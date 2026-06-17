¿Por qué se ven tiburones blancos en el Mediterráneo? Es una población única en el mundo

Días pasados, unos buceadores que retiraban redes fantasma abandonadas de un naufragio entre Túnez y Sicilia filmaron un tiburón blanco adulto. Las imágenes se hicieron rápidamente virales, pero lo más relevante no es que se avistara un tiburón blanco en el Mediterráneo, sino la sorpresa que causó su presencia.

Los tiburones blancos (Carcharodon carcharias) siempre han formado parte del ecosistema mediterráneo. Registros históricos de más de 150 años documentan su presencia en toda la región, desde España y Francia hasta Italia, Malta y Grecia. Aunque es cierto que nunca han sido abundantes, en el pasado se observaban con más frecuencia que en la actualidad. Sin embargo, la presión pesquera, la disminución de sus presas y las capturas accidentales han ido reduciendo drásticamente sus poblaciones, hasta el punto de que sus avistamientos se han vuelto excepcionalmente raros.

No extintos, pero rara vez observados

Hoy en día, los tiburones blancos del Mediterráneo suelen describirse como una "población fantasma": no están extintos, pero son raramente observados. La mayoría de las pruebas actuales provienen de encuentros aislados, como informes de pescadores, fotografías o vídeos breves. Muchas de estas detecciones siguen siendo difíciles de verificar, lo que contribuye al misterio que rodea a la especie.

Existe la creencia de que estos tiburones son simplemente individuos perdidos que entran por el Estrecho de Gibraltar, pero las investigaciones realizadas de forma reciente sugieren lo contrario.

Una población única

Por ejemplo, un estudio genético de 2020, liderado por la Universidad de Bolonia (Italia), reveló que los tiburones blancos del Mediterráneo son únicos. Mediante el análisis del ADN obtenido en restos históricos de estos animales, los investigadores descubrieron que esta población ha permanecido aislada durante aproximadamente 3,2 millones de años, lo que la convierte en una de las poblaciones de tiburón blanco más antiguas y distintivas del planeta.

Su ADN, según desveló el estudio, está más estrechamente relacionado con las poblaciones del Pacífico que con las del Atlántico, lo que indica una compleja historia evolutiva.

Esta población ha permanecido aislada durante 3,2 millones de años, lo que la convierte en una de las colonias de tiburón blanco más antiguas y distintivas del planeta

El estudio también halló una diversidad genética extremadamente baja, lo que sugiere una población pequeña y frágil, moldeada por un evento fundador o un cuello de botella. La población se considera en peligro crítico de extinción, y su baja variabilidad genética podría aumentar su vulnerabilidad. Al tratarse de un linaje distinto, su desaparición representaría una disminución significativa de la diversidad global del tiburón blanco.

Imagen de un tiburón blanco en su medio natural / Shutterstock

A pesar de confirmar su persistencia a largo plazo, el estudio puso de manifiesto una importante laguna de conocimiento: se sabe poco sobre la distribución de la especie, el uso de su hábitat o las tendencias poblacionales en el Mediterráneo. Esto supone un serio desafío para su conservación, ya que es difícil proteger una especie sin comprender dónde se alimenta, migra o se reproduce.

Capturado uno en Alicante en 2023

Las evidencias más recientes refuerzan la idea de que el gran tiburón blanco del Mediterráneo aún sobrevive, aunque en cantidades muy reducidas. En abril de 2023, pescadores de atún capturaron accidentalmente un ejemplar juvenil de gran tiburón blanco a unas 20 millas náuticas de Alicante.

Con poco más de dos metros de longitud, el animal fue identificado genéticamente como Carcharodon carcharias. Dado que se trataba de un ejemplar juvenil, los científicos se preguntaron si algunas zonas del Mediterráneo occidental podrían seguir funcionando como hábitat de desarrollo o áreas de cría. Si bien no es concluyente, esto sugiere que la población podría ser más importante ecológicamente de lo que se creía.

En abril de 2023, pescadores de atún capturaron accidentalmente un ejemplar juvenil de gran tiburón blanco a unas 20 millas náuticas de Alicante

Sumado al reciente avistamiento de un ejemplar adulto en el Estrecho de Sicilia, este caso apunta no ya tanto al regreso de la especie, sino a que nunca se marchó del todo. La pregunta es por qué estas observaciones son ahora más frecuentes.

¿Por qué se observan más ahora?

Parte de la respuesta reside en la mejora de la vigilancia, incluyendo la disponibilidad de cámaras submarinas avanzadas, el seguimiento por satélite, la ciencia ciudadana y la notificación de avistamientos, lo que significa que ahora es mucho más probable que se documenten estas detecciones, que antes se solían dejar sin registrar. Sin embargo, el cambio que sufre el Mediterráneo por el calentamiento global también puede estar influyendo en cuándo y dónde se observan los tiburones.

Los ecosistemas marinos de todo el mundo están experimentando una rápida transformación. Las temperaturas del océano están aumentando, la distribución de las presas está cambiando y las especies están respondiendo modificando sus movimientos y comportamiento.

Los tiburones blancos del Mediterráneo forman una población única en el mundo / Unsplash

Los tiburones blancos, como depredadores ápice de gran movilidad, son particularmente sensibles a estos cambios. Los expertos destacan que un mayor número de avistamientos no indica necesariamente una recuperación de la población. El cambio climático a menudo redistribuye las especies en lugar de aumentar su número.

A medida que las aguas se calientan y las presas cambian, los tiburones pueden aparecer en lugares donde históricamente eran poco comunes o llegar en diferentes épocas del año.

De hecho, hay evidencias de estos cambios en todo el planeta. A lo largo de la costa este de Norteamérica, los investigadores han documentado cambios en los movimientos del gran tiburón blanco, por ejemplo, en Florida y el Golfo de México.

Ligados a los cambios ambientales

Estudios efectuados con marcadores satelitales demuestran que los movimientos de los tiburones están estrechamente ligados a las condiciones ambientales y la disponibilidad de presas, y que los individuos ajustan su distribución en función de estos factores.

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En última instancia, la importancia de estos avistamientos en el Mediterráneo no reside solo en el tiburón en sí, sino que revela lo poco que aún se sabe de él. Más de 150 años después de los primeros registros, los científicos siguen sin saber con certeza dónde pasan la mayor parte de su vida los tiburones blancos del Mediterráneo, si aún existen áreas de cría y cuántos individuos quedan. El reto, según los expertos, ya no es demostrar su presencia, sino proteger a un superdepredador en peligro crítico de extinción.