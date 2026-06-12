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Canadá negocia el traslado a España de belugas en cautividad para evitar sacrificarlas

El cierre de un acuario deja a 30 cetáceos a la espera de instalaciones que los acojan

Belugas en el acuario Marineland de Ontario, Canadá, que ya ha cerrado sus puertas al público

Belugas en el acuario Marineland de Ontario, Canadá, que ya ha cerrado sus puertas al público / Agencias

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Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

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El gobierno de Canadá ha aprobado estos días un plan para trasladar las últimas ballenas que quedan cautividad en un controvertido acuario de Ontario, donde ha muerto una gran cantidad de cetáceos, hasta otras instalaciones de Estados Unidos y también de España, concretamente el Oceanogràfic de Valencia. De este modo, se trata de evitar que los animales que aún quedan allí sean sacrificados, otra de las opciones que se habían previsto ante el cierre de dicho acuario.

Se trata del Parque Marineland, en Niagara Fallas, Ontario, donde quedan 30 belugas y cuatro delfines. A principios de 2023, la empresa propietaria anunció su cierre al público y su venta, aunque ésta aún no se ha materializado. Desde entonces, los dueños del acuario están gestionando el traslado de los animales que quedan en él.

Se trata de un recinto que a menudo se ha visto envuelto en polémicas por las condiciones en que viven sus animales. En 2024, Marineland fue declarada culpable por un caso de crueldad animal en relación al cuidado de tres osos negros.

19 ballenas muertas en el acuario

Un total de veinte ballenas (19 belugas y una orca) han muerto en Marineland en tan solo siete años, según datos del gobierno provincial, informa la agencia Associated Press.

Protestas ciudadanas a favor de la liberación de los animales de Marineland

Protestas ciudadanas a favor de la liberación de los animales de Marineland / Agencias

El Departamento de Pesca y Océanos ha emitido el primer lote de permisos para el traslado de las ballenas y tiene previsto emitir permisos adicionales a medida que se acerque la fecha del envío, que se espera tenga lugar en los próximos meses. Recientemente, se emitieron permisos para las ballenas y los delfines en virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

"Creo que este es un paso adelante positivo", declaró la ministra de Pesca, Joanne Thompson. "Aún queda mucho trabajo por hacer, pero es un avance".

La oficina de Thompson indicó que el ministerio se está coordinando con otros organismos públicos del país para "garantizar que se cumplan todos los requisitos para un traslado seguro".

La empresa de Marineland, por su parte, afirmó estar "plenamente comprometida con la reubicación segura de nuestras ballenas beluga, y queremos dejar claro que esta es nuestra máxima prioridad".

Belugas en el Oceanogràfic de Valencia

Belugas en el Oceanogràfic de Valencia / oceanogràfic de València

"Reubicar a estos animales es una tarea extraordinariamente compleja", declaró el parque en un comunicado.

Belugas en Valencia

Las belugas y los delfines serán trasladados a cinco parques marinos, incluyendo uno en España: el Acuario Shedd en Chicago, el Acuario de Georgia en Atlanta, los parques SeaWorld de San Antonio y San Diego, y el Oceanogràfic de Valencia.

Noticias relacionadas

El acuario español tiene experiencia en la acogida de belugas, puesto que desde finales del año pasado cuenta en sus instalaciones con dos ejemplares procedentes del acuario Nemo de Járkov (Ucrania), que se unieron a otros dos que ya vivían previamente en el Oceanogràfic, con lo que son cuatro las belugas existentes en estas instalaciones.

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