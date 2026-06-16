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En peligro de extinción

"Un oso, chaval. ¿Qué dices? Me ha sentado mal el cubata. ¡Estoy alucinando!": el vídeo viral grabado en una carretera del Pirineo

El animal corre por el arcén y el carril derecho de la vía

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Sorpresa al encontrar un oso pardo corriendo por una carretera de Navarra

Sorpresa al encontrar un oso pardo corriendo por una carretera de Navarra

Sorpresa al encontrar un oso pardo corriendo por una carretera de Navarra / VÍDEO: EFE

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Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

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Un oso pardo ha sido observado corriendo por la carretera NA-140 en el Pirineo navarro, entre las localidades de Ochagavia y Ezcaroz, en la madrugada de este domingo.

El avistamiento ha sido grabado en vídeo por un vecino de Oronz que regresaba a casa en torno a las 3.00 horas (hora peninsular española), y se ha difundido rápidamente por las redes sociales. En él se puede ver al animal corriendo por el carril derecho de la carretera y, en ocasiones, por el arcén.

Población de osos en el Pirineo

Los osos pardos (Ursus arctos) son una especie catalogada como 'en peligro de extinción', por lo que goza de protección prioritaria en la normativa europea. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino cuenta con un plan de Estrategia para la conservación del animal que pretende asegurar la viabilidad a largo plazo de la población de oso pardo en los Pirineos. Para las entidades conservacionistas, su presencia es una oportunidad para reforzar la biodiversidad y fomentar un modelo de ecoturismo responsable.

En el conjunto de la cordillera pirenaica, de acuerdo con información publicada por Efe que ha recopilado el Grupo de Seguimiento Transfronterizo sobre la población de osos en el Pirineo, la estimación poblacional durante 2025 se sitúa en 130 osos, con un intervalo de confianza del 95%, entre 109 y 143 ejemplares.

Aumento de población de más de un 10%

Mediante análisis genético se han identificado 108 individuos diferentes, con una tasa de crecimiento poblacional que alcanza el 11,6%.

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Además, durante el año se han detectado seis camadas con un total de ocho oseznos, una cifra inferior a la registrada en 2024 y 2023, cuando se contabilizaron 14 y 12 camadas, respectivamente.

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