Descubren un crustáceo gigante capaz de permanecer cinco años seguidos sin comer

El isópodo gigante (Bathynomus giganteus) es un crustáceo que, pese a su gran tamaño (40 centímetros de largo) es un pariente lejano de los llamados ‘bichos de bola’, esos que se encierran en sí mismo formando una pequeña esfera. También son primos de los cangrejos y las langostas. Su gran tamaño es un ejemplo del gigantismo que se da en aguas profundas, pues allí evolucionan a tamaños mucho más grandes que sus parientes de otros hábitats.

Otras especies de isópodo parecidas han sorprendido a los científicos por una cualidad inesperada y realmente infrecuente: su capacidad para estar sin comer nada menos que cinco años seguidos, y aún así mantener en perfecto estado sus sistemas biológicos.

Estos animales, a pesar de habitar en un entorno con muy pocos nutrientes, presentan un gigantismo corporal pronunciado, lo que requiere una gran cantidad de energía. Esto plantea una paradoja: ¿Cómo logran estos isópodos, aparentemente con una gran necesidad de energía, mantener su enorme tamaño a pesar de tener solo una disponibilidad esporádica de alimento en las profundidades marinas donde viven?

Primer plano de un isópodo gigante / monterey aquarium

Investigadores del Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias (IOCAS) han descubierto el mecanismo que hay tras este misterioso hecho. Y es que los isópodos de aguas profundas poseen una doble estrategia de supervivencia para afrontar condiciones oligotróficas (con escasez de nutrientes): un estómago agrandado capaz de almacenar increíbles grandes cantidades de alimento y una tasa metabólica basal extremadamente baja.

Imagen de un ejemplar de la especie analizada / Nature

Para su estudio, los investigadores analizaron dos especies de isópodos de diferentes profundidades: Bathynomus jamesi, que vive a aproximadamente 898 metros, y Bathynomus doederleini, a unos 300 metros. Mediante diversos análisis, consiguieron descubrir una estrategia de "aumentar los ingresos y reducir los gastos" para hacer frente a la escasez de alimento.

El secreto: un estómago-almacén

El estómago de los isópodos de aguas profundas ocupa aproximadamente dos tercios de su cuerpo, mucho mayor que el de sus parientes de aguas menos profundas o intermareales. Cuando ese superestómago está completamente lleno de alimento, su contenido es una mezcla finamente molida y de aspecto pastoso, con una proporción relativamente baja de bacterias digestivas, como las Firmicutes.

En cambio, está enriquecido con Chlamydiae, responsables del almacenamiento de lípidos. Estas características sugieren que estos crustáceos podrían consumir grandes cantidades de alimento cuando se les presenta la oportunidad y luego reducir drásticamente su metabolismo basal, lo que permitiría digerir, guardar y utilizar estas reservas de alimento durante periodos prolongados.

Esquema del tamaño y funciones del estómago del animal, en comparación con su cuerpo / IOCAS

Identificado un gen que regula el metabolismo

Al margen de eso, los investigadores también identificaron un gen ND1 que juega un papel fundamental en el metabolismo de estos animales.

De hecho, para comprobar la función de este gen, los investigadores introdujeron ND1 en peces cebra, nematodos y células humanas 293T. Los resultados mostraron que ND1 aceleraba el metabolismo energético a temperaturas normales, lo que hacía que los organismos fueran menos tolerantes a la inanición.

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Ahora bien, en condiciones de baja temperatura (es decir, las propias de las profundidades marinas donde viven estas especies), la inserción de ND1 suprimió eficazmente el metabolismo energético y redujo la actividad mitocondrial. Esto aumentó la tolerancia a la inanición en los peces cebra en un 37 %. Estos resultados indican que ND1 actúa como un regulador del metabolismo.