación y reducir la confusión habitual entre distintos tipos de ondas y sus efectos.
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