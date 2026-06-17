Una familia cruza España junto a un rebaño de 1.700 ovejas

Hace un mes que el proyecto Caminos Trashumantes estrenó en primicia su documental 'Generación Trashumante' en el Estanque de San Lázaro (Trujillo, Cáceres). Los caminos trashumantes, o vías pecuarias, son rutas tradicionales que los pastores y sus rebaños recorren estacionalmente en busca de pastos frescos y climas más favorables.

España cuenta con una de las redes de vías pecuarias más extensas del mundo, con más de 125.000 kilómetros de caminos ganaderos, de los cuales muchos son Cañadas reales (de largo recorrido y dominio público reservadas para este tipo de tránsito). Muchas de estas vías están protegidas por ley, ya que forman parte del patrimonio cultural y natural del país.

De esta forma, la red de Caminos Trashumantes ofrece rutas guiadas, talleres de artesanía y visitas a explotaciones ganaderas, y está impulsada por la Secretaría de Estado del Turismo a través de su programa 'Experiencias Turismo España'.

Las últimas familias de España

Así, el documental 'Generación trashumante', dirigido por Raúl González y producido por Basic Films, sigue durante 40 días el recorrido de una de las últimas familias trashumantes que atraviesa España caminando junto a su rebaño.

Se trata de José Manuel y su familia, junto a 1.700 ovejas, que realizarán un trayecto de más de 600 kilómetros. La família y su rebaño atravesarán Cañadas reales de las provincias de Cáceres -donde se encuentra su finca-, Toledo, Ávila y Valladolid hasta llegar a la montaña leonesa Prioro.

Retos de la ganadería

La producción muestra el día a día de una práctica ganadera milenaria que, aunque cada vez menos frecuente, sigue desempeñando un papel fundamental en la conservación del medio rural y de los ecosistemas.

El documental también aborda los retos a los que se enfrenta la ganadería extensiva, desde el relevo generacional hasta la rentabilidad económica de la explotación. De hecho, hace cuatro años que José Manuel se vio obligado a llevar a sus ovejas hasta Prioro, porque en su finca no había pasto suficiente para alimentarlas por la sequía.

Forma parte del Patrimonio Cultural

Tras más de un mes de recorrido, la llegada a los puertos leoneses supone uno de los momentos más simbólicos de la trashumancia. Allí, las ovejas permanecerán durante los meses estivales, aprovechando los pastos de la montaña.

Noticias relacionadas

De esta forma, 'Generación trashumante', que se puede ver a través de la plataforma de RTVE Play, pretende poner en valor el patrimonio cultural asociado a las vías pecuarias y acercar esta tradición al público.