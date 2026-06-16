Descubierto un ‘perro-oso’ que vivió hace 16 millones de años en Catalunya

Un equipo de investigación del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) ha descubierto una nueva especie de carnívoro extinto que vivió hace unos 16 millones de años en Catalunya y que perteneció a un grupo de animales conocidos como ‘perros-oso’, si bien no estaban emparentados ni con unos ni con otros.

La identificación y descripción del animal, que ha sido bautizado como Paludocyon moyasolai, se ha producido a partir de restos fósiles recuperados en el yacimiento de Els Casots (Alt Penedès, Barcelona), que es uno de los enclaves más importantes del sureste de Europa sobre fauna del Mioceno. El estudio con los resultados ha sido publicado en la revista Journal of Mammalian Evolution.

Los ‘perros-oso’ fueron un grupo de carnívoros que prosperaron en Norteamérica y Eurasia durante gran parte del Cenozoico, desde el Eoceno hasta el Mioceno tardío. Conocidos por los científicos como anficiónidos, constituyen una familia extinta dentro del orden Carnivora. Presentaban una amplia variedad de tamaños y dietas, desde las moderadamente carnívoras hasta las hipercarnívoras, con el 70% de carne en su dieta.

Dieta hipercarnívora

En este sentido, las especies de Paludocyon como la ahora hallada se caracterizan precisamente por mantener una dentición relativamente hipercarnívora, con molares superiores robustos y premolares reducidos.

Los 'perros-oso' no guardaban parentesco ni con los cánidos ni con los plantígrados / Agencias

El análisis de la dentición superior fue lo que permitió identificar características que distinguen a P. moyasolai de todas las demás especies hasta ahora conocidas de este género. En particular, presenta proporciones únicas de los molares superiores y un tercer molar más desarrollado con cúspides anteriores bien definidas. Estos caracteres no se han observado en ninguna otra especie de Paludocyon.

El perro-oso ahora descrito probablemente cazaba herbívoros de tamaño pequeño a mediano, como ciertos ciervos, bóvidos y pequeños suidos.

Restos fósiles que han permitido identificar la nueva especie / ICP

El Paludocyon era un cazador rápido de tamaño mediano, considerablemente más pequeño y ágil que una segunda especie de anficiónido del tamaño de un leopardo que también habitó el yacimiento de Els Casots y que aún no ha sido descrita.

Una ventana al Mioceno catalán

En realidad, este yacimiento es un auténtico tesoro de hallazgos de la fauna prehistórica. También se han encontrado restos de otros carnívoros, como felinos primitivos, grandes mustélidos y pequeños cocodrilos del género Diplocynodon.

Excavaciones en el yacimiento de Els Casots (Barcelona) / Ajuntament de Subirats

Els Casots es uno de los yacimientos de referencia del Mioceno de vertebrados en el sureste de Europa. Su edad se estima en unos 15,9 millones de años y está situado en el margen sur de la cuenca del Vallès-Penedès. Fue descubierto en 1989 y las excavaciones se prolongaron hasta 1994, pero las campañas sistemáticas se reanudaron en 2018 y han continuado ininterrumpidamente desde entonces. Hasta la fecha, se han recuperado más de 5.000 restos de macrovertebrados, que representan cerca de 80 especies de vertebrados, incluyendo peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

La fauna, la flora y la sedimentología del yacimiento indican que se trataba de un lago de agua dulce poco profundo, muy cercano a la costa. De hecho, Paludocyon significa «perro de pantano».

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El epíteto específico moyasolai rinde homenaje a Salvador Moyà-Solà, figura clave en el desarrollo de la paleontología de vertebrados en la Península Ibérica y director del ICP desde su fundación hasta 2017.