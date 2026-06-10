Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa BarcelonaTráfico BarcelonaSelectividadRecorrido papamóvilSagrada FamiliaMundial 2026Bebé maltratadoRobotaxiÁlvaro García OrtízCristina Blanco
instagramlinkedin

Investigación

Descubren que los árboles bajo calor extremo emiten un contaminante típico del tráfico urbano

Un estudio de científicos españoles constata que, además, este fenómeno favorece la formación de ozono y puede agravar la polución estival

La investigación tuvo lugar en bosques del Montseny, en Cataluña

La investigación tuvo lugar en bosques del Montseny, en Cataluña / Pepj / Shutterstock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Científicos del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y el CREAF (Centre de Recerca i Aplicacions Forestals) han descubierto que los encinares mediterráneos sometidos a olas de calor emiten tolueno, que es un contaminante normalmente proveniente del tráfico rodado en las ciudades. Este compuesto, además, contribuye a la formación de ozono y puede agravar por ello los episodios de contaminación estival.

El estudio, publicado en la revista Environmental Science Atmospheres, se basa en datos recogidos durante los veranos de 2021, 2022 y 2023 en el Parque Natural del Montseny, Barcelona, coincidiendo con uno de los episodios de sequía más intensos registrados en Cataluña en las últimas décadas. Durante estos periodos, el equipo observó aumentos recurrentes en las concentraciones de tolueno en zonas forestales, especialmente tras episodios de calor extremo.

Imagen de un encinar mediterráneo

Imagen de un encinar mediterráneo / Pinterest

"Observamos que, aproximadamente dos días después de las olas de calor, aparecían picos de tolueno por la mañana. Esto nos hizo pensar que había una respuesta del propio bosque ante dichas condiciones de estrés", explica Ana Yáñez-Serrano, investigadora del IDAEA y primera autora del estudio.

Puede agravar la contaminación por ozono

El tolueno forma parte de los compuestos orgánicos volátiles, un grupo de sustancias químicas fundamentales en la formación de ozono troposférico y de partículas en suspensión, especialmente durante el verano. El ozono no siempre es beneficioso: en la estratosfera forma la capa de ozono protectora frente a la radiación ultravioleta. Sin embargo, en la troposfera, la capa más cercana a la superficie, el ozono se comporta como un contaminante, que puede irritar las vías respiratorias, dañar la vegetación y actuar como un gas de efecto invernadero.

El tolueno es un contaminante que hasta ahora solo se relacionaba con el tráfico y la industria

El tolueno es un contaminante que hasta ahora solo se relacionaba con el tráfico y la industria / Efe

Por tanto, un aumento de compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera, como el tolueno, contribuye a la formación de ozono y puede agravar los episodios de contaminación estival. En zonas como el Montseny, estos compuestos volátiles reaccionan con los óxidos de nitrógeno procedentes del tráfico urbano y favorecen la formación de ozono.

Noticias relacionadas

"Hasta ahora, el tolueno se consideraba mayoritariamente un contaminante antropogénico que emitía solo el tráfico y la industria. El hecho que los bosques mediterráneos lo emitan de manera significativa bajo condiciones de calor y sequía abre la puerta a calcular mejor la calidad del aire en unas condiciones cada vez más cálidas", continúa Joan Llusià Benet, investigador del CREAF y otro de los coautores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos
  2. Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
  3. El despacho de Los Morancos cancela 29 millones en deudas: 'Nada te da más alegría que ayudar a las personas
  4. PAU 2026, hoy en directo: última hora de los exámenes de selectividad este martes en Catalunya
  5. ¿Qué es el 'six-seven', el 'trend' viral con el que el papa León XIV ha sorprendido a Madrid?
  6. El hospital de Can Ruti de Badalona investiga una cirugía pionera en Europa para tratar a pacientes con alzhéimer en fase inicial
  7. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  8. Unas 3.000 personas se manifiestan en Sabadell (Barcelona) 'en defensa del río Ripoll

Descubren que los árboles bajo calor extremo emiten un contaminante típico del tráfico urbano

Descubren que los árboles bajo calor extremo emiten un contaminante típico del tráfico urbano

El sorprendente final de Timmy: la ballena que emocionó a Alemania será convertida en biocombustible

El sorprendente final de Timmy: la ballena que emocionó a Alemania será convertida en biocombustible

Descubren un crustáceo gigante capaz de permanecer cinco años seguidos sin comer

Descubren un crustáceo gigante capaz de permanecer cinco años seguidos sin comer

El bonsái de olivo que Pedro Sánchez regaló al Papa: qué cuidados necesita esta especie mediterránea

El bonsái de olivo que Pedro Sánchez regaló al Papa: qué cuidados necesita esta especie mediterránea

El Mar Muerto está desapareciendo: ya baja un metro cada año y este es el motivo

El Mar Muerto está desapareciendo: ya baja un metro cada año y este es el motivo

“El decrecimiento económico es la mejor forma de frenar la crisis ecológica y social que vivimos”

“El decrecimiento económico es la mejor forma de frenar la crisis ecológica y social que vivimos”

El lince ibérico alcanza los 2.663 ejemplares, pero más de 200 atropellos al año amenazan su recuperación

El lince ibérico alcanza los 2.663 ejemplares, pero más de 200 atropellos al año amenazan su recuperación

El lince sigue en plena expansión: de menos de 100 ejemplares en 2002 a 2.663 en 2025

El lince sigue en plena expansión: de menos de 100 ejemplares en 2002 a 2.663 en 2025